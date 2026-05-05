केरल और बंगाल चुनावों पर प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केरल में यूडीएफ की जीत और बंगाल में भाजपा की शानदार जीत पर बधाई दी और भविष्य में विकास के लिए प्रतिबद्धता जताई।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केरल और बंगाल में हाल ही में हुए चुनावों के परिणामों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने केरल विधानसभा चुनाव जीतने वाले कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ( यूडीएफ ) को बधाई दी है और साथ ही बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के लिए जनता को धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार केरल राज्य के लोगों की विकास संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहेगी और हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भाजपा केरल में अपनी प्रगति के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाती रहेगी और एक विकसित केरल के सपने को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करती रहेगी। बंगाल के चुनावों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष रूप से खुशी व्यक्त की। उन्होंने इसे जनता की शक्ति की जीत बताया और कहा कि बंगाल में कमल खिल उठा है। उन्होंने विश्वास जताया कि 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव अविस्मरणीय रहेंगे और यह जीत भाजपा के सुशासन की राजनीति को लोगों के समर्थन का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने बंगाल के लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि भाजपा बंगाल के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि उनकी डबल इंजन सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर और सम्मान सुनिश्चित करेगी। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के दशकों के अथक प्रयास और संघर्षों को भी सराहा, जिन्होंने जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत करके पार्टी को यह ऐतिहासिक जीत दिलाई। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि बंगाल में भाजपा की यह रिकॉर्ड जीत उन कर्मठ कार्यकर्ताओं का परिणाम है जिन्होंने अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया। उन्होंने इन कार्यकर्ताओं को पार्टी की असली ताकत बताया और उन्हें नमन किया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि बंगाल में भाजपा को जनता से मिले अभूतपूर्व जनादेश के लिए वह आभारी हैं और पार्टी बंगाल के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बंगाल के विकास को गति देंगी और राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा का लक्ष्य बंगाल को एक समृद्ध और सशक्त राज्य बनाना है, जहां सभी नागरिकों को समान अवसर मिलें और वे सम्मान के साथ जीवन जी सकें। यह जीत न केवल भाजपा के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो विकास और सुशासन के प्रति लोगों की अटूट आस्था को दर्शाती है.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केरल और बंगाल में हाल ही में हुए चुनावों के परिणामों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने केरल विधानसभा चुनाव जीतने वाले कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे (यूडीएफ) को बधाई दी है और साथ ही बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के लिए जनता को धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार केरल राज्य के लोगों की विकास संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहेगी और हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भाजपा केरल में अपनी प्रगति के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाती रहेगी और एक विकसित केरल के सपने को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करती रहेगी। बंगाल के चुनावों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष रूप से खुशी व्यक्त की। उन्होंने इसे जनता की शक्ति की जीत बताया और कहा कि बंगाल में कमल खिल उठा है। उन्होंने विश्वास जताया कि 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव अविस्मरणीय रहेंगे और यह जीत भाजपा के सुशासन की राजनीति को लोगों के समर्थन का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने बंगाल के लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि भाजपा बंगाल के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि उनकी डबल इंजन सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर और सम्मान सुनिश्चित करेगी। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के दशकों के अथक प्रयास और संघर्षों को भी सराहा, जिन्होंने जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत करके पार्टी को यह ऐतिहासिक जीत दिलाई। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि बंगाल में भाजपा की यह रिकॉर्ड जीत उन कर्मठ कार्यकर्ताओं का परिणाम है जिन्होंने अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया। उन्होंने इन कार्यकर्ताओं को पार्टी की असली ताकत बताया और उन्हें नमन किया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि बंगाल में भाजपा को जनता से मिले अभूतपूर्व जनादेश के लिए वह आभारी हैं और पार्टी बंगाल के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बंगाल के विकास को गति देंगी और राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा का लक्ष्य बंगाल को एक समृद्ध और सशक्त राज्य बनाना है, जहां सभी नागरिकों को समान अवसर मिलें और वे सम्मान के साथ जीवन जी सकें। यह जीत न केवल भाजपा के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो विकास और सुशासन के प्रति लोगों की अटूट आस्था को दर्शाती है
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