केजीएफ 3 का इंतजार अभी लंबा, यश ने दी फिल्म को लेकर अहम जानकारी

कन्नड़ सुपरस्टार यश ने केजीएफ 3 को लेकर अपडेट दिया है। फिलहाल फिल्म पर काम नहीं होगा, लेकिन फ्रेंचाइज की कहानी जारी रहेगी।
कन्नड़ फिल्म जगत के चमकते सितारे यश, जिन्होंने केजीएफ के साथ पैन इंडिया स्तर पर अपनी पहचान बनाई, अब नितेश तिवारी की महत्वाकांक्षी फिल्म ' रामायणम् ' में रावण की भूमिका में दर्शकों के सामने आएंगे। यह फिल्म दिवाली के शुभ अवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसके अतिरिक्त, यश ' टॉक्सिक ' नामक एक और फिल्म में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे, जो 4 जून को रिलीज होने वाली है। हालांकि, उनके प्रशंसकों का ध्यान अभी भी केजीएफ 3 की ओर केंद्रित है, जिसका वे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। केजीएफ का दूसरा भाग 2022 में प्रदर्शित हुआ था, और तब से ही दर्शक इसके तीसरे भाग, यानी केजीएफ 3 के आने का इंतजार कर रहे हैं। अब, यश ने इस फिल्म को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट दिया है, जिससे प्रशंसकों की उत्सुकता और बढ़ गई है। पिछले चार वर्षों से, केजीएफ: चैप्टर 3 का इंतजार कर रहे प्रशंसकों के मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या यह फिल्म कभी बनेगी?
यदि बनेगी, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? शूटिंग कब शुरू होगी और फिल्म कब रिलीज होगी?
इन सभी सवालों का जवाब यश ने हाल ही में एक साक्षात्कार में दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल केजीएफ 3 पर काम शुरू नहीं होगा, लेकिन उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि यह फिल्म जरूर बनेगी, क्योंकि फ्रेंचाइज की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। यश ने बताया कि वह वर्तमान में तीन बड़ी फिल्मों में व्यस्त हैं - 'टॉक्सिक', 'रामायणम् पार्ट 1' और 'रामायणम् पार्ट 2'। उनका कहना है कि वह और प्रशांत नील, केजीएफ 3 पर तभी काम शुरू करेंगे, जब उन्हें एक दमदार और उत्कृष्ट स्क्रिप्ट मिलेगी। उनकी प्राथमिकता हमेशा उच्च गुणवत्ता वाली फिल्म बनाना रही है, और वे चाहते हैं कि केजीएफ 3 भी उसी स्तर की हो। यश ने कहा, 'अभी हम कोई योजना नहीं बना रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ये तीन फिल्में हैं। हम प्रशांत नील के साथ इस बारे में लगातार बात करते रहेंगे। हमें एक सही स्क्रिप्ट की आवश्यकता है, और फिर हम निश्चित रूप से 'केजीएफ 3' बनाएंगे।' हालांकि, साल 2023 में होम्बले फिल्म्स नामक प्रोडक्शन हाउस ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी कि केजीएफ 3 साल 2025 में रिलीज होगी और 2024 में इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। उस समय, प्रोडक्शन हाउस के प्रवक्ता ने एक साक्षात्कार में बताया था कि फिल्म की कहानी पर सहमति बन गई है, और निर्देशक, निर्माता और केजीएफ 3 के मुख्य अभिनेता यश के बीच पहले दौर की चर्चा भी हो चुकी है। लेकिन, इसके बाद क्या हुआ और फिल्म में देरी क्यों हुई, इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई। इसके बाद, यश गीतू मोहनदास की 'टॉक्सिक' और नितेश तिवारी की 'रामायणम्' में व्यस्त हो गए, जबकि प्रशांत नील 'सलार' नामक फिल्म में अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। केजीएफ फ्रेंचाइज की शुरुआत साल 2018 में हुई थी, और पहला भाग रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। इसके बाद, 2022 में केजीएफ: चैप्टर 2 आई, जिसने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। यह कन्नड़ सिनेमा की अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई, और फिल्म को लेकर दर्शकों में इतनी दीवानगी थी कि इसके टिकट भी ब्लैक मार्केट में बेचे गए। केजीएफ फ्रेंचाइज ने भारतीय सिनेमा में एक नया इतिहास रचा है, और इसके तीसरे भाग का इंतजार लाखों प्रशंसकों को बेसब्री से है। यश की लोकप्रियता और केजीएफ की सफलता को देखते हुए, यह निश्चित है कि केजीएफ 3 भी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता हासिल करेगी
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