केंद्र सरकार ने लुटियंस दिल्ली के ऐतिहासिक क्लब को 5 जून तक कैंपस खाली करने का आदेश दिया है। सरकार को क्लब के जमीन पर कब्जा वाली 27.3 एकड़ हिस्से को डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मजबूत करने, संस्थागत जरूरतों और दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए आवश्यक समझी गई है। आदेश के अनुसार जमीन की लीज पर विशेषाभाव नहीं बरता गया है। क्लब के सीक्रेटरी योगेन्द्र ने इस आदेश के खिलाफ अदालत में चुनौती भी दी है।

केंद्र ने लुटियंस दिल्ली स्थित ऐतिहासिक क्लब की 5 जून तक कैंपस खाली करने का आदेश दिया है। क्लब में 26 ग्रास टेनिस कोर्ट, स्क्वैश कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, बिलियर्ड्स रूम, स्विमिंग पूल, लाउंज बार और 43 कॉटेज हैं। क्लब का निर्माण ब्रिटिश आर्किटेक्ट रॉबर्ट टोर रसेल ने किया था। क्लब में एक दशक से अधिक समय से 40-40-20 नियम लागू रहा, जिसमें 40% के लिए सिफिलिव सर्विसेज, 40% के लिए रक्षा सेवाओं और बाकी 20% के लिए अन्य लोगों को प्राथमिकता दी जाती थी। क्लब का उद्घाटन 1913 में हुआ था और वर्तमान भवन 1930 के दशक में बने। पीएम आवास के पास स्थित होने के कारण क्लब क्षेत्र हाइ-सिक्योरिटी जोन में आता है।112 साल से प्रॉपर्यिट कर रहा है.

केंद्र ने लुटियंस दिल्ली स्थित ऐतिहासिक क्लब की 5 जून तक कैंपस खाली करने का आदेश दिया है। क्लब में 26 ग्रास टेनिस कोर्ट, स्क्वैश कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, बिलियर्ड्स रूम, स्विमिंग पूल, लाउंज बार और 43 कॉटेज हैं। क्लब का निर्माण ब्रिटिश आर्किटेक्ट रॉबर्ट टोर रसेल ने किया था। क्लब में एक दशक से अधिक समय से 40-40-20 नियम लागू रहा, जिसमें 40% के लिए सिफिलिव सर्विसेज, 40% के लिए रक्षा सेवाओं और बाकी 20% के लिए अन्य लोगों को प्राथमिकता दी जाती थी। क्लब का उद्घाटन 1913 में हुआ था और वर्तमान भवन 1930 के दशक में बने। पीएम आवास के पास स्थित होने के कारण क्लब क्षेत्र हाइ-सिक्योरिटी जोन में आता है।112 साल से प्रॉपर्यिट कर रहा है





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