केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव: मतदान जारी, नतीजे 4 मई को

केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। इन चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे।

केरल , असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव ों के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। असम में विधानसभा की 126 सीटों, केरल में 140 सीटों और पुडुचेरी में 30 सीटों के लिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा और सभी नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। यह चुनाव इन तीनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण हैं और सभी राजनीति क दलों के लिए अपनी-अपनी ताकत दिखाने का अवसर हैं। लोकतंत्र के इस पर्व में लोगों की भागीदारी उत्साहवर्धक रही, सुबह से ही मतदान

केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। यह चुनाव विभिन्न राजनीतिक दलों के भाग्य का फैसला करेगा और इन क्षेत्रों के भविष्य को आकार देगा।\केरल में 883 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिससे प्रति सीट औसतन छह से सात प्रत्याशी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। कई निर्वाचन क्षेत्रों में बागी और निर्दलीय उम्मीदवारों की मौजूदगी ने चुनावी मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। यहां मतदाताओं की संख्या 27 लाख है, जो 30,000 से अधिक मतदान केंद्रों में अपने वोट डाल रहे हैं। पुडुचेरी, जो चार क्षेत्रों - पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यानम से मिलकर बना है, में कुल 9.50 लाख से ज्यादा वोटर हैं। इनमें से 24,919 पहली बार वोट डालेंगे, जिससे युवाओं का उत्साह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यहां कुल 294 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। असम विधानसभा चुनाव में कुल 722 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 59 महिलाएं शामिल हैं। असम में लगभग 25.05 मिलियन पंजीकृत मतदाता हैं जो इन चुनावों में हिस्सा लेने के योग्य हैं। राज्य ने मतदान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए 31,490 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। 126 सदस्यों वाली असम विधानसभा के लिए यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, जहां भाजपा अपनी सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस सरकार में वापसी की उम्मीद लगाए हुए है। यह चुनाव 2023 में इस पूर्वोत्तर राज्य में हुए परिसीमन के बाद पहला चुनाव है।\केरल की 140 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनावों में मुख्य मुकाबला तीन प्रमुख गठबंधनों के बीच है, जिनमें एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए शामिल हैं। केरल का लेफ्ट फ्रंट लगातार पांचवीं बार सत्ता में आने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। हालांकि, इस बार माकपा के नेतृत्व वाले एलडीएफ के सामने सत्ता को बरकरार रखने की चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ और भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए उसे कड़ी टक्कर दे रहे हैं। पुडुचेरी में 30 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। इस केंद्र शासित प्रदेश में वर्तमान में 'ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस' (AINRC) के नेतृत्व वाला गठबंधन सत्ता में है, जिसकी कमान मुख्यमंत्री एन. रंगासामी के हाथों में है और जिसे भाजपा का समर्थन प्राप्त है। चुनाव परिणाम न केवल इन राज्यों की सरकार बनाएंगे, बल्कि विभिन्न राजनीतिक दलों की रणनीति और जनता के समर्थन का भी प्रतिबिंब होंगे। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। यह चुनाव लोकतंत्र के उत्सव का प्रतीक है, जहां हर मतदाता का वोट महत्वपूर्ण है





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