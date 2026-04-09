केरल विधानसभा चुनाव: भारी मतदान, एलडीएफ और यूडीएफ में कांटे की टक्कर

केरल विधानसभा चुनाव में भारी मतदान दर्ज किया गया है, जो 2021 के चुनावों से अधिक है। एलडीएफ और यूडीएफ दोनों ही अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वोटों की गिनती 4 मई को होगी।

तिरुवनंतपुरम: केरल ने 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए अपना फैसला मतदान के माध्यम से व्यक्त कर दिया है। अब, हमें आने वाले 25 दिनों का इंतजार करना होगा जब वोटों की गिनती होगी और परिणाम सामने आएंगे। रिपोर्टों के अनुसार, इस बार भारी मतदान हुआ है। शाम सात बजे तक 77.45 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जो 2021 के विधानसभा चुनावों में हुए 74.

06 प्रतिशत मतदान से काफी अधिक है। यह एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो मतदाताओं की रुचि और राजनीतिक परिदृश्य में संभावित बदलाव का संकेत देता है। केरल के साथ-साथ, असम और पुडुचेरी में भी विधानसभा चुनावों में उच्च मतदान प्रतिशत देखा गया। असम में 84.42 प्रतिशत और पुडुचेरी में 86.92 प्रतिशत मतदान हुआ, जो लोकतंत्र में लोगों की बढ़ती भागीदारी का प्रमाण है।\एलडीएफ और यूडीएफ के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है, जिसमें दोनों ही गठबंधन अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी (सीपीएम) का कहना है कि अधिक मतदान प्रतिशत लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) के पक्ष में है। राज्य सचिव एमवी गोविंदन के अनुसार, एलडीएफ के ज्यादातर वोट दोपहर से पहले ही पड़ गए थे, जो उनकी जीत के प्रति विश्वास को दर्शाता है। वहीं, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के नेता वीडी सतीशन ने दावा किया है कि उनकी पार्टी को सौ से ज्यादा सीटें मिलेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने पिछले तीन महीनों में पूरे केरल का चार बार दौरा किया है, जिससे उन्हें जनता की भावना की अच्छी समझ है। पूर्व मुख्यमंत्री एके एंटनी ने यहां तक कह दिया कि पिनाराई विजयन का शासन आज शाम तक खत्म हो जाएगा। भाजपा भी इस चुनावी दौड़ में पीछे नहीं है। भाजपा नेताओं ने कहा है कि इस बार केरल में इतिहास बदलेगा। शशि थरूर ने कहा कि ज्यादा मतदान प्रतिशत लोगों की बदलाव की इच्छा को दर्शाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कजाकूटम विधानसभा क्षेत्र से एनडीए-बीजेपी उम्मीदवार वी मुरलीधरन ने कहा कि इस साल के विधानसभा चुनाव केरल के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेंगे।\इस बीच, कई जगहों पर वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के खराब होने से मतदान प्रक्रिया में बाधा आई। कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम की खराबी के कारण मतदान में देरी हुई, जबकि कुछ जगहों पर मशीनों की धीमी गति ने भी समस्याएं पैदा कीं। शाम 6 बजे तक जो भी मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचे, उन्हें टोकन दिए गए और बाद में वोट डालने की अनुमति दी गई। अधिकारियों का मानना है कि अंतिम मतदान प्रतिशत में और वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि कतारों में खड़े मतदाताओं को वोट डालने का अवसर दिया जाएगा। राज्य के सभी 140 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ, जिसमें 2.71 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र थे। अगर मतदान का यही रुझान जारी रहा तो इस बार का कुल मतदान प्रतिशत 1987 में दर्ज किए गए 80.54 प्रतिशत के आंकड़े को पार कर सकता है। तेज गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे, जिससे चुनाव के प्रति लोगों की जागरूकता और उत्साह का पता चलता है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने भी कहा है कि मतदाता सूची में व्यापक संशोधन के कारण मतदान प्रतिशत में स्वाभाविक रूप से वृद्धि होगी। वोटों की गिनती 4 मई को होगी, जिसके बाद ही पता चलेगा कि मतदाताओं ने किस पार्टी या गठबंधन को चुना है और कौन सरकार बनाएगा





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