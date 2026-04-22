केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के अलौकिक दृश्य, अंश तिवारी के व्लॉग ने इंटरनेट पर मचाई धूम

अक्षय तृतीया के अवसर पर बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने का भव्य नजारा वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंश तिवारी ने अपनी यात्रा के माध्यम से बर्फ से ढके रास्तों, मंदिर की सुंदरता और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति को दर्शाया है, जो लाखों श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है।

हिंदू धर्म में मान्यता है कि बाबा केदारनाथ के दर्शन का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। ऐसा कहा जाता है कि जब तक स्वयं महादेव का बुलावा न हो, तब तक भक्त उनके दरबार तक नहीं पहुँच सकते। इसी आस्था और विश्वास के साथ हर वर्ष हजारों श्रद्धालु केदारनाथ की दुर्गम पहाड़ियों की ओर प्रस्थान करते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंश तिवारी ने अपनी केदारनाथ यात्रा के दौरान कुछ बेहद भावुक और मनमोहक वीडियो साझा किए हैं, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो के जरिए उन्होंने केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के पहले दिन के अनुभव को जीवंत कर दिया है। अपनी यात्रा के दौरान अंश ने केवल मंदिर की भव्यता को ही नहीं दिखाया, बल्कि वहां तक पहुँचने के लिए किए गए अपने संघर्ष और दिन-रात के सफर को भी साझा किया है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर केदारनाथ धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं, जिसके बाद से ही वहां भक्तों का तांता लग गया है। अंश तिवारी अपने तीन मित्रों के साथ इस कठिन यात्रा पर निकले थे। वीडियो में उन्होंने केदारनाथ के टेंट से दिखने वाले अद्भुत नजारों को कैद किया है। कपाट खुलने के दिन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आदि गुरु शंकराचार्य की डोली का प्रस्थान था। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे इस डोली को पूरे सम्मान के साथ मंदिर की परिक्रमा कराई जाती है। अंश के साथ मौजूद उनके मित्र बताते हैं कि इसी डोली में आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति है, जिन्होंने केदारनाथ मंदिर की स्थापना और पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा, हेलीकॉप्टर द्वारा बाबा केदार के मंदिर पर की गई पुष्प वर्षा ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। सुबह के समय दर्शन के लिए लगी लंबी कतारों के ऊपर जब पुष्प बरस रहे थे, तो वहां का वातावरण पूर्णतः भक्तिमय हो उठा था। इन दृश्यों को देखकर देश-विदेश में बैठे लाखों शिव भक्त भावविभोर हो गए। केदारनाथ धाम की वर्तमान स्थिति का वर्णन करते हुए अंश ने बताया कि वहां का तापमान बेहद कम है। 21 अप्रैल की रात को तापमान -1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था, जिसके चलते अत्यधिक ठंड महसूस की जा सकती है। इसके बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। अपने व्लॉग में उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी बाबा केदार के दर्शन करते हुए दिखाया है, जो वहां की सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे थे। हालांकि, पहाड़ों पर स्थित होने के कारण वहां की चुनौतियां भी कम नहीं हैं। अंश ने अपने वीडियो में दिखाया कि किस प्रकार रास्ते अभी भी बर्फ से ढके हुए हैं और कई जगहों पर मूलभूत सुविधाओं जैसे पानी और बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद, सुबह 6 बजे की सूर्य की पहली किरणों के साथ मंदिर का जो दृश्य दिखाई देता है, वह किसी भी यात्री के लिए जीवन भर की सबसे बड़ी उपलब्धि जैसा होता है। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच खड़ा बाबा का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए मोक्ष का द्वार बना हुआ है.

हिंदू धर्म में मान्यता है कि बाबा केदारनाथ के दर्शन का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। ऐसा कहा जाता है कि जब तक स्वयं महादेव का बुलावा न हो, तब तक भक्त उनके दरबार तक नहीं पहुँच सकते। इसी आस्था और विश्वास के साथ हर वर्ष हजारों श्रद्धालु केदारनाथ की दुर्गम पहाड़ियों की ओर प्रस्थान करते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंश तिवारी ने अपनी केदारनाथ यात्रा के दौरान कुछ बेहद भावुक और मनमोहक वीडियो साझा किए हैं, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो के जरिए उन्होंने केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के पहले दिन के अनुभव को जीवंत कर दिया है। अपनी यात्रा के दौरान अंश ने केवल मंदिर की भव्यता को ही नहीं दिखाया, बल्कि वहां तक पहुँचने के लिए किए गए अपने संघर्ष और दिन-रात के सफर को भी साझा किया है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर केदारनाथ धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं, जिसके बाद से ही वहां भक्तों का तांता लग गया है। अंश तिवारी अपने तीन मित्रों के साथ इस कठिन यात्रा पर निकले थे। वीडियो में उन्होंने केदारनाथ के टेंट से दिखने वाले अद्भुत नजारों को कैद किया है। कपाट खुलने के दिन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आदि गुरु शंकराचार्य की डोली का प्रस्थान था। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे इस डोली को पूरे सम्मान के साथ मंदिर की परिक्रमा कराई जाती है। अंश के साथ मौजूद उनके मित्र बताते हैं कि इसी डोली में आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति है, जिन्होंने केदारनाथ मंदिर की स्थापना और पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा, हेलीकॉप्टर द्वारा बाबा केदार के मंदिर पर की गई पुष्प वर्षा ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। सुबह के समय दर्शन के लिए लगी लंबी कतारों के ऊपर जब पुष्प बरस रहे थे, तो वहां का वातावरण पूर्णतः भक्तिमय हो उठा था। इन दृश्यों को देखकर देश-विदेश में बैठे लाखों शिव भक्त भावविभोर हो गए। केदारनाथ धाम की वर्तमान स्थिति का वर्णन करते हुए अंश ने बताया कि वहां का तापमान बेहद कम है। 21 अप्रैल की रात को तापमान -1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था, जिसके चलते अत्यधिक ठंड महसूस की जा सकती है। इसके बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। अपने व्लॉग में उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी बाबा केदार के दर्शन करते हुए दिखाया है, जो वहां की सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे थे। हालांकि, पहाड़ों पर स्थित होने के कारण वहां की चुनौतियां भी कम नहीं हैं। अंश ने अपने वीडियो में दिखाया कि किस प्रकार रास्ते अभी भी बर्फ से ढके हुए हैं और कई जगहों पर मूलभूत सुविधाओं जैसे पानी और बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद, सुबह 6 बजे की सूर्य की पहली किरणों के साथ मंदिर का जो दृश्य दिखाई देता है, वह किसी भी यात्री के लिए जीवन भर की सबसे बड़ी उपलब्धि जैसा होता है। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच खड़ा बाबा का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए मोक्ष का द्वार बना हुआ है





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