केले के छिलके से बालों की ग्रोथ बढ़ाएं: गर्मियों में बालों की देखभाल के लिए नेचुरल हैक

गर्मियों में बालों की देखभाल के लिए केले के छिलके का इस्तेमाल करने का तरीका और इसके फायदे. यह नेचुरल हैक बालों की ग्रोथ बढ़ाता है और उन्हें चमक देता है.
गर्मियों के मौसम में पसीने और धूल-मिट्टी की वजह से बाल बेजान होकर झड़ने लगते हैं. अक्सर लोग बालों की ग्रोथ के लिए महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपके किचन में मौजूद केले का छिलका एक बेहतरीन नेचुरल सॉल्यूशन हो सकता है.
केले के छिलके में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन-B और C के साथ-साथ पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है. ये पोषक तत्व स्कैल्प को पोषण देते हैं और बालों की जड़ों को मजबूती प्रदान करते हैं. केले के छिलके का सही इस्तेमाल न केवल बालों की ग्रोथ बढ़ाता है बल्कि उनमें एक नेचुरल चमक भी लाता है. बनाना पील हेयर मास्क बनाने का तरीका बहुत ही आसान है.
सबसे पहले ताजे केले के छिलके लें और उन्हें छोटे टुकड़ों में काट लें. अब इन टुकड़ों को मिक्सी में पीसकर एक स्मूथ पेस्ट बना लें. इस पेस्ट में आप थोड़ा सा नारियल तेल या दही भी मिक्स कर सकते हैं ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बेहतर हो जाए. इस मिक्सचर को तैयार करने के बाद इसे छान लेना चाहिए ताकि छिलके के रेशे बालों में न फंसें.
यह पेस्ट आपके बालों के लिए एक नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है. हेयर मास्क तैयार होने के बाद इसे स्कैल्प से लेकर बालों की पूरी लंबाई तक लगाएं. हल्के हाथों से सिर की मसाज करें ताकि पोषक तत्व गहराई तक जा सकें. इसे करीब 20 से 30 मिनट तक बालों में लगा रहने दें.
इसके बाद बालों को किसी माइल्ड शैंपू और नॉर्मल पानी से धो लें. ध्यान रहे कि पानी ज्यादा गर्म न हो, क्योंकि गर्मी बालों को डैमेज कर सकती है. बेहतर रिजल्ट्स के लिए हफ्ते में एक बार इस हैक को ट्राई किया जा सकता है. केले के छिलके का मास्क लगाने से बालों का टेक्सचर सुधरता है और 'फ्रिजी' बालों की समस्या कम होती है.
इसमें मौजूद सिलिका बालों को घना बनाने में मदद करता है. इसके अलावा, इसके एंटी-माइक्रोबियल गुण स्कैल्प पर होने वाली खुजली और डैंड्रफ से भी राहत दिलाते हैं. अगर आप केमिकल वाले प्रोडक्ट्स से बचना चाहते हैं, तो यह घरेलू नुस्खा आपके लिए सबसे बेस्ट है. यह हैक स्कैल्प के पीएच बैलेंस को बनाए रखने में भी मददगार साबित होता है.
यह हैक स्कैल्प के पीएच बैलेंस को बनाए रखने में भी मददगार साबित होता है. इसके अलावा, इसके एंटी-माइक्रोबियल गुण स्कैल्प पर होने वाली खुजली और डैंड्रफ से भी राहत दिलाते हैं. अगर आप केमिकल वाले प्रोडक्ट्स से बचना चाहते हैं, तो यह घरेलू नुस्खा आपके लिए सबसे बेस्ट है. यह हैक स्कैल्प के पीएच बैलेंस को बनाए रखने में भी मददगार साबित होता है.
इसके अलावा, इसके एंटी-माइक्रोबियल गुण स्कैल्प पर होने वाली खुजली और डैंड्रफ से भी राहत दिलाते हैं. अगर आप केमिकल वाले प्रोडक्ट्स से बचना चाहते हैं, तो यह घरेलू नुस्खा आपके लिए सबसे बेस्ट है. यह हैक स्कैल्प के पीएच बैलेंस को बनाए रखने में भी मददगार साबित होता है
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