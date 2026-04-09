केकेआर बनाम एलएसजी: आईपीएल 2026 में कोलकाता और लखनऊ की टक्कर, ईडन गार्डन्स में मुकाबला

आईपीएल 2026 के एक महत्वपूर्ण मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) से होगा। यह मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। केकेआर इस सीज़न में अब तक संघर्ष कर रही है, जबकि एलएसजी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। दोनों टीमों के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में एलएसजी का पलड़ा भारी है।

नई दिल्ली: तीन बार की आईपीएल चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ( केकेआर ) आज आईपीएल 2026 के अपने चौथे मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ( एलएसजी ) का सामना करेगी। यह महत्वपूर्ण मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेल ा जाएगा। केकेआर के लिए इस सीज़न की शुरुआत कुछ हद तक चुनौतीपूर्ण रही है। टीम अभी तक इस सीज़न में एक भी मैच जीतने में सफल नहीं हो पाई है, जिससे उनके प्रशंसकों और टीम प्रबंधन में चिंता का माहौल है। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा, और सभी क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी होंगी।

केकेआर की टीम इस मैच में अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी, और प्रशंसक अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन करते हुए देखने की उम्मीद कर रहे हैं। टीम के लिए यह मुकाबला न केवल एक जीत हासिल करने का अवसर है, बल्कि टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास हासिल करने का भी एक मौका है। खिलाड़ियों को अपनी गलतियों पर ध्यान देना होगा और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए रणनीति बनानी होगी।\कोलकाता नाइट राइडर्स का सफर अब तक उतार-चढ़ाव भरा रहा है। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली केकेआर को अपने पहले मैच में मुंबई इंडियंस के हाथों 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद, सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें 65 रन से हराया। पंजाब किंग्स के खिलाफ केकेआर का मुकाबला बारिश के कारण पूरा नहीं हो सका, जिसके परिणामस्वरूप दोनों टीमों को एक-एक अंक से संतोष करना पड़ा। इस समय, केकेआर 3 मैचों में केवल 1 अंक के साथ आईपीएल पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर है। टीम को अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में सुधार करने की आवश्यकता है। केकेआर यह मुकाबला अपने घरेलू मैदान पर खेल रही है, जिससे टीम को घरेलू दर्शकों का समर्थन मिलने की उम्मीद है। इस अहम मुकाबले से पहले, टीम के फैंस अपने स्टार खिलाड़ियों को वापसी करते और लय में आते हुए देखने के लिए उत्सुक हैं। केकेआर को अपनी रणनीतियों पर फिर से विचार करना होगा और हर विभाग में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए योजना बनानी होगी। टीम को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने प्रदर्शन में सुधार करें और आगामी मैचों में बेहतर परिणाम प्राप्त करें।\दूसरी ओर, लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) ने इस सीज़न में अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है। एलएसजी ने 2 मैचों में से 1 में जीत हासिल की है और वह इस समय पॉइंट्स टेबल में छठे स्थान पर है। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पहला मैच 6 विकेट से गंवाया था, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 5 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। एलएसजी के पास एक मजबूत टीम है जिसमें कई बेहतरीन खिलाड़ी शामिल हैं। टीम में एक से बढ़कर एक तेज गेंदबाज हैं जो केकेआर के बल्लेबाजों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। केकेआर और एलएसजी के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में लखनऊ सुपर जायंट्स का पलड़ा भारी है। आईपीएल में दोनों टीमें 6 बार आमने-सामने रही हैं, जिसमें एलएसजी ने 4 मुकाबले जीते हैं। दोनों टीमों के बीच पहली भिड़ंत साल 2022 में हुई थी, जिसमें एलएसजी ने 75 रनों से जीत हासिल की थी। यह मैच दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है, और प्रशंसकों को एक रोमांचक मुकाबला देखने की उम्मीद है। दोनों टीमें जीत हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगी। केकेआर की टीम में अजिंक्य रहाणे (कप्तान), रिंकू सिंह, अंगकृष रघुवंशी, मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, सुनील नरेन, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक, कैमरून ग्रीन, फिन एलन, मथीशा पथिराना, तेजस्वी सिंह, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, सार्थक रंजन, दक्ष कामरा, रचिन रवींद्र, ब्लेसिंग मुजारा, सौरभ दुबे, और नवदीप सैनी जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। एलएसजी की टीम में ऋषभ पंत (कप्तान), मिचेल मार्श, एडेन मार्कराम, हिम्मत सिंह, मैथ्यू ब्रीट्जके, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, आयुष बडोनी, मोहम्मद शमी, अवेश खान, एम. सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह, आकाश सिंह, प्रिंस यादव, अर्जुन तेंदुलकर, एनरिक नॉर्टजे, नमन तिवारी, मयंक यादव, मोहसिन खान शामिल हैं





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