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केरल मुख्यमंत्री चयन पर रमेश चेन्निथला का भाजपा पर बड़ा हमला: लोकतांत्रिक प्रक्रिया और नागपुर के निर्देशों पर छिड़ी जंग

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केरल मुख्यमंत्री चयन पर रमेश चेन्निथला का भाजपा पर बड़ा हमला: लोकतांत्रिक प्रक्रिया और नागपुर के निर्देशों पर छिड़ी जंग
केरल राजनीतिरमेश चेन्निथलाकांग्रेस
📆10-05-2026 17:10:00
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कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला ने केरल में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नागपुर के इशारों पर नहीं बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेती है।

केरल की राजनीति में इन दिनों मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर काफी हलचल मची हुई है। इस गहमागहमी के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला ने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा और तीखा हमला बोला है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी बाहरी निर् देश या नागपुर के इशारों पर काम करने वाली संस्था नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी पार्टी है जो अपनी आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान करती है। नई दिल्ली में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए चेन्निथला ने यह बात दोहराई कि पार्टी के भीतर निर्णय लेने की एक तय प्रक्रिया होती है जिसमें सभी वरिष्ठ नेताओं की राय को महत्व दिया जाता है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा होना स्वाभाविक है और इसमें लगने वाला समय एक सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसे अनावश्यक विवाद का रूप नहीं दिया जाना चाहिए। उनके अनुसार, अभी परिणामों को आए केवल पांच दिन हुए हैं और इस अल्प समय में निर्णय न लेना कोई देरी नहीं है, बल्कि यह गहन विचार-विमर्श का संकेत है। कांग्रेस का यह रुख दर्शाता है कि वह अपनी छवि एक ऐसी पार्टी के रूप में पेश करना चाहती है जहाँ सामूहिक नेतृत्व और सहमति सर्वोपरि है। रमेश चेन्निथला ने भाजपा की कार्यशैली की तुलना करते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में निर्णय लेने की प्रक्रिया पूरी तरह से केंद्रीकृत है, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के स्तर पर ही सभी महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहाँ एक या दो व्यक्ति मिलकर पूरी पार्टी का भविष्य तय करें। यहाँ सामूहिक विचार-विमर्श और सहमति को प्राथमिकता दी जाती है। चेन्निथला ने भाजपा को आईना दिखाते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव का उदाहरण दिया और याद दिलाया कि किस तरह भाजपा को दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने में लगभग 50 दिनों का लंबा समय लगा था। उन्होंने सवाल उठाया कि जो पार्टी खुद इतने लंबे समय तक निर्णय नहीं ले पाई, वह आज कांग्रेस की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल कैसे उठा सकती है?

यह हमला भाजपा के उस नैरेटिव को ध्वस्त करने की कोशिश थी जिसमें कांग्रेस को दिशाहीन बताया जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस में हर नेता की आवाज सुनी जाती है और अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व द्वारा सभी सुझावों के आधार पर लिया जाता है। केरल के अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में कई बड़े नामों की चर्चा है। रमेश चेन्निथला के अलावा वी डी सतीशन और के सी वेणुगोपाल जैसे दिग्गजों के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस संवेदनशील मुद्दे को सुलझाने के लिए दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और राज्य के प्रमुख नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि मुख्यमंत्री का चयन बिना किसी आंतरिक कलह के हो। पार्टी हाईकमान ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चयन प्रक्रिया को पूरी तरह गोपनीय और गरिमापूर्ण रखा जाए। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं से यह पुरजोर अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार के पोस्टर अभियान या सार्वजनिक प्रदर्शनों से दूर रहें, ताकि पार्टी की छवि एक अनुशासित संगठन के रूप में बनी रहे। कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि राज्य की जनता ने जो भरोसा जताया है, उसका सम्मान तभी होगा जब पार्टी एकजुट होकर काम करेगी। अब सबकी नजरें केंद्रीय नेतृत्व के अंतिम निर्णय पर टिकी हैं, जो जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया न केवल केरल के लिए बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कांग्रेस के भीतर की एकजुटता की परीक्षा है

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