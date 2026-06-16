केदारनाथ यात्रा में 12 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे; बिहार के CM को तेजस्वी यादव ने लिखा पत्र

केदारनाथ यात्रा पर तatis करार, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को तेजस्वी यादव द्वारा लिखा गया पत्र, DSSSB द्वारा 1979 पदों पर भर्ती, और होर्मुज स्ट्रेट से निकले अंतarrassed LNG टैंकर 'दिशा' - यह सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स यहाँ दिए गए हैं।

केदारनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ और मौसम की स्थिति की जानकारी देते हुए उत्तराखंड की प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई के लिए तैयारी जारी रखी है। रुद्रप्रयाग के जिले नि देश क विशाल मिश्रा ने कहा कि केदारनाथ यात्रा 22 अप्रैल से Шud हो रही है और अब तक 12 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। मॉनसून का मौसम भी शुरू हो गया है और बारिश बढ़ रही है। पूरी टीम के साथ कैमरों की मदद से पूरे ट्रैफिक, पहाड़सर निम्नी जोन और केदारनाथ मंदिर पर नजर रखी जा रही है। जनता से आने की अपील की जा रही है लेकिन सावधानियों का भी पालन करना आवश्यक है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को तेजस्वी यादव ने एक पत्र लिखा। इस पत्र में रौशन आनंद-खान सर प्रकरण की जांच की मांग की गई है। रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदेहास्पद मृत्यु के मामले में सरकार से सीबीआई जांच की मांग की गई है। दिल्ली सरकार के शिक्षा एवं विभिन्न तकनीकी विभागों के तहत 1,979 पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। दिल्ली सरकार की एमएसएसएसबी (DSSSB) ने इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन खोला है। युद्ध प्रभावित होर्मुज स्ट्रेट से तीन महीने से अधिक समय बाद भारतीय ध्वज वाला एलएनजी टैंकर 'दिशा' सुरक्षित रूप से बाहर निकलने वाला पहला जहाज बन गया है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) की अगुवाई वाले कंसोर्टियम ने प्रबंधित किया। यह जहाज 62,370 टन स casts (LNG) लेकर आगे बढ़ रहा है.

केदारनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ और मौसम की स्थिति की जानकारी देते हुए उत्तराखंड की प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई के लिए तैयारी जारी रखी है। रुद्रप्रयाग के जिले निदेशक विशाल मिश्रा ने कहा कि केदारनाथ यात्रा 22 अप्रैल से Шud हो रही है और अब तक 12 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। मॉनसून का मौसम भी शुरू हो गया है और बारिश बढ़ रही है। पूरी टीम के साथ कैमरों की मदद से पूरे ट्रैफिक, पहाड़सर निम्नी जोन और केदारनाथ मंदिर पर नजर रखी जा रही है। जनता से आने की अपील की जा रही है लेकिन सावधानियों का भी पालन करना आवश्यक है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को तेजस्वी यादव ने एक पत्र लिखा। इस पत्र में रौशन आनंद-खान सर प्रकरण की जांच की मांग की गई है। रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदेहास्पद मृत्यु के मामले में सरकार से सीबीआई जांच की मांग की गई है। दिल्ली सरकार के शिक्षा एवं विभिन्न तकनीकी विभागों के तहत 1,979 पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। दिल्ली सरकार की एमएसएसएसबी (DSSSB) ने इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन खोला है। युद्ध प्रभावित होर्मुज स्ट्रेट से तीन महीने से अधिक समय बाद भारतीय ध्वज वाला एलएनजी टैंकर 'दिशा' सुरक्षित रूप से बाहर निकलने वाला पहला जहाज बन गया है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) की अगुवाई वाले कंसोर्टियम ने प्रबंधित किया। यह जहाज 62,370 टन स casts (LNG) लेकर आगे बढ़ रहा है





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