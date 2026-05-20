केशव प्रसाद माurya ने गोली चलाने का मन बनाकर पास रखी लाइसेंसी राइफल, पुराना किस्सा सुनाते हुए

केशव प्रसाद माurya ने गोली चलाने का मन बनाकर लाइसेंसी राइफल हाथ में रखी थी, जब वह अतीक अहमद पर हुए विवाद पर बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वह इलाहाबाद पश्चिम या आसपास की सीट से जुड़ी घटना से बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने अतीक अहमद पर गोली चलाने का मन बना लिया गया था।
केशव प्रसाद माurya UP के डिप्टी सीएम हैं और वे अतीक अहमद पर पुराना किस्सा सुनाते हुए बयान देते हैं कि अतीक अहमद तो अल्लाह को प्यारे हो गए, उनकी चर्चा पर। उन्होंने अपने मर्दुल खां इलाहाबाद पश्चिम (अब प्रयागराज) या आसपास की सीट से जुड़ी घटना को याद करते हुए, ‘प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार के दौरान दोनों तरफ से कार्यकर्ता सक्रिय थे। अतीक के लोगों के पास अस्त्र-शस्त्र थे, जबकि उनके पास भी लाइसेंसी हथियार थे। एक जगह गाड़ी टक्कर खा गई और उनके एक कार्यकर्ता से अतीक के गुंडे की भिड़ंत हो गई। माहौल तनावपूर्ण हो गया। मेरे मन में आया कि अगर मरना है या मारना है तो किसी ऐसे-वैसे को क्या मारना। मैंने लाइसेंसी राइफल निकाल ली और सोचा कि अगर मारूंगा तो अतीक अहमद को ही मारूंगा। जेल जाना पड़े तो अतीक को मारकर ही जाऊंगा’.
केशव प्रसाद माurya UP के डिप्टी सीएम हैं और वे अतीक अहमद पर पुराना किस्सा सुनाते हुए बयान देते हैं कि अतीक अहमद तो अल्लाह को प्यारे हो गए, उनकी चर्चा पर। उन्होंने अपने मर्दुल खां इलाहाबाद पश्चिम (अब प्रयागराज) या आसपास की सीट से जुड़ी घटना को याद करते हुए, ‘प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार के दौरान दोनों तरफ से कार्यकर्ता सक्रिय थे। अतीक के लोगों के पास अस्त्र-शस्त्र थे, जबकि उनके पास भी लाइसेंसी हथियार थे। एक जगह गाड़ी टक्कर खा गई और उनके एक कार्यकर्ता से अतीक के गुंडे की भिड़ंत हो गई। माहौल तनावपूर्ण हो गया। मेरे मन में आया कि अगर मरना है या मारना है तो किसी ऐसे-वैसे को क्या मारना। मैंने लाइसेंसी राइफल निकाल ली और सोचा कि अगर मारूंगा तो अतीक अहमद को ही मारूंगा। जेल जाना पड़े तो अतीक को मारकर ही जाऊंगा’
केशव प्रसाद माurya उत्तर प्रदेश बुद्दामशाह अतीक अहमद लाइसेंसी राइफल भुलेश्वर स्तिथी गोली चलाने का मन बना लिया था टाइमलाइन