केरी पहाड़ी और चटनिया दह गांवों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं 100 लोग

कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड अंतर्गत डगरनवां पंचायत के कारी पहाड़ी और चटनिया दह गांवों में लगभग 100 लोग पिछले 20 वर्षों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। वे जंगलों के बीच बसे 10 परिवारों को पीने के पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मजबूरी ऐसी है कि वहीं के दूषित पानी से पहले बर्तन साफ किए जाते हैं और फिर उसी पानी का उपयोग पीने के लिए भी किया जाता है।

झारखंड में कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड अंतर्गत डगरनवां पंचायत के कारी पहाड़ी और चटनिया दह गांवों में लगभग 100 लोग पिछले 20 वर्षों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। वे जंगलों के बीच बसे 10 परिवारों को पीने के पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मजबूरी ऐसी है कि वहीं के दूषित पानी से पहले बर्तन साफ किए जाते हैं और फिर उसी पानी का उपयोग पीने के लिए भी किया जाता है। कोडरमा के उपायुक्त ने संबंधित मामले को संज्ञान में लिया है और जांचोपरांत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के दिनों में स्थिति और भयावह हो जाती है, नाले का पानी गंदा और कीचड़युक्त हो जाता है जिससे बीमारियों का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है । सीएम हेमंत सोरेन ने संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

झारखंड में कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड अंतर्गत डगरनवां पंचायत के कारी पहाड़ी और चटनिया दह गांवों में लगभग 100 लोग पिछले 20 वर्षों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। वे जंगलों के बीच बसे 10 परिवारों को पीने के पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मजबूरी ऐसी है कि वहीं के दूषित पानी से पहले बर्तन साफ किए जाते हैं और फिर उसी पानी का उपयोग पीने के लिए भी किया जाता है। कोडरमा के उपायुक्त ने संबंधित मामले को संज्ञान में लिया है और जांचोपरांत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के दिनों में स्थिति और भयावह हो जाती है, नाले का पानी गंदा और कीचड़युक्त हो जाता है जिससे बीमारियों का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। सीएम हेमंत सोरेन ने संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है





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केरी पहाड़ी और चटनिया दह गांवों पिछले 20 सालों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित दूषित पानी पीने को मजबूर भयावह स्थिति बरसात के दिनों में समस्या जस की तस बनी हुई है विकास योजनाएं कागजों तक सीमित बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष

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