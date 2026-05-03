केरल चुनाव 2024: पिनारयी विजयन की तीसरी बार सत्ता बरकरार रखने की कोशिश, एग्जिट पोल में कड़ा मुकाबला

केरल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित होंगे, जहां मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन की सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में है। एग्जिट पोल के अनुसार, एलडीएफ और यूडीएफ के बीच कड़ा मुकाबला है। राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद, बेरोजगारी और लैंगिक असमानता जैसे मुद्दे चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित होने वाले हैं, जहां मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन के नेतृत्व वाली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा ( एलडीएफ ) सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में है। केरल के राजनीति क इतिहास में यह पहली बार होगा, जब सत्ता-विरोधी लहर के बावजूद कोई सरकार दोबारा चुनी जाए। पिनारयी विजयन ने अपने कार्यकाल के उपलब्धियों पर भरोसा जताते हुए कहा कि हमारी सरकार की सफलता हमारी दूरदृष्टि और वादों को पूरा करने पर आधारित है। हमने सामाजिक कल्याण को बुनियादी ढांचे के विकास के साथ जोड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप केरल सतत विकास लक्ष्यों और स्वास्थ्य सूचकांकों में लगातार शीर्ष पर बना हुआ है। हालांकि, एग्जिट पोल के अनुसार, सत्तारूढ़ एलडीएफ और कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। कुछ एग्जिट पोल यूडीएफ को करीब 72 सीटें और एलडीएफ को 63 सीटें दे रहे हैं, जबकि 140 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 71 सीटें आवश्यक हैं। इस चुनाव में कल्याणकारी उपलब्धियों और वास्तविक चुनौतियों के बीच एक जंग देखी जा रही है। केरल नीति आयोग की एसडीजी रैंकिंग में राज्य शीर्ष स्थान पर है, लेकिन स्वतंत्र अध्ययनों में चिंताजनक तस्वीर उभरी है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अनुसार, राज्य 107 संकेतकों में से 20 में आधे से भी कम अंक हासिल कर पाया है। खासकर लैंगिक समानता, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक विकास जैसे क्षेत्रों में कमजोरियां बनी हुई हैं। महिला श्रम बल भागीदारी, प्रबंधकीय पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व और वेतन समानता में राज्य काफी पीछे है। इसके बावजूद, कालीकट विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शिवदासन मनकाडा का मानना है कि पिनारयी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, जैसे लाइफ मिशन आवास परियोजना, पेंशन योजनाएं और स्वास्थ्य-शिक्षा क्षेत्र में निवेश ने सत्ता-विरोधी लहर को कमजोर किया है। चुनावी नतीजों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में बेरोजगारी, प्रवासन, वेतन असमानता और बदलते जनसांख्यिकीय ढांचे शामिल हैं। 4 मई को मतगणना के साथ केरल तय करेगा कि पिनारयी विजयन का प्रशंसित कल्याणकारी मॉडल एक बार फिर सफल होगा या उसे विदाई मिलेगी। इस चुनाव में केरल की राजनीति क भविष्य का निर्णय हो जाएगा, जो राज्य की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और भविष्य की नीति दिशा को भी प्रभावित करेगा। राज्य के जनता का फैसला यह तय करेगा कि क्या पिनारयी विजयन की सरकार का विकास मॉडल आगे बढ़ेगा या नई सरकार नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ेगी.

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित होने वाले हैं, जहां मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन के नेतृत्व वाली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में है। केरल के राजनीतिक इतिहास में यह पहली बार होगा, जब सत्ता-विरोधी लहर के बावजूद कोई सरकार दोबारा चुनी जाए। पिनारयी विजयन ने अपने कार्यकाल के उपलब्धियों पर भरोसा जताते हुए कहा कि हमारी सरकार की सफलता हमारी दूरदृष्टि और वादों को पूरा करने पर आधारित है। हमने सामाजिक कल्याण को बुनियादी ढांचे के विकास के साथ जोड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप केरल सतत विकास लक्ष्यों और स्वास्थ्य सूचकांकों में लगातार शीर्ष पर बना हुआ है। हालांकि, एग्जिट पोल के अनुसार, सत्तारूढ़ एलडीएफ और कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। कुछ एग्जिट पोल यूडीएफ को करीब 72 सीटें और एलडीएफ को 63 सीटें दे रहे हैं, जबकि 140 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 71 सीटें आवश्यक हैं। इस चुनाव में कल्याणकारी उपलब्धियों और वास्तविक चुनौतियों के बीच एक जंग देखी जा रही है। केरल नीति आयोग की एसडीजी रैंकिंग में राज्य शीर्ष स्थान पर है, लेकिन स्वतंत्र अध्ययनों में चिंताजनक तस्वीर उभरी है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अनुसार, राज्य 107 संकेतकों में से 20 में आधे से भी कम अंक हासिल कर पाया है। खासकर लैंगिक समानता, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक विकास जैसे क्षेत्रों में कमजोरियां बनी हुई हैं। महिला श्रम बल भागीदारी, प्रबंधकीय पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व और वेतन समानता में राज्य काफी पीछे है। इसके बावजूद, कालीकट विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शिवदासन मनकाडा का मानना है कि पिनारयी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, जैसे लाइफ मिशन आवास परियोजना, पेंशन योजनाएं और स्वास्थ्य-शिक्षा क्षेत्र में निवेश ने सत्ता-विरोधी लहर को कमजोर किया है। चुनावी नतीजों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में बेरोजगारी, प्रवासन, वेतन असमानता और बदलते जनसांख्यिकीय ढांचे शामिल हैं। 4 मई को मतगणना के साथ केरल तय करेगा कि पिनारयी विजयन का प्रशंसित कल्याणकारी मॉडल एक बार फिर सफल होगा या उसे विदाई मिलेगी। इस चुनाव में केरल की राजनीतिक भविष्य का निर्णय हो जाएगा, जो राज्य की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और भविष्य की नीति दिशा को भी प्रभावित करेगा। राज्य के जनता का फैसला यह तय करेगा कि क्या पिनारयी विजयन की सरकार का विकास मॉडल आगे बढ़ेगा या नई सरकार नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ेगी





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