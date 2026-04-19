केंद्रीय राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा वानुअतु और तुवालु की चार दिवसीय यात्रा पर

केंद्रीय विदेश एवं कपड़ा राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा प्रशांत महासागर के द्वीपीय देशों रिपब्लिक ऑफ वानुअतु और तुवालु की चार दिवसीय यात्रा पर रवाना हुई हैं। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों, विकास, व्यापार और स्वास्थ्य सेवा जैसे मुद्दों पर चर्चा करना तथा भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति को मजबूत करना है।

केंद्रीय विदेश एवं कपड़ा राज्य मंत्री, पबित्रा मार्गेरिटा , बुधवार से शुरू होने वाली चार दिवसीय महत्वपूर्ण यात्रा पर प्रशांत महासागर के दो प्रमुख द्वीपीय देशों, रिपब्लिक ऑफ वानुअतु और तुवालु के लिए रवाना होंगी। यह यात्रा भारत सरकार की ओर से प्रशांत द्वीप ीय देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध ों को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा को दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न आयामों, विशेष रूप से विकास सहायता, आर्थिक व्यापार, और स्वास्थ्य सेवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साझेदारी को गहरा करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है।

मंत्रालय के आधिकारिक वक्तव्य के अनुसार, मंत्री मार्गेरिटा 22 से 25 मई 2026 तक ओशिनिया क्षेत्र के इन दो देशों में अपनी सेवाएं देंगी। निर्धारित कार्यक्रम के तहत, वह 22 और 23 अप्रैल 2026 को रिपब्लिक ऑफ वानुअतु में अपना बहुमूल्य समय व्यतीत करेंगी। इस अवधि के दौरान, उनकी वानुअतु के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होने की पूरी संभावना है। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य आपसी संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करना और भविष्य में सहयोग के नए रास्ते तलाशना होगा।

वानुअतु में अपने प्रवास के दौरान, मंत्री भारत सरकार की वित्तीय और तकनीकी सहायता से स्थापित सूचना प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र, जिसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, का भी दौरा करेंगी। यह केंद्र दोनों देशों के बीच तकनीकी आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

वानुअतु में अपने महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को संपन्न करने पश्चात, मंत्री मार्गेरिटा तुवालु के लिए प्रस्थान करेंगी। वह 24 अप्रैल को तुवालु पहुंचेंगी और वहां दो दिनों तक रुकेंगी। तुवालु में भी, मंत्री देश के शीर्ष नेतृत्व, जिसमें प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शामिल हैं, के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, बल्कि भारत के ग्रांट इन एड (अनुदान सहायता) कार्यक्रम के तहत तुवालु में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी की जाएगी। यह समीक्षा भारत की विकास सहायता पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और भविष्य की आवश्यकताओं का आकलन करने में सहायक होगी।

विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में इस बात पर जोर दिया गया है कि पबित्रा मार्गेरिटा की रिपब्लिक ऑफ वानुअतु और तुवालु की यह यात्रा प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ भारत की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। यह यात्रा मई 2023 में पोर्ट मोरेस्बी में आयोजित भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग मंच (एफआईपीआईसी) के तीसरे शिखर सम्मेलन की ही अगली कड़ी है, जो भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति को और अधिक बल प्रदान करती है। वर्ष 2014 में स्थापित एफआईपीआईसी, भारत और 14 प्रशांत द्वीप देशों के बीच एक महत्वपूर्ण सहयोग मंच है। इन सदस्य देशों में कुक आइलैंड्स, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, फिजी, किरिबाती, नाउरू, नियू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड्स, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालु और वानुअतु शामिल हैं। यह मंच इन द्वीपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में एक सेतु का कार्य करता है





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