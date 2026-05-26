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कैरीमैन ऐप: शॉपिंग के दौरान लोगों की परेशानी का हल

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कैरीमैन ऐप: शॉपिंग के दौरान लोगों की परेशानी का हल
कैरीमैन ऐपशॉपिंगदिल्ली
📆26-05-2026 18:31:00
📰NBT Hindi News
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कैरीमैन ऐप ने शॉपिंग के दौरान लोगों की परेशानी का हल निकाला है। यह ऐप लोगों की मदद करता है ताकि वे शॉपिंग के दौरान अपने झोले उठाने के लिए परेशान न हों। इसके अलावा, यह ऐप लोगों की मदद करता है ताकि वे शॉपिंग के दौरान अपने बच्चों को संभालने के लिए परेशान न हों।

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