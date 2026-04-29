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केरल विधानसभा चुनाव: एग्जिट पोल्स में यूडीएफ की जीत की संभावना, भाजपा का खाता खुलने की उम्मीद

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केरल विधानसभा चुनाव: एग्जिट पोल्स में यूडीएफ की जीत की संभावना, भाजपा का खाता खुलने की उम्मीद
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📆29-04-2026 17:54:00
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केरल विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और एग्जिट पोल्स के अनुसार, कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ गठबंधन की सरकार बनने की संभावना अधिक दिखाई दे रही है। भाजपा भी इस बार खाता खोलने की उम्मीद कर रही है।

केरल में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और एग्जिट पोल्स के अनुसार, कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ( यूडीएफ ) गठबंधन की सरकार बनने की संभावना अधिक दिखाई दे रही है। हालांकि, एग्जिट पोल्स की सटीकता 29 अप्रैल को ही पता चलेगी जब चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस बार के चुनाव में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि भाजपा भी केरल में अपना खाता खोलने की उम्मीद कर रही है। केरल में विधानसभा की कुल 140 सीटें हैं और बहुमत के लिए 71 सीटें जीतना आवश्यक है। एग्जिट पोल्स के अनुसार, विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों में यूडीएफ को 70 से 90 सीटों की जीत की भविष्यवाणी की गई है, जबकि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ( एलडीएफ ) को 49 से 69 सीटों पर जीत की उम्मीद है। भाजपा को 0 से 7 सीटों पर जीत की संभावना दिख रही है। केरल में नौ अप्रैल को हुए चुनाव में 78.

27 प्रतिशत वोटिंग हुई है, जो पिछले चुनाव 2021 के 74.06 प्रतिशत से अधिक है। केरल में सबसे अधिक मतदान 1960 में 85.72 प्रतिशत हुआ था। 2021 के चुनावों में एलडीएफ ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी और 99 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि यूडीएफ को 41 सीटें मिली थीं। भाजपा का पिछले चुनाव में खाता नहीं खुला था। हालांकि, भाजपा ने 2016 में नीमेम विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी, जो पार्टी के इतिहास में पहली जीत थी। ओ राजगोपाल भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज करके विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन 2021 के चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। केरल में मुख्य गठबंधन हैं: लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) जिसमें सीपीआई(एम) और सीपीआई शामिल हैं, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) जिसमें कांग्रेस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग शामिल हैं, और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) जिसमें भाजपा और बीडीजेएस शामिल हैं

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