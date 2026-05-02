केरल में सीएम पद की दौड़: कांग्रेस में तीन नामों पर विचार, यूडीएफ की बहुमत से जीत का दावा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी.जे. कुरियन ने केरल में यूडीएफ की बहुमत से जीत का दावा किया और बताया कि मुख्यमंत्री पद के लिए तीन नामों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। उन्होंने संभावित उम्मीदवारों के नामों का खुलासा करने से इनकार किया, लेकिन कहा कि पार्टी हाईकमान अंतिम निर्णय लेगा।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपराष्ट्रपति पी. जे.

कुरियन ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण बयान दिया, जिसमें उन्होंने केरल में आगामी सरकार बनने की स्थिति में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को लेकर चल रही अटकलों पर प्रकाश डाला। कुरियन ने एग्जिट पोल के परिणामों से आगे बढ़कर यह दावा किया कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) केरल में भारी बहुमत से जीत हासिल करेगा, जो कि अनुमानों से भी अधिक होगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यूडीएफ की जीत निश्चित है और यह जीत राज्य की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेगी। कुरियन ने हालांकि, उन तीन संभावित मुख्यमंत्री उम्मीदवारों के नामों का खुलासा करने से इनकार कर दिया, जिनके नामों पर पार्टी गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व के लिए कई योग्य और अनुभवी नेता मौजूद हैं, जो मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी को संभालने में सक्षम हैं। वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) के विपरीत, कांग्रेस में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। कुरियन ने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी का जो भी नेता मुख्यमंत्री पद के लिए चुना जाएगा, कांग्रेस के सभी सदस्य उस निर्णय का सम्मान करेंगे और उसे स्वीकार करेंगे। उन्होंने व्यक्तिगत पसंद का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी अपनी प्राथमिकताएं हैं, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान द्वारा लिया जाएगा और वह उस निर्णय का पूरी तरह से पालन करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी नेता का मुख्यमंत्री बनने की इच्छा व्यक्त करना स्वाभाविक है, क्योंकि यह लोकतंत्र का हिस्सा है और हर किसी को अपनी महत्वाकांक्षाओं को व्यक्त करने का अधिकार है। कुरियन ने आगे बताया कि 4 मई को चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद पार्टी हाईकमान इस मामले में हस्तक्षेप करेगा। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का चयन करने की प्रक्रिया में राज्य नेतृत्व और सभी निर्वाचित विधायकों की राय को महत्व दिया जाएगा। पार्टी हाईकमान सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद एक सर्वसम्मति वाला निर्णय लेगा, जिसे पार्टी के सभी सदस्य स्वीकार करेंगे। उन्होंने के.

सी.

वेणुगोपाल, रमेश चेन्निथला और वीडी सतीशान जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के नामों को लेकर चल रही अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि इनमें से किसी भी नेता ने सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री बनने की इच्छा व्यक्त नहीं की है। उन्होंने इसे केवल मीडिया द्वारा बनाई गई अटकलों का परिणाम बताया। कुरियन ने मीडिया से आग्रह किया कि वे इस तरह की निराधार खबरों को प्रसारित करने से बचें और तथ्यों के आधार पर ही रिपोर्टिंग करें। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर कोई मतभेद नहीं है और सभी नेता एकजुट होकर काम कर रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य केरल में यूडीएफ की सरकार बनाना और राज्य के विकास के लिए काम करना है। कुरियन ने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि यूडीएफ की सरकार केरल में एक नया युग लाएगी और राज्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर करेगी। उन्होंने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने का आग्रह किया, चाहे चुनाव परिणाम कुछ भी हों। पी.

जे.

कुरियन ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करती आई है और यही कारण है कि पार्टी में हर किसी को अपनी राय व्यक्त करने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का चयन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और पार्टी इसे बहुत सावधानी से करेगी। पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि चयनित उम्मीदवार में नेतृत्व क्षमता, अनुभव और जनता के बीच स्वीकार्यता हो। कुरियन ने यह भी कहा कि पार्टी केरल के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और यूडीएफ की सरकार राज्य के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के क्षेत्र में सुधार करने की बात कही। कुरियन ने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और राज्य में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि यूडीएफ की सरकार एक ऐसी सरकार होगी जो लोगों के लिए काम करेगी और राज्य को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगी। उन्होंने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने और पार्टी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने का आग्रह किया। कुरियन ने विश्वास व्यक्त किया कि कांग्रेस पार्टी केरल में एक बार फिर से अपनी खोई हुई ताकत को हासिल करेगी और राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेगी ताकि केरल को केंद्र से अधिक से अधिक सहायता मिल सके





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