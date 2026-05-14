केरल की राजनीति में बड़ा बदलाव: वीडी सतीशन होंगे नए मुख्यमंत्री, जमीनी पकड़ ने दिलाई जीत

केरल में 10 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। जानिए कैसे जमीनी हकीकत दिल्ली के प्रभाव पर भारी पड़ी और क्यों सतीशन बने हाईकमान की पहली पसंद।

केरल की राजनीति क जमीन पर एक दशक के लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपनी शानदार वापसी की है। इस बड़ी जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर था, जिसका जवाब आखिरकार मिल गया है। कांग्रेस पार्टी ने वीडी सतीशन के नाम पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। गुरुवार को दिल्ली में केरल की प्रभारी दीपा दास मुंसी ने आधिकारिक तौर पर सतीशन के नाम का ऐलान किया। चार मई को चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद से ही राज्य में मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर जबरदस्त खींचतान चल रही थी। इस रेस में मुख्य रूप से तीन बड़े नाम सामने आ रहे थे: केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन और रमेश चेन्निथला। हालांकि, तमाम सियासी समीकरणों और आंतरिक मंथन के बाद बाजी सतीशन के हाथ लगी। मुख्यमंत्री के चयन की यह प्रक्रिया किसी रोमांचक फिल्म की पटकथा से कम नहीं थी, जहां एक तरफ दिल्ली के दरबार में प्रभाव रखने वाले नेता थे और दूसरी तरफ विधानसभा में अपनी धारदार आवाज से सरकार को चुनौती देने वाले जमीनी सिपाही। इस पूरी चयन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि दिल्ली की राजनीति क पकड़ पर केरल की जमीनी हकीकत भारी पड़ी। केसी वेणुगोपाल को कांग्रेस हाईकमान का सबसे भरोसेमंद सिपहसालार और राहुल गांधी का बेहद करीबी माना जाता है। वे संगठन महासचिव के तौर पर दिल्ली की सत्ता के गलियारों में काफी शक्तिशाली हैं और पार्टी के भीतर उनके प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। लेकिन, केरल की स्थानीय राजनीति में समीकरण अलग थे। वीडी सतीशन ने जिस तरह से राज्य के भीतर अपनी पकड़ मजबूत की और कार्यकर्ताओं के बीच अपनी पैठ बनाई, उसने यह स्पष्ट कर दिया कि मौजूदा समय में वे ही राज्य की जमीनी सियासत के असली नायक हैं। सतीशन को इस जीत का मुख्य शिल्पकार माना जा रहा है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने न केवल अपनी खोई हुई जमीन वापस पाई, बल्कि कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भी भरा। सतीशन ने पार्टी के भीतर लंबे समय से चले आ रहे 'ग्रुपिज्म' यानी ए और आई ग्रुप की राजनीति को कड़ी चुनौती दी, जिसे वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला जैसे पुराने दिग्गज नियंत्रित करते थे। कार्यकर्ताओं का यह मानना था कि अब पुराने चेहरों और गुटबाजी वाली राजनीति से राज्य का विकास संभव नहीं है, और यहीं से सतीशन के उदय का रास्ता साफ हुआ। रणनीतिक दृष्टिकोण से भी सतीशन का नाम सबसे उपयुक्त था। यदि केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाया जाता, तो पार्टी को एक बड़ी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ता। वेणुगोपाल वर्तमान में लोकसभा सांसद हैं, जिसका अर्थ था कि उन्हें अपनी सीट से इस्तीफा देना पड़ता। इसके बाद उन्हें विधानसभा की सदस्यता हासिल करने के लिए किसी मौजूदा विधायक की सीट खाली करानी पड़ती। इस स्थिति में पार्टी को एक लोकसभा और एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने पड़ते, जो कि आर्थिक और राजनीति क रूप से जोखिम भरा हो सकता था। इसके विपरीत, वीडी सतीशन पांच बार के अनुभवी विधायक हैं, जिससे यह पूरी प्रक्रिया सरल और त्वरित हो गई। राहुल गांधी भी राज्यों में ऐसे नेतृत्व को तरजीह दे रहे थे जो स्थानीय स्तर पर मजबूत हो और जिसकी छवि निष्कलंक हो। सतीशन की साफ-सुथरी छवि और उनके संसदीय अनुभव ने उन्हें वेणुगोपाल की सिफारिशों से ऊपर खड़ा कर दिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि दिल्ली की करीबी पद दिला सकती है, लेकिन जनता का विश्वास ही वास्तव में एक नेता बनाता है। सामाजिक इंजीनियरिंग के मोर्चे पर भी सतीशन एक सटीक विकल्प साबित हुए हैं। केरल की राजनीति में नायर समुदाय का विशेष प्रभाव है और सतीशन व वेणुगोपाल दोनों ही इसी समुदाय से आते हैं। पारंपरिक रूप से यह समुदाय कांग्रेस का मजबूत आधार रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में बीजेपी और एलडीएफ की नीतियों के कारण इसमें कुछ बिखराव देखा गया था। सतीशन पिछले पांच चुनावों से नायर बहुल सीट से जीत दर्ज कर रहे हैं, जिससे उनकी इस समुदाय पर पकड़ अन्य नेताओं की तुलना में अधिक मजबूत मानी जाती है। उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने इस महत्वपूर्ण वोट बैंक को फिर से एकजुट करने की कोशिश की है। इसके साथ ही, सतीशन ने अल्पसंख्यकों, विशेषकर ईसाई और मुस्लिम समुदायों के साथ भी गहरे संबंध विकसित किए हैं। चर्च के कार्यक्रमों में उनकी सक्रियता और धर्मनिरपेक्ष सोच ने उन्हें अल्पसंख्यकों के बीच एक भरोसेमंद नेता के रूप में स्थापित किया है। इंडिया युनियन मुस्लिम लीग (IUML), जो कांग्रेस की सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी है, ने भी सतीशन के नाम का पुरजोर समर्थन किया। मुस्लिम लीग यह नहीं चाहती थी कि कोई बाहरी चेहरा या दिल्ली से निर्देशित नेता मुख्यमंत्री बने, बल्कि वे एक ऐसे व्यक्ति को चाहते थे जो केरल की मिट्टी और यहाँ की संस्कृति को गहराई से समझता हो। इस प्रकार, वीडी सतीशन के चयन के माध्यम से कांग्रेस ने अपने सामाजिक आधार को सुरक्षित करते हुए एक संतुलित राजनीति क नेतृत्व प्रदान किया है.

केरल की राजनीतिक जमीन पर एक दशक के लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपनी शानदार वापसी की है। इस बड़ी जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर था, जिसका जवाब आखिरकार मिल गया है। कांग्रेस पार्टी ने वीडी सतीशन के नाम पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। गुरुवार को दिल्ली में केरल की प्रभारी दीपा दास मुंसी ने आधिकारिक तौर पर सतीशन के नाम का ऐलान किया। चार मई को चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद से ही राज्य में मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर जबरदस्त खींचतान चल रही थी। इस रेस में मुख्य रूप से तीन बड़े नाम सामने आ रहे थे: केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन और रमेश चेन्निथला। हालांकि, तमाम सियासी समीकरणों और आंतरिक मंथन के बाद बाजी सतीशन के हाथ लगी। मुख्यमंत्री के चयन की यह प्रक्रिया किसी रोमांचक फिल्म की पटकथा से कम नहीं थी, जहां एक तरफ दिल्ली के दरबार में प्रभाव रखने वाले नेता थे और दूसरी तरफ विधानसभा में अपनी धारदार आवाज से सरकार को चुनौती देने वाले जमीनी सिपाही। इस पूरी चयन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि दिल्ली की राजनीतिक पकड़ पर केरल की जमीनी हकीकत भारी पड़ी। केसी वेणुगोपाल को कांग्रेस हाईकमान का सबसे भरोसेमंद सिपहसालार और राहुल गांधी का बेहद करीबी माना जाता है। वे संगठन महासचिव के तौर पर दिल्ली की सत्ता के गलियारों में काफी शक्तिशाली हैं और पार्टी के भीतर उनके प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। लेकिन, केरल की स्थानीय राजनीति में समीकरण अलग थे। वीडी सतीशन ने जिस तरह से राज्य के भीतर अपनी पकड़ मजबूत की और कार्यकर्ताओं के बीच अपनी पैठ बनाई, उसने यह स्पष्ट कर दिया कि मौजूदा समय में वे ही राज्य की जमीनी सियासत के असली नायक हैं। सतीशन को इस जीत का मुख्य शिल्पकार माना जा रहा है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने न केवल अपनी खोई हुई जमीन वापस पाई, बल्कि कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भी भरा। सतीशन ने पार्टी के भीतर लंबे समय से चले आ रहे 'ग्रुपिज्म' यानी ए और आई ग्रुप की राजनीति को कड़ी चुनौती दी, जिसे वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला जैसे पुराने दिग्गज नियंत्रित करते थे। कार्यकर्ताओं का यह मानना था कि अब पुराने चेहरों और गुटबाजी वाली राजनीति से राज्य का विकास संभव नहीं है, और यहीं से सतीशन के उदय का रास्ता साफ हुआ। रणनीतिक दृष्टिकोण से भी सतीशन का नाम सबसे उपयुक्त था। यदि केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाया जाता, तो पार्टी को एक बड़ी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ता। वेणुगोपाल वर्तमान में लोकसभा सांसद हैं, जिसका अर्थ था कि उन्हें अपनी सीट से इस्तीफा देना पड़ता। इसके बाद उन्हें विधानसभा की सदस्यता हासिल करने के लिए किसी मौजूदा विधायक की सीट खाली करानी पड़ती। इस स्थिति में पार्टी को एक लोकसभा और एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने पड़ते, जो कि आर्थिक और राजनीतिक रूप से जोखिम भरा हो सकता था। इसके विपरीत, वीडी सतीशन पांच बार के अनुभवी विधायक हैं, जिससे यह पूरी प्रक्रिया सरल और त्वरित हो गई। राहुल गांधी भी राज्यों में ऐसे नेतृत्व को तरजीह दे रहे थे जो स्थानीय स्तर पर मजबूत हो और जिसकी छवि निष्कलंक हो। सतीशन की साफ-सुथरी छवि और उनके संसदीय अनुभव ने उन्हें वेणुगोपाल की सिफारिशों से ऊपर खड़ा कर दिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि दिल्ली की करीबी पद दिला सकती है, लेकिन जनता का विश्वास ही वास्तव में एक नेता बनाता है। सामाजिक इंजीनियरिंग के मोर्चे पर भी सतीशन एक सटीक विकल्प साबित हुए हैं। केरल की राजनीति में नायर समुदाय का विशेष प्रभाव है और सतीशन व वेणुगोपाल दोनों ही इसी समुदाय से आते हैं। पारंपरिक रूप से यह समुदाय कांग्रेस का मजबूत आधार रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में बीजेपी और एलडीएफ की नीतियों के कारण इसमें कुछ बिखराव देखा गया था। सतीशन पिछले पांच चुनावों से नायर बहुल सीट से जीत दर्ज कर रहे हैं, जिससे उनकी इस समुदाय पर पकड़ अन्य नेताओं की तुलना में अधिक मजबूत मानी जाती है। उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने इस महत्वपूर्ण वोट बैंक को फिर से एकजुट करने की कोशिश की है। इसके साथ ही, सतीशन ने अल्पसंख्यकों, विशेषकर ईसाई और मुस्लिम समुदायों के साथ भी गहरे संबंध विकसित किए हैं। चर्च के कार्यक्रमों में उनकी सक्रियता और धर्मनिरपेक्ष सोच ने उन्हें अल्पसंख्यकों के बीच एक भरोसेमंद नेता के रूप में स्थापित किया है। इंडिया युनियन मुस्लिम लीग (IUML), जो कांग्रेस की सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी है, ने भी सतीशन के नाम का पुरजोर समर्थन किया। मुस्लिम लीग यह नहीं चाहती थी कि कोई बाहरी चेहरा या दिल्ली से निर्देशित नेता मुख्यमंत्री बने, बल्कि वे एक ऐसे व्यक्ति को चाहते थे जो केरल की मिट्टी और यहाँ की संस्कृति को गहराई से समझता हो। इस प्रकार, वीडी सतीशन के चयन के माध्यम से कांग्रेस ने अपने सामाजिक आधार को सुरक्षित करते हुए एक संतुलित राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया है





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