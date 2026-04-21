केरल के त्रिशूर में पटाखा फैक्ट्री में बड़ा धमाका, 13 लोगों की दर्दनाक मौत

केरल के त्रिशूर में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए जोरदार विस्फोट से 13 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हादसे के समय फैक्ट्री में 40 लोग काम कर रहे थे। पीएम मोदी ने घटना पर दुख जताया है।

केरल के त्रिशूर जिले के मुंडथिक्कोडु इलाके में बुधवार को एक पटाखा निर्माण फैक्टरी में हुए विनाशकारी विस्फोट ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। इस भीषण हादसे में अब तक 13 लोगों की दर्दनाक मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। धमाका इतना शक्तिशाली था कि इसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक महसूस की गई, जिससे स्थानीय निवासियों में भारी दहशत फैल गई। घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीदों के अनुसार, धमाके के तुरंत बाद आग की लपटें और काले धुएं का गुबार आसमान में छा गया, जिससे राहत और

बचाव कार्यों में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। हादसे के समय फैक्ट्री के भीतर लगभग 40 लोग काम कर रहे थे, जो आगामी त्रिशूर पूरम उत्सव के लिए आतिशबाजी के नमूने तैयार करने में व्यस्त थे। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि वहां भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का भंडारण किया गया था। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया और राहत एवं बचाव दलों को तुरंत मौके पर भेजा गया। त्रिशूर मेडिकल कॉलेज सहित आसपास के सभी प्रमुख अस्पतालों को आपातकालीन स्थिति के लिए अलर्ट पर रखा गया है। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि बचाव दल ने मलबे से शवों को निकालने का प्रयास किया है, लेकिन जगह-जगह बिखरे हुए बिना फटे विस्फोटकों के कारण काम को बहुत सावधानी से करना पड़ रहा है। घायल हुए लोगों में से पांच की स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है, जिन्हें गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया गया है। इस पूरे क्षेत्र को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है और आम जनता के लिए आवाजाही पर रोक लगा दी गई है ताकि किसी और अनहोनी को रोका जा सके। जिला प्रशासन के अनुसार, इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जाएगी कि क्या सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हुआ था या यह महज एक तकनीकी खराबी का नतीजा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। राज्य सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पटाखा निर्माण इकाइयों के लिए कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल और ऑडिट की बात कही है। त्रिशूर पूरम जैसे बड़े आयोजनों में आतिशबाजी का विशेष महत्व होता है, जिसके चलते सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है। घटना के बाद स्थानीय निवासियों और उत्सव के आयोजकों में शोक की लहर है। पुलिस और फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर विस्फोट के सटीक कारणों की जांच कर रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाली किसी भी इकाई के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में पूरा ध्यान घायलों के बेहतर इलाज और प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने पर केंद्रित है





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