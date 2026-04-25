केजरीवाल पर प्रवेश वर्मा का तीखा हमला: 'रहमान डकैत' और 'शीशमहल 2' का आरोप

दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने केजरीवाल को 'रहमान डकैत' तक कह दिया और उन पर पंजाब में सरकारी आवासों पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया।

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी (आप) और उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आप पर अपने मूल सिद्धांतों से भटकने और अन्ना आंदोलन, महात्मा गांधी और शहीद भगत सिंह की छवि का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। वर्मा ने केजरीवाल को 'रहमान डकैत' तक कह दिया और उन पर दिल्ली में एक ' शीशमहल ' बनाने और अब एक और आलीशान ठिकाना खड़ा करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में हार के बाद केजरीवाल पंजाब चले गए, जिससे वहां की राजनीति में भी दबाव बढ़ गया है और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की स्थिति मुश्किल हो गई है। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल के कथित ' शीशमहल 2' का लेआउट जारी करते हुए कटाक्ष किया कि केजरीवाल ने जितने कमरे बनाने में दिमाग लगाया है, अगर उतना ही समय दिल्ली के कार्यों में लगाया होता तो शायद आज आप कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे होते। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में चार बड़े सरकारी आवासों पर आप के वरिष्ठ नेताओं - अरविंद केजरीवाल , सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया - ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। वर्मा ने कहा कि इन आवासों का इस्तेमाल करके एक और ' शीशमहल ' जैसा सेटअप तैयार किया गया है, जो जनता के पैसे का दुरुपयोग दर्शाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह आम आदमी की राजनीति के सिद्धांतों के खिलाफ है। वर्मा ने केजरीवाल के लोधी स्टेट में शिफ्ट होने पर भी सवाल उठाए, यह कहते हुए कि वहां की तस्वीरें देखकर वह हैरान रह गए और इसे आम आदमी की राजनीति से बिल्कुल अलग बताया। मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि अन्ना आंदोलन का सहारा लेकर, महात्मा गांधी और शहीद भगत सिंह की तस्वीरों का इस्तेमाल करके, आम आदमी पार्टी की टोपी पहनकर, एक रुपये के स्टैंप पेपर पर शपथ लेने वाला और बच्चों की झूठी कसम खाने वाला दिल्ली का 'रहमान डकैत' अब ' शीशमहल 2' में रह रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि केजरीवाल ने पहले दिल्ली में ' शीशमहल ' बनाया था और जब दिल्ली के मतदाताओं ने उन्हें हराया तो वे पंजाब चले गए। इसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किलें बढ़ गईं क्योंकि केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ने उनके चारों ओर स्थित चार सरकारी आवासों पर कब्जा कर लिया। वर्मा ने इस पूरे मामले को भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग का प्रतीक बताया और आप नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने जनता से अपील की कि वे ऐसे नेताओं से सावधान रहें जो झूठे वादे करते हैं और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करते हैं। वर्मा ने यह भी कहा कि आप की सरकार दिल्ली और पंजाब दोनों में विफल रही है और लोगों को अब सच्चाई का पता चल गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में आप का पतन निश्चित है.

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी (आप) और उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आप पर अपने मूल सिद्धांतों से भटकने और अन्ना आंदोलन, महात्मा गांधी और शहीद भगत सिंह की छवि का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। वर्मा ने केजरीवाल को 'रहमान डकैत' तक कह दिया और उन पर दिल्ली में एक 'शीशमहल' बनाने और अब एक और आलीशान ठिकाना खड़ा करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में हार के बाद केजरीवाल पंजाब चले गए, जिससे वहां की राजनीति में भी दबाव बढ़ गया है और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की स्थिति मुश्किल हो गई है। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल के कथित 'शीशमहल 2' का लेआउट जारी करते हुए कटाक्ष किया कि केजरीवाल ने जितने कमरे बनाने में दिमाग लगाया है, अगर उतना ही समय दिल्ली के कार्यों में लगाया होता तो शायद आज आप कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे होते। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में चार बड़े सरकारी आवासों पर आप के वरिष्ठ नेताओं - अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया - ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। वर्मा ने कहा कि इन आवासों का इस्तेमाल करके एक और 'शीशमहल' जैसा सेटअप तैयार किया गया है, जो जनता के पैसे का दुरुपयोग दर्शाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह आम आदमी की राजनीति के सिद्धांतों के खिलाफ है। वर्मा ने केजरीवाल के लोधी स्टेट में शिफ्ट होने पर भी सवाल उठाए, यह कहते हुए कि वहां की तस्वीरें देखकर वह हैरान रह गए और इसे आम आदमी की राजनीति से बिल्कुल अलग बताया। मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि अन्ना आंदोलन का सहारा लेकर, महात्मा गांधी और शहीद भगत सिंह की तस्वीरों का इस्तेमाल करके, आम आदमी पार्टी की टोपी पहनकर, एक रुपये के स्टैंप पेपर पर शपथ लेने वाला और बच्चों की झूठी कसम खाने वाला दिल्ली का 'रहमान डकैत' अब 'शीशमहल 2' में रह रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि केजरीवाल ने पहले दिल्ली में 'शीशमहल' बनाया था और जब दिल्ली के मतदाताओं ने उन्हें हराया तो वे पंजाब चले गए। इसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किलें बढ़ गईं क्योंकि केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ने उनके चारों ओर स्थित चार सरकारी आवासों पर कब्जा कर लिया। वर्मा ने इस पूरे मामले को भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग का प्रतीक बताया और आप नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने जनता से अपील की कि वे ऐसे नेताओं से सावधान रहें जो झूठे वादे करते हैं और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करते हैं। वर्मा ने यह भी कहा कि आप की सरकार दिल्ली और पंजाब दोनों में विफल रही है और लोगों को अब सच्चाई का पता चल गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में आप का पतन निश्चित है





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