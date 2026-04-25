केएल राहुल का शानदार शतक, दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को दिया 265 रनों का लक्ष्य

केएल राहुल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ नाबाद 152 रनों की शानदार पारी खेलकर आईपीएल में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड बनाया। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 264 रन बनाए।

दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ एक शानदार और यादगार पारी खेली। इस मैच में उन्होंने अपने आईपीएल करियर का छठा शतक जड़ा, और इस दौरान कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए। राहुल ने 67 गेंदों का सामना करते हुए 16 चौकों और 9 छक्कों की मदद से नाबाद 152 रन बनाए। यह आईपीएल इतिहास में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। उनकी इस शानदार बल्लेबाजी के कारण दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स के सामने 265 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 2 विकेट खोकर 264 रन बनाए। राहुल और नीतीश राणा के बीच दूसरे विकेट के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी हुई, जिसने दिल्ली को इस विशाल स्कोर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राहुल नाबाद रहे, जबकि नीतीश राणा ने 44 गेंदों पर 11 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 91 रन बनाए। इस साझेदारी ने पंजाब किंग्स के गेंदबाजों को काफी परेशान किया और उन्हें कोई भी मौका नहीं दिया। राहुल की इस पारी ने न केवल दिल्ली कैपिटल्स को जीत की ओर अग्रसर किया, बल्कि उन्हें आईपीएल के इतिहास में एक खास स्थान भी दिलाया। उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और टीम के लिए एक मजबूत नींव रखी। केएल राहुल ने इस शानदार पारी के साथ ही अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले, आईपीएल में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा के नाम था, जिन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए पंजाब किंग्स के खिलाफ 2025 में 141 रन बनाए थे। हालांकि, राहुल ने इस रिकॉर्ड को तोड़कर अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया। ओवरऑल आईपीएल में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड अभी भी क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के लिए खेलते हुए पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ नाबाद 175 रन बनाए थे। ब्रेंडन मैकुलम 158 रनों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। राहुल की इस उपलब्धि ने उन्हें आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाले पांचवें बल्लेबाज के रूप में भी स्थापित कर दिया है। उन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में 5579 रन बनाए हैं, जिससे उन्होंने सुरेश रैना (5528 रन) और महेंद्र सिंह धोनी (5439 रन) को पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली 8989 रनों के साथ इस सूची में शीर्ष पर हैं, जबकि रोहित शर्मा 7183 रनों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। शिखर धवन और डेविड वॉर्नर क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। इसके अतिरिक्त, राहुल पुरुष टी20 क्रिकेट में 150+ रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, इससे पहले तिलक वर्मा ने यह उपलब्धि हासिल की थी। राहुल ने टी20 क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर करने का भी रिकॉर्ड बनाया है, अभिषेक शर्मा इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। राहुल की यह पारी निश्चित रूप से आईपीएल के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी और युवा क्रिकेट रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। उनकी बल्लेबाजी में तकनीक, आक्रामकता और संयम का अद्भुत मिश्रण देखने को मिला, जिसने उन्हें एक महान बल्लेबाज साबित किया.

दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ एक शानदार और यादगार पारी खेली। इस मैच में उन्होंने अपने आईपीएल करियर का छठा शतक जड़ा, और इस दौरान कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए। राहुल ने 67 गेंदों का सामना करते हुए 16 चौकों और 9 छक्कों की मदद से नाबाद 152 रन बनाए। यह आईपीएल इतिहास में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। उनकी इस शानदार बल्लेबाजी के कारण दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स के सामने 265 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 2 विकेट खोकर 264 रन बनाए। राहुल और नीतीश राणा के बीच दूसरे विकेट के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी हुई, जिसने दिल्ली को इस विशाल स्कोर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राहुल नाबाद रहे, जबकि नीतीश राणा ने 44 गेंदों पर 11 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 91 रन बनाए। इस साझेदारी ने पंजाब किंग्स के गेंदबाजों को काफी परेशान किया और उन्हें कोई भी मौका नहीं दिया। राहुल की इस पारी ने न केवल दिल्ली कैपिटल्स को जीत की ओर अग्रसर किया, बल्कि उन्हें आईपीएल के इतिहास में एक खास स्थान भी दिलाया। उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और टीम के लिए एक मजबूत नींव रखी। केएल राहुल ने इस शानदार पारी के साथ ही अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले, आईपीएल में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा के नाम था, जिन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए पंजाब किंग्स के खिलाफ 2025 में 141 रन बनाए थे। हालांकि, राहुल ने इस रिकॉर्ड को तोड़कर अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया। ओवरऑल आईपीएल में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड अभी भी क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के लिए खेलते हुए पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ नाबाद 175 रन बनाए थे। ब्रेंडन मैकुलम 158 रनों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। राहुल की इस उपलब्धि ने उन्हें आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाले पांचवें बल्लेबाज के रूप में भी स्थापित कर दिया है। उन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में 5579 रन बनाए हैं, जिससे उन्होंने सुरेश रैना (5528 रन) और महेंद्र सिंह धोनी (5439 रन) को पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली 8989 रनों के साथ इस सूची में शीर्ष पर हैं, जबकि रोहित शर्मा 7183 रनों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। शिखर धवन और डेविड वॉर्नर क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। इसके अतिरिक्त, राहुल पुरुष टी20 क्रिकेट में 150+ रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, इससे पहले तिलक वर्मा ने यह उपलब्धि हासिल की थी। राहुल ने टी20 क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर करने का भी रिकॉर्ड बनाया है, अभिषेक शर्मा इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। राहुल की यह पारी निश्चित रूप से आईपीएल के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी और युवा क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। उनकी बल्लेबाजी में तकनीक, आक्रामकता और संयम का अद्भुत मिश्रण देखने को मिला, जिसने उन्हें एक महान बल्लेबाज साबित किया





Amar Ujala / 🏆 12. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

केएल राहुल आईपीएल दिल्ली कैपिटल्स पंजाब किंग्स शतक रिकॉर्ड क्रिकेट

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Indian Populatin: আগামী ১২ বছরে দেশে জনবিস্ফোরণ! কোথায় দাঁড়াবে জনসংখ্যা, জানাল কেন্দ্রPopulation of India to reach by 152 Cr in 12 years

Read more »

बिजली की मांग अक्टूबर में बढ़ी, उत्पादन बढ़कर 152 अरब यूनिट्स रहाबिजली की मांग अक्टूबर में बढ़ी, उत्पादन बढ़कर 152 अरब यूनिट्स रहा

Read more »

‘India ने आखिरकार ले लिया बदला...’, Maxwell से लेकर ट्रेविस तक; 470 दिनों के अंदर Australia की यूं पलट गई कहानीTeam India into CT2025 Final भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले सेमीफाइनल मैच में टीम इंडिया ने 4 विकेट से जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलियाई टीम मैच में 49.3 ओवर में 264 रन बनाकर ऑलआउट हो गई थी। 265 रन का पीछा करते हुए इस मैच में टीम इंडिया ने 48.

Read more »

बाप रे! 28 दिनों में 265 लोगों को सांप ने काटा, डाक्टरों ने 264 की बचाई गई जानबिहार के इस जिले में सांपों का दहशत, 28 दिनों में 265 लोगों को दौड़ाकर डसा, 264 की डॉक्टरों ने बचाई जान

Read more »

सीएम योगी बोले- यूपी की नई पहचान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे जातिवादी-परिवारवादीसीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में ₹96.50 करोड़ के खजांची चौराहा फ्लाईओवर और ₹152.

Read more »

पूर्णिया के 2 बैंकों में 265 म्यूल खाते खोल 50 करोड़ की साइबर ठगी, बंधन बैंक बनमनखी को भेजा गया रेड अलर्टपूर्णिया में साइबर ठगों ने दो बैंकों की शाखाओं में 265 म्यूल बैंक खाते खोलकर 50 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की है।

Read more »