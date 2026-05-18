केरल में राजनीतिक परिवर्तन: वीडी सतीशन बने मुख्यमंत्री, यूडीएफ सरकार का भव्य शपथ ग्रहण समारोह

केरल के तिरुवनंतपुरम में वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे की मौजूदगी में 20 मंत्रियों के साथ नई कैबिनेट का गठन हुआ है।

केरल की राजनीति में आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम का सेंट्रल स्टेडियम आज एक ऐतिहासिक गवाह बनने के लिए तैयार है, जहाँ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ( यूडीएफ ) के नेता वीडी सतीशन मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। इस भव्य समारोह का आयोजन सोमवार सुबह 10 बजे से किया गया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर सतीशन के साथ-साथ उनके मंत्रिमंडल के 20 अन्य सदस्यों को भी शपथ दिलाएंगे। इस आयोजन को लेकर पूरे राज्य में भारी उत्साह देखा जा रहा है और सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं ताकि समारोह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। सतीशन ने स्वयं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से इस बात की पुष्टि की है कि यह आयोजन सार्वजनिक रूप से स्टेडियम में किया जाएगा ताकि जनता इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन सके। इस नई सरकार की सबसे खास बात इसका समावेशी स्वरूप है। वीडी सतीशन द्वारा राज्यपाल को सौंपी गई मंत्रियों की सूची में कई अनुभवी और नए चेहरों का मिश्रण देखा जा सकता है। इस सूची में रमेश चेन्निथला, सनी जोसेफ, के मुरलीधरन, पीसी विष्णुनाथ, एपी अनिलकुमार, रोजी एम जॉन, टी सिद्धिक, बिंदु कृष्णा, एम लिजू, ओजे जनीश, केए थुलसी, पीके कुन्हालिकुट्टी, पीके बशीर, केएम शाजी, एन शमसुदीन, वी ई अब्दुल गफूर, मॉन्स जोसेफ, शिबु बेबी जॉन, सी पी जॉन और अनूप जैकब जैसे महत्वपूर्ण नाम शामिल हैं। विशेष रूप से, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की सहयोगी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) की भूमिका इस सरकार में काफी अहम रहने वाली है। आईयूएमएल ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री सतीशन के मंत्रिमंडल में उसके पांच मंत्री शामिल होंगे, जिनमें पीके कुन्हालिकुट्टी, पीके बशीर, एन शमसुद्दीन, के एम शाजी और अब्दुल गफूर प्रमुख हैं। साथ ही, कुट्टीयाडी विधायक परक्कल अब्दुल्ला भी ढाई साल के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे, जो राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की उपस्थिति ने समारोह की गरिमा को और बढ़ा दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे अपने आवास से सीधे तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना हुए। उन्होंने इस जीत को एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक जना देश करार दिया। खरगे ने कहा कि जनता ने कांग्रेस और यूडीएफ गठबंधन पर जो भरोसा जताया है, वह पार्टी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है और यह जीत आने वाले समय में भारतीय राजनीति की दिशा तय करेगी। उनके साथ-साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस समारोह में शामिल होने के लिए केरल पहुंचे हैं। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनीं। इन दिग्गज नेताओं की मौजूदगी यह दर्शाती है कि केरल सरकार का गठन राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए कितना रणनीतिक और महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करते हुए, इस शपथ ग्रहण समारोह में सत्तापक्ष के अलावा विपक्ष के प्रमुख नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री और अब विपक्ष के नेता पिनरई विजयन की उपस्थिति यह दर्शाती है कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद संवैधानिक मर्यादाएं सर्वोपरि हैं। इसके अलावा, भाजपा के राज्य अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर, भाकपा सचिव बिनॉय बिश्वम और आईयूएमएल अध्यक्ष पन्नाक्कड़ सादिक अली भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। विभिन्न दलों के सांसदों, विधायकों और यूडीएफ के वरिष्ठ नेताओं की भारी भीड़ स्टेडियम में उमड़ने की उम्मीद है। यह आयोजन न केवल एक सरकार का गठन है, बल्कि केरल की जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों का प्रतिबिंब भी है। वीडी सतीशन के नेतृत्व में नई सरकार के सामने कई चुनौतियां और अवसर होंगे। राज्य के विकास, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, और शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करना उनकी प्राथमिकता होगी। यूडीएफ गठबंधन ने चुनाव प्रचार के दौरान कई वादे किए थे, जिन्हें अब धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी इस नई कैबिनेट की होगी। 20 मंत्रियों की यह बड़ी टीम विभिन्न विभागों के माध्यम से राज्य के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करेगी। केरल के लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि यह नई सरकार राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखते हुए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगी। यह शपथ ग्रहण समारोह केरल के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा.

केरल की राजनीति में आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम का सेंट्रल स्टेडियम आज एक ऐतिहासिक गवाह बनने के लिए तैयार है, जहाँ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के नेता वीडी सतीशन मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। इस भव्य समारोह का आयोजन सोमवार सुबह 10 बजे से किया गया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर सतीशन के साथ-साथ उनके मंत्रिमंडल के 20 अन्य सदस्यों को भी शपथ दिलाएंगे। इस आयोजन को लेकर पूरे राज्य में भारी उत्साह देखा जा रहा है और सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं ताकि समारोह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। सतीशन ने स्वयं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से इस बात की पुष्टि की है कि यह आयोजन सार्वजनिक रूप से स्टेडियम में किया जाएगा ताकि जनता इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन सके। इस नई सरकार की सबसे खास बात इसका समावेशी स्वरूप है। वीडी सतीशन द्वारा राज्यपाल को सौंपी गई मंत्रियों की सूची में कई अनुभवी और नए चेहरों का मिश्रण देखा जा सकता है। इस सूची में रमेश चेन्निथला, सनी जोसेफ, के मुरलीधरन, पीसी विष्णुनाथ, एपी अनिलकुमार, रोजी एम जॉन, टी सिद्धिक, बिंदु कृष्णा, एम लिजू, ओजे जनीश, केए थुलसी, पीके कुन्हालिकुट्टी, पीके बशीर, केएम शाजी, एन शमसुदीन, वी ई अब्दुल गफूर, मॉन्स जोसेफ, शिबु बेबी जॉन, सी पी जॉन और अनूप जैकब जैसे महत्वपूर्ण नाम शामिल हैं। विशेष रूप से, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की सहयोगी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) की भूमिका इस सरकार में काफी अहम रहने वाली है। आईयूएमएल ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री सतीशन के मंत्रिमंडल में उसके पांच मंत्री शामिल होंगे, जिनमें पीके कुन्हालिकुट्टी, पीके बशीर, एन शमसुद्दीन, के एम शाजी और अब्दुल गफूर प्रमुख हैं। साथ ही, कुट्टीयाडी विधायक परक्कल अब्दुल्ला भी ढाई साल के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे, जो राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की उपस्थिति ने समारोह की गरिमा को और बढ़ा दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे अपने आवास से सीधे तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना हुए। उन्होंने इस जीत को एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक जनादेश करार दिया। खरगे ने कहा कि जनता ने कांग्रेस और यूडीएफ गठबंधन पर जो भरोसा जताया है, वह पार्टी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है और यह जीत आने वाले समय में भारतीय राजनीति की दिशा तय करेगी। उनके साथ-साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस समारोह में शामिल होने के लिए केरल पहुंचे हैं। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनीं। इन दिग्गज नेताओं की मौजूदगी यह दर्शाती है कि केरल सरकार का गठन राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए कितना रणनीतिक और महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करते हुए, इस शपथ ग्रहण समारोह में सत्तापक्ष के अलावा विपक्ष के प्रमुख नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री और अब विपक्ष के नेता पिनरई विजयन की उपस्थिति यह दर्शाती है कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद संवैधानिक मर्यादाएं सर्वोपरि हैं। इसके अलावा, भाजपा के राज्य अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर, भाकपा सचिव बिनॉय बिश्वम और आईयूएमएल अध्यक्ष पन्नाक्कड़ सादिक अली भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। विभिन्न दलों के सांसदों, विधायकों और यूडीएफ के वरिष्ठ नेताओं की भारी भीड़ स्टेडियम में उमड़ने की उम्मीद है। यह आयोजन न केवल एक सरकार का गठन है, बल्कि केरल की जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों का प्रतिबिंब भी है। वीडी सतीशन के नेतृत्व में नई सरकार के सामने कई चुनौतियां और अवसर होंगे। राज्य के विकास, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, और शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करना उनकी प्राथमिकता होगी। यूडीएफ गठबंधन ने चुनाव प्रचार के दौरान कई वादे किए थे, जिन्हें अब धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी इस नई कैबिनेट की होगी। 20 मंत्रियों की यह बड़ी टीम विभिन्न विभागों के माध्यम से राज्य के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करेगी। केरल के लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि यह नई सरकार राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखते हुए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगी। यह शपथ ग्रहण समारोह केरल के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा





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