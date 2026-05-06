केरल में भाजपा ने इतिहास रचा, तीन सीटें जीतकर दर्शाई ताकत

केरल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने तीन सीटें जीतकर इतिहास रचा है। नवनिर्वाचित भाजपा विधायक वी. मुरलीधरन ने कहा कि अगले चुनाव में भाजपा राज्य में प्रमुख दल के रूप में उभरेगी। राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस पर भ्रामक हथकंडों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इतिहास रचा है। पार्टी ने इस बार तीन सीटें जीतकर राज्य में अपनी ताकत दर्शाई है। 2021 में भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन 2016 में पहली बार जीत के बाद इस बार पार्टी ने अपनी जीत का दावा साबित किया है। नवनिर्वाचित भाजपा विधायक वी.

मुरलीधरन ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा राज्य में प्रमुख दल के रूप में उभरेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों और कार्यो के कारण केरल की जनता ने भाजपा को समर्थन दिया है। यह दर्शाता है कि राज्य की राजनीति में बदलाव आ रहा है। मुरलीधरन ने कहा कि राज्य में सत्ता विरोधी भावना और सबरीमाला में सोने की चोरी के मुद्दों को जोर शोर से उठाने से भाजपा को तीन सीटें जीतने में मदद मिली। मुरलीधरन ने 428 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। भाजपा के राज्य अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कांग्रेस ने भ्रामक हथकंडों के माध्यम से कई सीटें जीती हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एफसीआरए से जुड़े झूठ और माकपा-भाजपा समझौते की मनगढ़ंत कहानी के जरिए कई सीटें जीती हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि अब तक हम विधानसभा के बाहर से केरल की जनता के लिए संघर्ष कर रहे थे। अगले पांच वर्षों तक तीन भाजपा विधायक विधानसभा में कांग्रेस और माकपा की संयुक्त ताकत का सामना करेंगे। हम राज्य के विकास के लिए जी जान से लड़ेंगे। भाजपा आने वाले वर्षों में भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के खिलाफ कड़ा संघर्ष करेंगे। इस बीच, नेमोम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव हारने वाले केरल के मंत्री वी.

शिवनकुट्टी ने दावा किया कि यूडीएफ-भाजपा के बीच हुए डील के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह डील उनके चुनावी पराजय का कारण बनी। इस जीत के साथ, भाजपा ने केरल की राजनीतिक परिदृश्य में अपनी मजबूत स्थिति साबित की है। पार्टी के नेताओं ने कहा कि वे राज्य के विकास और जनकल्याण के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के विधायक विधानसभा में कांग्रेस और माकपा की संयुक्त ताकत का सामना करेंगे और राज्य के विकास के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। भाजपा नेताओं ने कहा कि वे भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के खिलाफ कड़ा संघर्ष करेंगे और राज्य के विकास के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के विधायक विधानसभा में कांग्रेस और माकपा की संयुक्त ताकत का सामना करेंगे और राज्य के विकास के लिए कड़ी मेहनत करेंगे





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