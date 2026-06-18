कैनसास सिटी में एक साथ पाँच गोलीबारी, ४ घायल, १ मौत; २२ साल का सन्देहिया फरार

कैनसास सिटी में मंगलवार शाम दो घंटे के भीतर पाँच अलग‑अलग गोलीबारी घटनाएं हुए। कुल चार लोग घायल और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। सभी घटनाओं में २२ साल के एक ही संदिग्ध का जुड़ाव बताया गया, जिसे अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया।

कैनसास सिटी में मंगलवार शाम १८:०० से १८:३० बजे के बीच एक श्रृंखलाबद्ध गोलीबारी हुई, जिसके कुल पाँच अलग‑अलग घटनाएं दर्ज की गईं। पुलिस ने बताया कि इन सभी घटनाओं में कुल चार लोग घायल हुए और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। चोटिलों में अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम के अमेरिकी प्रशंसकों को ले जा रहा एक उबर चालक भी शामिल है, जिसे टायर फटने की आवाज़ के बाद गोली लगी। यह 22‑साल का युवक है, जो घटनाओं के बाद से फरार है और अब तक उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं हुई है। पहली तीन गोलीबारी इंटरस्टेट 70 और 670 के मिलन बिंदु पर हुई, जो शहर के डाउनटाउन क्षेत्र से गुजरते हैं और एरोहेड स्टेडियम से लगभग सात किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इस स्टेडियम में अर्जेंटीना ने अल्जीरिया के खिलाफ अपना पहला मैच जीत कर लोगों में खुशहाली का माहौल बना रखा था, परंतु इन सड़कों पर अचानक चल रही कारों पर गोलीबारी ने स्थानीय समुदाय को हिलाकर रख दिया। दूसरी घटना ट्रूमैन रोड पर हुई, जहाँ एक गाड़ी के खंभे से टकराने की सूचना मिली थी; वहीं उसी स्थान पर पहले भी समान गोलीबारी की घटनाएं दर्ज की गई थीं। पुलिस कैप्टन जैकब बेचिना ने बताया कि सभी पाँच घटनाओं में एक ही संदिग्ध शामिल है। संदिग्ध के लिये एक आवासीय घर की तलाशी ली गई, जहाँ मृत शरीर मिला था; लेकिन जब पुलिस ने अगले दिन सुबह घर में प्रवेश करने की कोशिश की, तो संदिग्ध वहां नहीं मिला। कैंसास सिटी के अधिकारियों ने उसे गिरफ़्तार करने के लिये वारंट जारी किया है। यह घटना, पहले हुए दस‑दिन‑पिछले बमबारी के बाद हुई है, जिसमें इंग्लैंड के वर्ल्ड कप बेस कैंप के पास चार मील की दूरी पर हुई गोलीबारी में नौ लोग घायल हो चुके थे। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा उपायों का पालन करने की सलाह दी है.

कैनसास सिटी में मंगलवार शाम १८:०० से १८:३० बजे के बीच एक श्रृंखलाबद्ध गोलीबारी हुई, जिसके कुल पाँच अलग‑अलग घटनाएं दर्ज की गईं। पुलिस ने बताया कि इन सभी घटनाओं में कुल चार लोग घायल हुए और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। चोटिलों में अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम के अमेरिकी प्रशंसकों को ले जा रहा एक उबर चालक भी शामिल है, जिसे टायर फटने की आवाज़ के बाद गोली लगी। यह 22‑साल का युवक है, जो घटनाओं के बाद से फरार है और अब तक उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं हुई है। पहली तीन गोलीबारी इंटरस्टेट 70 और 670 के मिलन बिंदु पर हुई, जो शहर के डाउनटाउन क्षेत्र से गुजरते हैं और एरोहेड स्टेडियम से लगभग सात किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इस स्टेडियम में अर्जेंटीना ने अल्जीरिया के खिलाफ अपना पहला मैच जीत कर लोगों में खुशहाली का माहौल बना रखा था, परंतु इन सड़कों पर अचानक चल रही कारों पर गोलीबारी ने स्थानीय समुदाय को हिलाकर रख दिया। दूसरी घटना ट्रूमैन रोड पर हुई, जहाँ एक गाड़ी के खंभे से टकराने की सूचना मिली थी; वहीं उसी स्थान पर पहले भी समान गोलीबारी की घटनाएं दर्ज की गई थीं। पुलिस कैप्टन जैकब बेचिना ने बताया कि सभी पाँच घटनाओं में एक ही संदिग्ध शामिल है। संदिग्ध के लिये एक आवासीय घर की तलाशी ली गई, जहाँ मृत शरीर मिला था; लेकिन जब पुलिस ने अगले दिन सुबह घर में प्रवेश करने की कोशिश की, तो संदिग्ध वहां नहीं मिला। कैंसास सिटी के अधिकारियों ने उसे गिरफ़्तार करने के लिये वारंट जारी किया है। यह घटना, पहले हुए दस‑दिन‑पिछले बमबारी के बाद हुई है, जिसमें इंग्लैंड के वर्ल्ड कप बेस कैंप के पास चार मील की दूरी पर हुई गोलीबारी में नौ लोग घायल हो चुके थे। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा उपायों का पालन करने की सलाह दी है





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