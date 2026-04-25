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केवल मां होने से नहीं मिल सकती कस्टडी, बच्चे के हित को प्राथमिकता दें न्यायालय

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केवल मां होने से नहीं मिल सकती कस्टडी, बच्चे के हित को प्राथमिकता दें न्यायालय
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📆25-04-2026 10:22:00
📰Dainik Jagran
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पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि बच्चे की कस्टडी केवल मां होने के आधार पर नहीं दी जा सकती, बल्कि बच्चे के हित में स्थिर और सुरक्षित माहौल को प्राथमिकता दी जाएगी।

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि केवल मां होने के नाते किसी बच्चे की कस्टडी मिलना सुनिश्चित नहीं है। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि बच्चे के सर्वोत्तम हित को सर्वोपरि माना जाएगा और एक स्थिर, सुरक्षित तथा पोषणपूर्ण वातावरण प्रदान करना ही कस्टडी निर्धारण का मुख्य आधार होगा। इस निर्णय में, न्यायालय ने एक ऐसी महिला को उसके नाबालिग बच्चे की कस्टडी देने से इनकार कर दिया जो पेइंग गेस्ट (पीजी) आवास में रह रही थी। साथ ही, न्यायालय ने पहले के आदेश को बरकरार रखा जिसमें बच्चे के पिता को प्राथमिक अभिभावक बनाया गया था। यह महत्वपूर्ण फैसला जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल और जस्टिस रमेश कुमारी की खंडपीठ द्वारा सुनाया गया। मामले की पृष्ठभूमि यह थी कि पत्नी ने गुरुग्राम पारिवारिक न्यायालय के 30 मई 2024 के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। पारिवारिक न्यायालय ने पहले ही बच्चे को पिता के साथ रहने की अनुमति दे दी थी, जबकि मां को बच्चे से मिलने का सीमित अधिकार प्रदान किया गया था। उच्च न्यायालय ने विस्तृत सुनवाई के बाद पाया कि पिता एक संयुक्त परिवार में निवास करते हैं, जिसमें उनकी मां , भाई और भाभी सहित कई सदस्य शामिल हैं। इस संयुक्त परिवार में बच्चे के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है और घरेलू सहायकों की भी व्यवस्था है, जो बच्चे की निरंतर और उचित देखभाल सुनिश्चित कर सकते हैं। न्यायालय ने इस तथ्य को महत्वपूर्ण माना कि बच्चे को एक स्थिर और पारिवारिक माहौल में रहने का अवसर मिलेगा, जो उसके भावनात्मक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। इसके विपरीत, मां एक पीजी आवास में रह रही थीं और उन्होंने यह साबित करने के लिए कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया कि उनकी अनुपस्थिति में बच्चे की देखभाल के लिए कोई विश्वसनीय और जिम्मेदार व्यक्ति उपलब्ध रहेगा। मां यह स्पष्ट करने में विफल रहीं कि यदि वह काम पर जाती हैं या किसी अन्य कारण से बच्चे के साथ नहीं रह पाती हैं, तो बच्चे की सुरक्षा और देखभाल कौन सुनिश्चित करेगा। अदालत ने विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दिया कि महिला अपनी मां को गवाही के लिए पेश करने में असफल रही, जिससे यह स्थापित हो पाता कि जरूरत पड़ने पर बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। न्यायालय ने माना कि मां द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य बच्चे के हित में पर्याप्त नहीं थे और यह प्रदर्शित नहीं करते थे कि वह बच्चे को एक सुरक्षित और स्थिर वातावरण प्रदान करने में सक्षम हैं। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल मां होने के नाते किसी को कस्टडी का अधिकार नहीं दिया जा सकता, बल्कि बच्चे के समग्र कल्याण को ध्यान में रखना आवश्यक है। इस आधार पर, उच्च न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालय के निर्णय को पूरी तरह से उचित ठहराया और उसे बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा कि पारिवारिक न्यायालय ने बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए ही यह निर्णय लिया था कि बच्चे को पिता के साथ रहना चाहिए। यह निर्णय एक मिसाल कायम करेगा और भविष्य में ऐसे मामलों में मार्गदर्शन प्रदान करेगा जहां माता- पिता के बीच बच्चे की कस्टडी को लेकर विवाद होता है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि बच्चे की कस्टडी निर्धारित करते समय बच्चे की भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि केवल मां होने के नाते किसी बच्चे की कस्टडी मिलना सुनिश्चित नहीं है। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि बच्चे के सर्वोत्तम हित को सर्वोपरि माना जाएगा और एक स्थिर, सुरक्षित तथा पोषणपूर्ण वातावरण प्रदान करना ही कस्टडी निर्धारण का मुख्य आधार होगा। इस निर्णय में, न्यायालय ने एक ऐसी महिला को उसके नाबालिग बच्चे की कस्टडी देने से इनकार कर दिया जो पेइंग गेस्ट (पीजी) आवास में रह रही थी। साथ ही, न्यायालय ने पहले के आदेश को बरकरार रखा जिसमें बच्चे के पिता को प्राथमिक अभिभावक बनाया गया था। यह महत्वपूर्ण फैसला जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल और जस्टिस रमेश कुमारी की खंडपीठ द्वारा सुनाया गया। मामले की पृष्ठभूमि यह थी कि पत्नी ने गुरुग्राम पारिवारिक न्यायालय के 30 मई 2024 के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। पारिवारिक न्यायालय ने पहले ही बच्चे को पिता के साथ रहने की अनुमति दे दी थी, जबकि मां को बच्चे से मिलने का सीमित अधिकार प्रदान किया गया था। उच्च न्यायालय ने विस्तृत सुनवाई के बाद पाया कि पिता एक संयुक्त परिवार में निवास करते हैं, जिसमें उनकी मां, भाई और भाभी सहित कई सदस्य शामिल हैं। इस संयुक्त परिवार में बच्चे के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है और घरेलू सहायकों की भी व्यवस्था है, जो बच्चे की निरंतर और उचित देखभाल सुनिश्चित कर सकते हैं। न्यायालय ने इस तथ्य को महत्वपूर्ण माना कि बच्चे को एक स्थिर और पारिवारिक माहौल में रहने का अवसर मिलेगा, जो उसके भावनात्मक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। इसके विपरीत, मां एक पीजी आवास में रह रही थीं और उन्होंने यह साबित करने के लिए कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया कि उनकी अनुपस्थिति में बच्चे की देखभाल के लिए कोई विश्वसनीय और जिम्मेदार व्यक्ति उपलब्ध रहेगा। मां यह स्पष्ट करने में विफल रहीं कि यदि वह काम पर जाती हैं या किसी अन्य कारण से बच्चे के साथ नहीं रह पाती हैं, तो बच्चे की सुरक्षा और देखभाल कौन सुनिश्चित करेगा। अदालत ने विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दिया कि महिला अपनी मां को गवाही के लिए पेश करने में असफल रही, जिससे यह स्थापित हो पाता कि जरूरत पड़ने पर बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। न्यायालय ने माना कि मां द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य बच्चे के हित में पर्याप्त नहीं थे और यह प्रदर्शित नहीं करते थे कि वह बच्चे को एक सुरक्षित और स्थिर वातावरण प्रदान करने में सक्षम हैं। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल मां होने के नाते किसी को कस्टडी का अधिकार नहीं दिया जा सकता, बल्कि बच्चे के समग्र कल्याण को ध्यान में रखना आवश्यक है। इस आधार पर, उच्च न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालय के निर्णय को पूरी तरह से उचित ठहराया और उसे बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा कि पारिवारिक न्यायालय ने बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए ही यह निर्णय लिया था कि बच्चे को पिता के साथ रहना चाहिए। यह निर्णय एक मिसाल कायम करेगा और भविष्य में ऐसे मामलों में मार्गदर्शन प्रदान करेगा जहां माता-पिता के बीच बच्चे की कस्टडी को लेकर विवाद होता है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि बच्चे की कस्टडी निर्धारित करते समय बच्चे की भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए

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