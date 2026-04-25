केजरीवाल पर हमला: प्रवेश वर्मा ने आवास को बताया ‘शीशमहल’, भ्रष्टाचार का लगाया आरोप

भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोलते हुए उनके आवास को ‘शीशमहल’ करार दिया और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। आप सांसद संजय सिंह ने आरोपों को फर्जी बताया है।

भारतीय जनता पार्टी के नेता और दिल्ली कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उनके आवास को ‘ शीशमहल ’ करार दिया है। वर्मा ने दावा किया है कि केजरीवाल ने दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी एक नया ‘ शीशमहल ’ बना लिया है और आम आदमी पार्टी (आप) का असली नाम ‘आलीशान आदमी पार्टी’ होना चाहिए। प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि दिल्ली का चुनाव हारने के बाद केजरीवाल पंजाब चले गए और वहां मुख्यमंत्री भगवंत मान के सरकारी आवास के आसपास के चार मकानों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन ने इन मकानों को अपना निवास बना लिया है और वहां दूसरा ‘ शीशमहल ’ खड़ा कर दिया है। वर्मा ने लोधी एस्टेट में केजरीवाल के नए आवास की तस्वीरों पर भी सवाल उठाए, यह कहते हुए कि यह सरकारी घर होने के बावजूद इसमें भारी खर्च किया गया है और यह पैसा सरकारी नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि पहले शीशमहल (6, फ्लैग स्टाफ रोड) पर खर्च को लेकर सवाल उठाने पर केजरीवाल ने कहा था कि सजावट का फैसला पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर ने लिया था और उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। वर्मा ने कहा कि अब केजरीवाल इस तरह का दावा नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केजरीवाल कभी बंगला न लेने की बात करते थे, लेकिन आज वे खुद ‘ शीशमहल ’ में रह रहे हैं। उन्होंने कोराना महामारी, बिजली और पानी के संकट से जूझ रहे लोगों की अनदेखी करते हुए ‘ शीशमहल ’ बनाने का आरोप लगाया। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल से चार सवाल पूछे हैं: लोधी रोड वाले आवास में लगा पैसा कहां से आया और किसका है?

क्या आपके शौक के कारण ही आप कार्यकर्ता केजरीवाल को छोड़ रहे हैं? बार-बार शीशमहल बनाने की आपको क्या जरूरत पड़ रही है? पहले तो शराब का पैसा शीशमहल में लगा था, इस बार किसका पैसा लगा है?

वर्मा ने केजरीवाल को स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे शौकीन आदमी बताया और कहा कि उनकी पार्टी का नाम ‘आलीशान आदमी पार्टी’ होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता अब केजरीवाल के साथ रहना नहीं चाहते हैं। वहीं, आप सांसद संजय सिंह ने प्रवेश वर्मा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि केजरीवाल के घर की तस्वीरें फर्जी हैं और मानहानि का केस दर्ज किया जाएगा। उन्होंने वर्मा और तस्वीरें दिखाने वाले टीवी चैनलों को कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी। सिंह ने केजरीवाल और अन्य आप नेताओं के घरों को जनता के लिए खोलने की चुनौती दी, ताकि यह पता चल सके कि किसका घर कितना आलीशान है





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