केदार प्रसाद गुप्ता ने तेजस्वी यादव पर हमला किया: बिहार में जनता कर देगी राजद का पिंडदान

बिहार सरकार में मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने राजद नेता तेजस्वी यादव के उस बयान को लेकर हमला बोला, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि बिहार सरकार योजनाओं को उनके दबाव के कारण लागू कर रही है.

मंत्री गुप्ता ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर यादव में कोई विजन होता तो उनके माता-पिता 2005 से पहले सत्ता में रहने के दौरान कोई काम करते। उन्होंने तर्क दिया कि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास स्पष्ट विजन है और वे बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि 2010 में जो महागठबंधन की स्थिति थी उससे भी बदतर स्थिति इस चुनाव में होगी। मंत्री ने कहा कि विपक्ष के लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, वे मन में राम रखते हैं और बगल में छुरी लेकर चलते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एक वर्ग को खुश करने के लिए सनातन को गाली देते हैं और जनता इसका जवाब वोट के जरिए देगी। बता दें कि राजद के अध्यक्ष लालू यादव अपने परिवार के साथ मंगलवार को मोक्षस्थली के रूप में चर्चित गयाजी पहुंचे और पूरे विधि-विधान के साथ पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए पिंडदान किया। यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पिताजी ने पिंडदान और तर्पण किया है। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि उनकी कृपा बिहार के लोगों पर हो और बिहार देश में अव्वल राज्य बने। उन्होंने एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे कार्यकर्ता माई बहिन मान योजना का फॉर्म भर रहे हैं और सरकार के लोग धमका रहे हैं





