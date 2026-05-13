केरल के नए मुख्यमंत्री के चयन पर सस्पेंस खत्म: कांग्रेस हाईकमान का बड़ा फैसला कल

केरल में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल के सी वेणुगोपाल, वी डी सतीशन और रमेश चेन्निथला के बीच मची खींचतान और कांग्रेस हाईकमान के बीच हुई गहन चर्चा के बाद गुरुवार को नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा।

केरल की राजनीति में इन दिनों भारी उथल-पुथल मची हुई है और राज्य के मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी सस्पेंस अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। लंबे समय से चल रही अटकलों और राजनीति क गलियारों में मची हलचल के बाद अब यह लगभग तय हो गया है कि गुरुवार को नए मुख्यमंत्री के नाम की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने संकेत दिया है कि पार्टी नेतृत्व ने अपना मन बना लिया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय तक पहुँचने के लिए बुधवार की शाम को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अंतिम दौर की बैठक हुई। इस बैठक में केरल की वर्तमान राजनीति क स्थिति, पार्टी के भीतर के समीकरणों और भविष्य की चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस उच्च स्तरीय बैठक के बाद ही यह फैसला लिया गया कि नाम का ऐलान गुरुवार को किया जाएगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए केरल के तिरुवनंतपुरम में कल विधायक दल की एक औपचारिक बैठक बुलाई गई है, जिसमें विधायकों की सहमति ली जाएगी और उसके तुरंत बाद आधिकारिक घोषणा की जाएगी। कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने इस पूरी प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए बताया कि करीब 40 मिनट तक चली एक गहन बैठक के बाद यह निष्कर्ष निकला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केरल कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी हाईकमान को निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से अधिकृत कर दिया था, जिससे नेतृत्व के लिए फैसला लेना आसान हो गया। अब सभी आवश्यक चर्चाएं और परामर्श पूरे हो चुके हैं। हालांकि, इस बीच एक सवाल यह भी उठ रहा है कि जब हाईकमान नाम पर सहमति बना चुका था, तो घोषणा को एक दिन के लिए क्यों टाला गया। राजनीति क विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी शायद राज्य स्तर पर सभी गुटों को साथ लेकर चलना चाहती है ताकि नए मुख्यमंत्री को बिना किसी आंतरिक विरोध के कार्यभार संभालने का मौका मिले। मुख्यमंत्री पद की इस दौड़ में वर्तमान में तीन प्रमुख नाम सबसे ऊपर माने जा रहे हैं, जिनमें के सी वेणुगोपाल , वी डी सतीशन और रमेश चेन्निथला शामिल हैं। इन तीनों नेताओं की अपनी ताकतें हैं और पार्टी के भीतर उनके अपने समर्थक गुट मौजूद हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पार्टी नेतृत्व ने शनिवार को इन तीनों दावेदारों के साथ अलग-अलग चर्चा की थी, लेकिन उस समय किसी एक नाम पर आम सहमति नहीं बन पाई थी। इसके बाद राहुल गांधी ने मामले को सुलझाने के लिए पार्टी के कार्यकारी अध्यक्षों और केरल कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों से भी विस्तृत बातचीत की। बताया जा रहा है कि पार्टी के अधिकांश वरिष्ठ नेताओं और विधायकों ने केसी वेणुगोपाल के नाम का पुरजोर समर्थन किया है, क्योंकि उन्हें केंद्रीय नेतृत्व का करीबी माना जाता है। लेकिन दूसरी ओर, एक मजबूत खेमा ऐसा भी है जो वी डी सतीशन के पक्ष में है। वरिष्ठ नेता एके एंटनी, के मुरलीधरन और वी एम सुरेंद्रन ने सतीशन के नाम की पुरजोर वकालत की है। उनका तर्क है कि सतीशन को राज्य के भीतर व्यापक जनसमर्थन प्राप्त है और वे जमीन से जुड़े नेता हैं। एके एंटनी ने केंद्रीय नेतृत्व को यह चेतावनी भी दी है कि वेणुगोपाल वर्तमान में लोकसभा सांसद हैं, और यदि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो राज्य में विधानसभा और लोकसभा दोनों सीटों पर उपचुनाव कराने पड़ेंगे, जो कि पार्टी के लिए जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे में सतीशन का नाम अधिक व्यावहारिक प्रतीत होता है क्योंकि वे पहले से ही विधानसभा के सदस्य हैं। इस राजनीति क खींचतान का असर अब जमीन पर भी दिखने लगा है। केरल के एर्नाकुलम जिले के अलुवा में वीडी सतीशन के आवास के बाहर उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा था। समर्थकों को पूरी उम्मीद थी कि बुधवार को ही उनके नेता के नाम की घोषणा हो जाएगी, लेकिन जब समय बीता और कोई खबर नहीं आई, तो उनके सहयोगियों ने उन्हें यह समझाते हुए वापस भेजा कि अंतिम फैसला गुरुवार सुबह ही घोषित किया जाएगा। वहीं, एक और दिलचस्प पहलू वायनाड से सामने आया है, जहाँ कुछ स्थानों पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए पोस्टर लगाए गए हैं। माना जा रहा है कि ये पोस्टर उन अटकलों का परिणाम हैं जिनमें कहा जा रहा था कि गांधी परिवार केसी वेणुगोपाल के नाम पर अड़ा हुआ है। रमेश चेन्निथला के समर्थक अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यदि वेणुगोपाल और सतीशन के बीच सहमति नहीं बन पाती है, तो चेन्निथला एक मध्यम मार्ग के रूप में उभर सकते हैं। केरल की यह आंतरिक लड़ाई अब केवल एक व्यक्ति के चयन की नहीं, बल्कि पार्टी की भविष्य की दिशा तय करने की लड़ाई बन गई है.

केरल की राजनीति में इन दिनों भारी उथल-पुथल मची हुई है और राज्य के मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी सस्पेंस अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। लंबे समय से चल रही अटकलों और राजनीतिक गलियारों में मची हलचल के बाद अब यह लगभग तय हो गया है कि गुरुवार को नए मुख्यमंत्री के नाम की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने संकेत दिया है कि पार्टी नेतृत्व ने अपना मन बना लिया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय तक पहुँचने के लिए बुधवार की शाम को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अंतिम दौर की बैठक हुई। इस बैठक में केरल की वर्तमान राजनीतिक स्थिति, पार्टी के भीतर के समीकरणों और भविष्य की चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस उच्च स्तरीय बैठक के बाद ही यह फैसला लिया गया कि नाम का ऐलान गुरुवार को किया जाएगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए केरल के तिरुवनंतपुरम में कल विधायक दल की एक औपचारिक बैठक बुलाई गई है, जिसमें विधायकों की सहमति ली जाएगी और उसके तुरंत बाद आधिकारिक घोषणा की जाएगी। कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने इस पूरी प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए बताया कि करीब 40 मिनट तक चली एक गहन बैठक के बाद यह निष्कर्ष निकला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केरल कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी हाईकमान को निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से अधिकृत कर दिया था, जिससे नेतृत्व के लिए फैसला लेना आसान हो गया। अब सभी आवश्यक चर्चाएं और परामर्श पूरे हो चुके हैं। हालांकि, इस बीच एक सवाल यह भी उठ रहा है कि जब हाईकमान नाम पर सहमति बना चुका था, तो घोषणा को एक दिन के लिए क्यों टाला गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी शायद राज्य स्तर पर सभी गुटों को साथ लेकर चलना चाहती है ताकि नए मुख्यमंत्री को बिना किसी आंतरिक विरोध के कार्यभार संभालने का मौका मिले। मुख्यमंत्री पद की इस दौड़ में वर्तमान में तीन प्रमुख नाम सबसे ऊपर माने जा रहे हैं, जिनमें के सी वेणुगोपाल, वी डी सतीशन और रमेश चेन्निथला शामिल हैं। इन तीनों नेताओं की अपनी ताकतें हैं और पार्टी के भीतर उनके अपने समर्थक गुट मौजूद हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पार्टी नेतृत्व ने शनिवार को इन तीनों दावेदारों के साथ अलग-अलग चर्चा की थी, लेकिन उस समय किसी एक नाम पर आम सहमति नहीं बन पाई थी। इसके बाद राहुल गांधी ने मामले को सुलझाने के लिए पार्टी के कार्यकारी अध्यक्षों और केरल कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों से भी विस्तृत बातचीत की। बताया जा रहा है कि पार्टी के अधिकांश वरिष्ठ नेताओं और विधायकों ने केसी वेणुगोपाल के नाम का पुरजोर समर्थन किया है, क्योंकि उन्हें केंद्रीय नेतृत्व का करीबी माना जाता है। लेकिन दूसरी ओर, एक मजबूत खेमा ऐसा भी है जो वी डी सतीशन के पक्ष में है। वरिष्ठ नेता एके एंटनी, के मुरलीधरन और वी एम सुरेंद्रन ने सतीशन के नाम की पुरजोर वकालत की है। उनका तर्क है कि सतीशन को राज्य के भीतर व्यापक जनसमर्थन प्राप्त है और वे जमीन से जुड़े नेता हैं। एके एंटनी ने केंद्रीय नेतृत्व को यह चेतावनी भी दी है कि वेणुगोपाल वर्तमान में लोकसभा सांसद हैं, और यदि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो राज्य में विधानसभा और लोकसभा दोनों सीटों पर उपचुनाव कराने पड़ेंगे, जो कि पार्टी के लिए जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे में सतीशन का नाम अधिक व्यावहारिक प्रतीत होता है क्योंकि वे पहले से ही विधानसभा के सदस्य हैं। इस राजनीतिक खींचतान का असर अब जमीन पर भी दिखने लगा है। केरल के एर्नाकुलम जिले के अलुवा में वीडी सतीशन के आवास के बाहर उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा था। समर्थकों को पूरी उम्मीद थी कि बुधवार को ही उनके नेता के नाम की घोषणा हो जाएगी, लेकिन जब समय बीता और कोई खबर नहीं आई, तो उनके सहयोगियों ने उन्हें यह समझाते हुए वापस भेजा कि अंतिम फैसला गुरुवार सुबह ही घोषित किया जाएगा। वहीं, एक और दिलचस्प पहलू वायनाड से सामने आया है, जहाँ कुछ स्थानों पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए पोस्टर लगाए गए हैं। माना जा रहा है कि ये पोस्टर उन अटकलों का परिणाम हैं जिनमें कहा जा रहा था कि गांधी परिवार केसी वेणुगोपाल के नाम पर अड़ा हुआ है। रमेश चेन्निथला के समर्थक अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यदि वेणुगोपाल और सतीशन के बीच सहमति नहीं बन पाती है, तो चेन्निथला एक मध्यम मार्ग के रूप में उभर सकते हैं। केरल की यह आंतरिक लड़ाई अब केवल एक व्यक्ति के चयन की नहीं, बल्कि पार्टी की भविष्य की दिशा तय करने की लड़ाई बन गई है





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केरल राजनीति कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री राहुल गांधी के सी वेणुगोपाल

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