कैप्टन बाबा विवाद: एकनाथ शिंदे से 17 बार कॉल, CM बदलने के लिए पूजा? जांच में कई नेताओं के नाम

कैप्टन बाबा उर्फ अशोक खरात पर रेप के आरोप और बड़े नेताओं से कनेक्शन का खुलासा, एकनाथ शिंदे से 17 बार कॉल की बात सामने आई। अजित पवार के प्लेन क्रैश से पहले खरात के खाते में लेनदेन की भी जांच होगी। क्या CM बदलने के लिए हुआ था तांत्रिक अनुष्ठान?

कैप्टन बाबा उर्फ अशोक खरात से जुड़े विवादों ने महाराष्ट्र में राजनीति क भूचाल ला दिया है। रेप के आरोपों में घिरे खरात के प्रभावशाली नेताओं से कनेक्शन उजागर हुए हैं, जिससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने दावा किया है कि खरात की महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से 17 बार बातचीत हुई थी। दमानिया ने कॉल डेटा रिकॉर्ड (सीडीआर) के विश्लेषण के आधार पर यह दावा किया है, जिसमें कई अन्य नेताओं के नाम भी शामिल हैं। दमानिया ने कहा कि उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति ने व्हाट्सएप

के माध्यम से खरात के सीडीआर भेजे थे, जिसके बाद उन्होंने इसकी जांच की। उन्होंने सीडीआर में शामिल नामों का खुलासा करते हुए कहा कि इसमें एनसीपी (अजित गुट) के सुनील तटकरे, बीजेपी के चंद्रकांत पाटिल और आशीष शेलार, शिवसेना (शिंदे गुट) के संजय शिरसाट, दीपक लोंढे और शिवसेना (उद्धव गुट) के मिलिंद नार्वेकर जैसे नेता शामिल हैं।\अंजलि दमानिया ने एक और सनसनीखेज दावा किया कि अजित पवार के प्लेन क्रैश से एक दिन पहले और बाद में खरात के बैंक खाते में बड़ी मात्रा में लेनदेन हुआ था। उन्होंने बताया कि अजित पवार के प्लेन क्रैश के एक दिन पहले, हादसे वाले दिन और एक दिन बाद खरात के खाते में कई बार पैसे भेजे गए थे। दमानिया ने इन लेनदेनों की जांच की मांग करते हुए कहा कि इससे एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो सकता है। इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इस बीच, शिवसेना (शिंदे गुट) के नेता अजय बोरास्ते ने कहा है कि एकनाथ शिंदे एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वहीं, एनसीपी (शरद पवार) के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने दावा किया कि 35 विधायकों और नेताओं ने मुख्यमंत्री बदलने के लिए खरात से तांत्रिक अनुष्ठान करवाया था। इस दावे के बाद कई नेताओं की उंगलियों पर पट्टी लगी देखी गई, जिससे इन दावों को बल मिला।\इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। सीडीआर लीक होने के मामले में सरकार जांच करवा रही है कि यह जानकारी अंजलि दमानिया तक कैसे पहुंची। इस मामले में कई बड़े नेताओं के नाम आने के बाद अब सभी की निगाहें जांच के नतीजों पर टिकी हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में यह मामला काफी गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि इसमें प्रभावशाली लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। अंजलि दमानिया द्वारा उठाए गए सवालों और आरोपों पर अब तक किसी भी नेता ने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया है। वहीं, कुछ नेताओं ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। इस मामले की जांच के बाद ही सच्चाई सामने आ पाएगी और पता चल पाएगा कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या सच्चाई है





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