केरल, असम और पुदुचेरी में चुनाव: उम्मीदवारों और मतदाताओं की संख्या

केरल, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इस खबर में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या, मतदाताओं की संख्या और पिछले चुनाव में हुए मतदान प्रतिशत की जानकारी दी गई है। प्रत्येक राज्य में मतदान केंद्रों की संख्या और पिछले चुनाव के दौरान सबसे अधिक और सबसे कम मतदान वाले क्षेत्रों का भी उल्लेख किया गया है। चुनाव आयोग द्वारा मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी प्रकाश डाला गया है।

केरल में 140 विधानसभा सीटों के लिए 883 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इन उम्मीदवार ों की किस्मत का फैसला राज्य के 2.71 करोड़ मतदाता करेंगे, जिनमें 1.39 करोड़ महिला मतदाता और 1.32 करोड़ पुरुष मतदाता शामिल हैं। चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए 30,471 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव , जो 2021 में हुए थे, में राज्य में 75.75% मतदान हुआ था। उस चुनाव में कुट्टियाडी विधानसभा सीट पर सबसे अधिक मतदान दर्ज किया गया था, जहां 83.

83% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इसके विपरीत, तिरुवनंतपुरम विधानसभा सीट पर सबसे कम मतदान हुआ था, जहां केवल 62.99% लोगों ने वोट डाला था। इस बार, चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया को और अधिक सुगम और समावेशी बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।\असम में, 126 विधानसभा सीटों के लिए 722 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य के 2.50 करोड़ मतदाता इन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिनमें 1.25 करोड़ पुरुष और 1.25 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। मतदान के लिए पूरे राज्य में 31,490 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में असम में 82.02% मतदान हुआ था। इस बार, नए सिरे से परिसीमन और एसआईआर (स्पेशल इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड) के बाद होने वाले इस चुनाव में मतदान का एक नया रिकॉर्ड बनने की संभावना है। 2021 में जलेश्वर विधानसभा सीट पर सबसे अधिक मतदान हुआ था, जबकि गुवाहाटी पूर्व सीट पर सबसे कम वोटिंग हुई थी। जलेश्वर में 93.65% और गुवाहाटी पूर्व में 71.4% वोट पड़े थे। चुनाव आयोग मतदाताओं को जागरूक करने और मतदान प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जागरूकता अभियान चला रहा है, ताकि मतदान प्रतिशत में वृद्धि हो सके।\पुदुचेरी में, 30 विधानसभा सीटों के लिए कुल 294 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। यहां के 9.50 लाख मतदाता इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। पुदुचेरी में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है, यहां 4.46 लाख पुरुष मतदाता हैं, जबकि 5.03 लाख महिला मतदाता हैं। इस केंद्र शासित प्रदेश में सुचारू मतदान के लिए 1,099 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 2021 के चुनाव में यहां 83.28% वोटिंग हुई थी। यानम विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा 92.31% मतदान हुआ था, जबकि राजभवन विधानसभा सीट पर सबसे कम 73.93% मतदान हुआ था। चुनाव आयोग ने यहां भी मतदान प्रक्रिया को आसान बनाने और मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं, खासकर युवा और पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है





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