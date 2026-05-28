केन्या के गर्ल्स स्कूल में आग, 16 छात्राओं की मौत, 79 घायल

केन्या के उतुमिषी गर्ल्स स्कूल में आग लगने से 16 छात्राओं की मौत हो गई है और 79 घायल हुए हैं. हादसा गिलगिल इलाके में हुआ है. आग की वजह अभी साफ नहीं है और प्रशासन फायर सेफ्टी नियमों की जांच कर रहा है.

केन्या के उतुमिषी गर्ल्स स्कूल के हॉस्टल में लगी आग में 16 छात्राओं की मौत हो गई, जबकि 79 घायल हुए हैं. हादसा गिलगिल इलाके में हुआ.

आग की वजह अभी साफ नहीं है और प्रशासन फायर सेफ्टी नियमों की जांच कर रहा है. पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या के एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में गुरुवार को बड़ा हादसा हुआ. यहां के एक स्कूल हॉस्टल में आग लगने के कारण 16 छात्राओं की मौत हो गई, जबकि 79 अन्य छात्राएं घायल हुईं हैं. यह घटना मध्य केन्या के गिलगिल इलाके में मौजूद उतुमिषी गर्ल्स स्कूल की है.

इस स्कूल में 800 से ज्यादा छात्राएं पढ़ती हैं. हताहतों का यह आधिकारिक आंकड़ा शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम ने राहत और बचाव कार्य का नेतृत्व किया. राजधानी नैरोबी से लगभग 120 किलोमीटर दूर स्थित इस सरकारी स्कूल का प्रबंधन केन्या पुलिस सर्विस करती है.

यहां पढ़ने वाली अधिकांश छात्राएं पुलिस अधिकारियों की बेटियां हैं. हादसे के बाद सभी घायल बच्चियों को इलाज के लिए तुरंत स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया. फिलहाल रेड क्रॉस की टीमें अस्पतालों में परिजनों की सहायता कर रही हैं. न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक, शिक्षा मंत्री जूलियस ओगाम्बा ने हादसे की असल वजह जानने के लिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए.

इसके तहत अब इस बात की पड़ताल की जा रही है कि स्कूल प्रशासन ने फायर सेफ्टी मैन्युअल का पालन किया था या नहीं. इसी सिलसिले में घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि वार्डन ने हॉस्टल के दो मुख्य दरवाजों में से सिर्फ एक को खोला था, जिसके चलते छात्राओं को बाहर निकलने की कोई चेतावनी भी नहीं मिल सकी. आखिरकार, दूसरा दरवाजा बंद रहने के कारण कई बच्चियां भीतर ही फंस गईं.

मृतक छात्राओं की पहचान की प्रक्रिया फिलहाल जारी है. केन्या में स्कूल हॉस्टलों में आग लगने का यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले साल 2024 में भी मध्य केन्या के एक स्कूल में आग लगने से 21 छात्रों की जान गई थी, जिसके बाद राष्ट्रपति विलियम रुटो ने तीन दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की थी.

वहीं साल 2017 में नैरोबी के एक स्कूल में लगी आग में 10 छात्रों की मौत हुई थी, जिसमें एक छात्र पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया थ





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केन्या गर्ल्स स्कूल आग मौत घायल

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