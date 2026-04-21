केरल के त्रिशूर में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, 13 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने जताया गहरा दुख

केरल के त्रिशूर जिले में एक पटाखा निर्माण फैक्ट्री में हुए जोरदार धमाके में 13 लोगों की जान चली गई। घटना के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। पीएम मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है।

केरल के त्रिशूर जिले के मुंडथिक्कोडु क्षेत्र में बुधवार को एक पटाखा निर्माण इकाई में हुए भीषण विस्फोट ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। इस दुखद हादसे में अब तक 13 लोगों की दर्दनाक मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। धमाका इतना शक्तिशाली था कि इसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई और आसपास की इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। घटना उस समय हुई जब आगामी त्रिशूर पूरम उत्सव के लिए आतिशबाजी के नमूने तैयार किए जा रहे थे। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार,

धमाके के बाद इलाके में काले धुएं का गुबार छा गया और हर तरफ अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस पटाखा फैक्टरी में बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का भंडारण किया गया था, जिसमें हुई किसी लापरवाही के कारण यह भीषण आग लग गई। राहत कार्य में जुटी टीमों के अनुसार, फैक्ट्री के भीतर मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। बचाव कार्यों में लगे कर्मियों को अत्यधिक गर्मी और अधजले विस्फोटकों के कारण काफी मशक्कत करनी पड़ी। राज्य प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए त्रिशूर मेडिकल कॉलेज सहित सभी निकटवर्ती अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा है ताकि घायलों को त्वरित उपचार प्रदान किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और मृतक परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। उन्होंने प्रशासन को घायलों के समुचित इलाज और हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। केरल सरकार ने भी इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। उत्सव की तैयारियों के बीच हुए इस हादसे ने सुरक्षा मानकों के पालन पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन अब पटाखा इकाइयों के लिए जारी दिशा-निर्देशों की फिर से समीक्षा करने पर विचार कर रहा है ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी दुर्घटना को रोका जा सके। फिलहाल स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ की टीमें और अस्पताल प्रशासन मिलकर स्थिति को नियंत्रित करने और राहत कार्य को पूरा करने में जुटे हुए हैं





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