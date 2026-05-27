केरल में ईडी की छापेमारी: कमजोर पड़ती सीपीएम पर भाजपा का निशाना?

चुनाव हार के बाद केरल में ईडी की छापेमारी को राजनीतिक हथकंडा माना जा रहा है। भाजपा कमजोर पड़ती सीपीआई(एम) पर निशाना साध सकती है, जैसा पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में हुआ था।

केरल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में वामपंथी गठबंधन को मिली करारी हार के बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब सीपीआई(एम) अपने राजनीति क इतिहास में सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है। राजनीति क विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस मौके का फायदा उठाकर केरल में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे कांग्रेस के बजाय सीपीआई(एम) के वोट बैंक पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ईडी की यह छापेमारी सिर्फ एक वित्तीय जांच के रूप में नहीं देखी जा रही, बल्कि इसे केरल की बदलती राजनीति क तस्वीर से जोड़ा जा रहा है। चुनाव परिणामों ने साफ कर दिया है कि सीपीआई(एम) के नेतृत्व वाला लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। यूडीएफ ने 102 सीटें जीतकर शानदार वापसी की, जबकि एलडीएफ की सीटें 99 से घटकर सिर्फ 35 रह गईं। यह हार सिर्फ संख्यात्मक नहीं है, बल्कि पिनाराई विजयन के नेतृत्व पर भी सवाल उठाती है, जिनकी लंबे समय तक सरकार और पार्टी संगठन पर मजबूत पकड़ रही थी। अब उनके नेतृत्व की क्षमता पर संदेह किया जा रहा है, और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी गिर गया है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के उदाहरण अक्सर इस चर्चा में सामने आते हैं। पश्चिम बंगाल में तीन दशक के वाम शासन के बाद पहले सीपीआई (एम) का कैडर तृणमूल कांग्रेस की ओर गया और बाद में भाजपा वहां मुख्य विपक्षी ताकत बनकर उभरी। त्रिपुरा में भी कभी अभेद्य माने जाने वाले वामपंथी संगठन का बड़ा हिस्सा धीरे-धीरे भाजपा के साथ जुड़ता गया, जिसने अंततः पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया। ऐसे में केरल में भाजपा की रणनीति बदलने की संभावना है। राजनीति क जानकार मानते हैं कि पार्टी अब कांग्रेस के बजाय सीपीआई(एम) के कमजोर होते संगठन को निशाना बनाकर अपनी जमीन मजबूत कर सकती है। ईडी की कार्रवाई को इसी रणनीति के तहत देखा जा रहा है, हालांकि यह साफ नहीं है कि यह जांच का हिस्सा है या राजनीति क हथकंडा। केरल हमेशा से भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण राज्य रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर तक पार्टी केंद्र में मजबूत रही, लेकिन केरल में उसे कभी बड़ी चुनावी सफलता नहीं मिली। राज्य की राजनीति पर लंबे समय से दो गठबंधनों (कांग्रेस नेतृत्व वाला यूडीएफ और सीपीआई (एम) नेतृत्व वाला एलडीएफ) का दबदबा रहा है। यही वजह रही कि दूसरे राज्यों की तरह कांग्रेस के बड़े नेताओं का भाजपा में जाना यहां देखने को नहीं मिला। अब परिदृश्य बदल सकता है। चुनावी हार के बाद पिनाराई विजयन की पकड़ कमजोर हुई है और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि भाजपा इस मौके को सीपीआई (एम) के संगठनात्मक ढांचे को कमजोर करने के अवसर के रूप में देख सकती है। हालांकि ईडी की कार्रवाई पूरी तरह जांच का हिस्सा है या राजनीति क समयबद्धता के तहत की गई है, इस पर बहस जारी रहेगी। लेकिन राजनीति में समय को कभी संयोग नहीं माना जाता। और अब केरल में यह चर्चा तेज हो गई है कि भाजपा शायद कांग्रेस के बजाय कमजोर पड़ती सीपीआई(एम) की जमीन में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। इस पूरे प्रकरण से यह स्पष्ट है कि केरल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है, जहां भाजपा वामपंथी किले में सेंध लगाने की कोशिश करेगी.

केरल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में वामपंथी गठबंधन को मिली करारी हार के बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब सीपीआई(एम) अपने राजनीतिक इतिहास में सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस मौके का फायदा उठाकर केरल में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे कांग्रेस के बजाय सीपीआई(एम) के वोट बैंक पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ईडी की यह छापेमारी सिर्फ एक वित्तीय जांच के रूप में नहीं देखी जा रही, बल्कि इसे केरल की बदलती राजनीतिक तस्वीर से जोड़ा जा रहा है। चुनाव परिणामों ने साफ कर दिया है कि सीपीआई(एम) के नेतृत्व वाला लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। यूडीएफ ने 102 सीटें जीतकर शानदार वापसी की, जबकि एलडीएफ की सीटें 99 से घटकर सिर्फ 35 रह गईं। यह हार सिर्फ संख्यात्मक नहीं है, बल्कि पिनाराई विजयन के नेतृत्व पर भी सवाल उठाती है, जिनकी लंबे समय तक सरकार और पार्टी संगठन पर मजबूत पकड़ रही थी। अब उनके नेतृत्व की क्षमता पर संदेह किया जा रहा है, और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी गिर गया है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के उदाहरण अक्सर इस चर्चा में सामने आते हैं। पश्चिम बंगाल में तीन दशक के वाम शासन के बाद पहले सीपीआई (एम) का कैडर तृणमूल कांग्रेस की ओर गया और बाद में भाजपा वहां मुख्य विपक्षी ताकत बनकर उभरी। त्रिपुरा में भी कभी अभेद्य माने जाने वाले वामपंथी संगठन का बड़ा हिस्सा धीरे-धीरे भाजपा के साथ जुड़ता गया, जिसने अंततः पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया। ऐसे में केरल में भाजपा की रणनीति बदलने की संभावना है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पार्टी अब कांग्रेस के बजाय सीपीआई(एम) के कमजोर होते संगठन को निशाना बनाकर अपनी जमीन मजबूत कर सकती है। ईडी की कार्रवाई को इसी रणनीति के तहत देखा जा रहा है, हालांकि यह साफ नहीं है कि यह जांच का हिस्सा है या राजनीतिक हथकंडा। केरल हमेशा से भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण राज्य रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर तक पार्टी केंद्र में मजबूत रही, लेकिन केरल में उसे कभी बड़ी चुनावी सफलता नहीं मिली। राज्य की राजनीति पर लंबे समय से दो गठबंधनों (कांग्रेस नेतृत्व वाला यूडीएफ और सीपीआई (एम) नेतृत्व वाला एलडीएफ) का दबदबा रहा है। यही वजह रही कि दूसरे राज्यों की तरह कांग्रेस के बड़े नेताओं का भाजपा में जाना यहां देखने को नहीं मिला। अब परिदृश्य बदल सकता है। चुनावी हार के बाद पिनाराई विजयन की पकड़ कमजोर हुई है और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि भाजपा इस मौके को सीपीआई (एम) के संगठनात्मक ढांचे को कमजोर करने के अवसर के रूप में देख सकती है। हालांकि ईडी की कार्रवाई पूरी तरह जांच का हिस्सा है या राजनीतिक समयबद्धता के तहत की गई है, इस पर बहस जारी रहेगी। लेकिन राजनीति में समय को कभी संयोग नहीं माना जाता। और अब केरल में यह चर्चा तेज हो गई है कि भाजपा शायद कांग्रेस के बजाय कमजोर पड़ती सीपीआई(एम) की जमीन में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। इस पूरे प्रकरण से यह स्पष्ट है कि केरल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है, जहां भाजपा वामपंथी किले में सेंध लगाने की कोशिश करेगी





Navjivan / 🏆 2. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

केरल चुनाव ईडी छापेमारी सीपीएम भाजपा रणनीति पिनाराई विजयन

United States Latest News, United States Headlines