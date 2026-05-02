कैफे बियांड आइज: अंधेरे में रौशनी की एक अनोखी पहल

दिल्ली के आरके पुरम में दृष्टिबाधित छात्रों द्वारा संचालित ‘कैफे बियांड आइज’ एक प्रेरणादायक कहानी है। यह कैफे समावेशिता, कौशल विकास और आर्थिक सशक्तिकरण का प्रतीक है।

दिल्ली के आरके पुरम में एक अनोखा कैफे खुल गया है, जो न केवल स्वादिष्ट भोजन और पेय पदार्थ परोसता है, बल्कि एक प्रेरणादायक कहानी भी कहता है। ‘ कैफे बियांड आइज’ नाम से जाना जाने वाला यह कैफे नेशनल एसोसिएशन फार द ब्लाइंड ( नैब ) द्वारा संचालित किया जाता है और पूरी तरह से दृष्टिबाधित छात्रों द्वारा चलाया जाता है। जैसे ही आप इस कैफे में प्रवेश करते हैं, शहर का कोलाहल पीछे छूट जाता है और एक शांत, सुकून भरा माहौल आपका स्वागत करता है। यहां रोशनी आंखों के लिए नहीं, बल्कि अहसासों के लिए है। कॉफी की मनमोहक सुगंध, बर्तनों की हल्की खनक और आत्मविश्वास से भरी आवाजें मिलकर एक ऐसी दुनिया रचती हैं जो आपको ठहरने, महसूस करने और पल का आनंद लेने के लिए प्रेरित करती है। यह कैफे सिर्फ खाने-पीने की जगह नहीं है, बल्कि यह हौसलों की उड़ान है, एक ऐसा स्थान जहां सीमाओं को अपनी पहचान नहीं बनने दिया जाता। कैफे बियांड आइज हमें सिखाता है कि यदि इरादे मजबूत हों तो हर अंधेरा भी एक नई रोशनी की शुरुआत बन सकता है। अक्सर हम रोशनी को आंखों से जोड़ते हैं, लेकिन इस कैफे में कदम रखते ही यह भ्रम टूट जाता है। यहां अंधेरा नहीं है, बल्कि एक अलग तरह का उजाला है - जो संवेदना, आत्मविश्वास और निरंतर अभ्यास से बना है। यहां ‘देखना’ महत्वपूर्ण नहीं है, ‘महसूस करना’ जरूरी है। आपके सामने खड़ा व्यक्ति आपको देख नहीं सकता, लेकिन आपकी आवाज, आपके बोलने का तरीका और आपकी भाषा से वह आपको पहचान लेता है। ऑर्डर लेना यहां सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक संवाद है, जहां हर शब्द को ध्यान से सुना जाता है। रसोई में कोई जल्दबाजी या भ्रम नहीं है, बस धीमा संगीत, उबलती कॉफी की खुशबू, स्वादिष्ट जायके और कदमों की लयबद्ध चाल है… सब कुछ एक सटीक ताल में बंधा हुआ है। जब आपकी टेबल पर कॉफी रखी जाती है, तो वह सिर्फ एक पेय नहीं होती, बल्कि उन हाथों के भरोसे का स्वाद होती है जिन्होंने अपने हुनर पर विश्वास किया है। इस कैफे की असली ताकत उसके 15 युवा कर्मचारी हैं, जो दृष्टिबाधित हैं और जिनके कंधों पर इसके संचालन की पूरी जिम्मेदारी है। सब्जियां काटने से लेकर बेकिंग, कुकिंग, प्लेटिंग और परोसने तक, हर काम ये युवा खुद करते हैं। सिर्फ रसोई ही नहीं, बल्कि ग्राहकों से ऑर्डर लेना, सर्व करना और बिलिंग तक की पूरी प्रक्रिया भी इन्हीं युवाओं द्वारा संभाली जाती है। कैफे का माहौल सिर्फ देखने या अनुभव करने तक सीमित नहीं है, बल्कि खुशबू, स्वाद, आवाज और मानवीय जुड़ाव से भरपूर है। मेन्यू को प्रसिद्ध शेफ अश्विनी सिंह ने डिजाइन किया है, जिसमें विशेष स्नैक्स और भारतीय व्यंजनों का स्वाद शामिल है। कैफे से जुड़ी पुष्पा, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, बताती हैं कि यहां मिली ट्रेनिंग ने उन्हें बेकिंग, कुकिंग और ड्रिंक मेकिंग के साथ-साथ आत्मविश्वास भी दिया है। उनका कहना है कि यहां काम करके उन्हें लगता है कि वह अपनी पहचान खुद बना सकती हैं। उपासना गुप्ता, जो ग्रेजुएशन के साथ-साथ नर्सिंग का कोर्स भी कर रही हैं, इस पहल को अपने लिए एक नई शुरुआत मानती हैं। उनके अनुसार, यह सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि अपने हुनर को पहचानने और उस पर भरोसा करने का एक अवसर है। ‘ कैफे बियांड आइज’ समावेशिता , गरिमा, कौशल विकास और आर्थिक सशक्तिकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नैब का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 500 दृष्टिबाधित लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए फूड कार्ट की शुरुआत करना है.

दिल्ली के आरके पुरम में एक अनोखा कैफे खुल गया है, जो न केवल स्वादिष्ट भोजन और पेय पदार्थ परोसता है, बल्कि एक प्रेरणादायक कहानी भी कहता है। ‘कैफे बियांड आइज’ नाम से जाना जाने वाला यह कैफे नेशनल एसोसिएशन फार द ब्लाइंड (नैब) द्वारा संचालित किया जाता है और पूरी तरह से दृष्टिबाधित छात्रों द्वारा चलाया जाता है। जैसे ही आप इस कैफे में प्रवेश करते हैं, शहर का कोलाहल पीछे छूट जाता है और एक शांत, सुकून भरा माहौल आपका स्वागत करता है। यहां रोशनी आंखों के लिए नहीं, बल्कि अहसासों के लिए है। कॉफी की मनमोहक सुगंध, बर्तनों की हल्की खनक और आत्मविश्वास से भरी आवाजें मिलकर एक ऐसी दुनिया रचती हैं जो आपको ठहरने, महसूस करने और पल का आनंद लेने के लिए प्रेरित करती है। यह कैफे सिर्फ खाने-पीने की जगह नहीं है, बल्कि यह हौसलों की उड़ान है, एक ऐसा स्थान जहां सीमाओं को अपनी पहचान नहीं बनने दिया जाता। कैफे बियांड आइज हमें सिखाता है कि यदि इरादे मजबूत हों तो हर अंधेरा भी एक नई रोशनी की शुरुआत बन सकता है। अक्सर हम रोशनी को आंखों से जोड़ते हैं, लेकिन इस कैफे में कदम रखते ही यह भ्रम टूट जाता है। यहां अंधेरा नहीं है, बल्कि एक अलग तरह का उजाला है - जो संवेदना, आत्मविश्वास और निरंतर अभ्यास से बना है। यहां ‘देखना’ महत्वपूर्ण नहीं है, ‘महसूस करना’ जरूरी है। आपके सामने खड़ा व्यक्ति आपको देख नहीं सकता, लेकिन आपकी आवाज, आपके बोलने का तरीका और आपकी भाषा से वह आपको पहचान लेता है। ऑर्डर लेना यहां सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक संवाद है, जहां हर शब्द को ध्यान से सुना जाता है। रसोई में कोई जल्दबाजी या भ्रम नहीं है, बस धीमा संगीत, उबलती कॉफी की खुशबू, स्वादिष्ट जायके और कदमों की लयबद्ध चाल है… सब कुछ एक सटीक ताल में बंधा हुआ है। जब आपकी टेबल पर कॉफी रखी जाती है, तो वह सिर्फ एक पेय नहीं होती, बल्कि उन हाथों के भरोसे का स्वाद होती है जिन्होंने अपने हुनर पर विश्वास किया है। इस कैफे की असली ताकत उसके 15 युवा कर्मचारी हैं, जो दृष्टिबाधित हैं और जिनके कंधों पर इसके संचालन की पूरी जिम्मेदारी है। सब्जियां काटने से लेकर बेकिंग, कुकिंग, प्लेटिंग और परोसने तक, हर काम ये युवा खुद करते हैं। सिर्फ रसोई ही नहीं, बल्कि ग्राहकों से ऑर्डर लेना, सर्व करना और बिलिंग तक की पूरी प्रक्रिया भी इन्हीं युवाओं द्वारा संभाली जाती है। कैफे का माहौल सिर्फ देखने या अनुभव करने तक सीमित नहीं है, बल्कि खुशबू, स्वाद, आवाज और मानवीय जुड़ाव से भरपूर है। मेन्यू को प्रसिद्ध शेफ अश्विनी सिंह ने डिजाइन किया है, जिसमें विशेष स्नैक्स और भारतीय व्यंजनों का स्वाद शामिल है। कैफे से जुड़ी पुष्पा, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, बताती हैं कि यहां मिली ट्रेनिंग ने उन्हें बेकिंग, कुकिंग और ड्रिंक मेकिंग के साथ-साथ आत्मविश्वास भी दिया है। उनका कहना है कि यहां काम करके उन्हें लगता है कि वह अपनी पहचान खुद बना सकती हैं। उपासना गुप्ता, जो ग्रेजुएशन के साथ-साथ नर्सिंग का कोर्स भी कर रही हैं, इस पहल को अपने लिए एक नई शुरुआत मानती हैं। उनके अनुसार, यह सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि अपने हुनर को पहचानने और उस पर भरोसा करने का एक अवसर है। ‘कैफे बियांड आइज’ समावेशिता, गरिमा, कौशल विकास और आर्थिक सशक्तिकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नैब का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 500 दृष्टिबाधित लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए फूड कार्ट की शुरुआत करना है





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