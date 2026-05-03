कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की कड़ी आपत्ति, लिपुलेख दर्रे पर विवाद जारी

भारत सरकार द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा की घोषणा के बाद नेपाल ने लिपुलेख दर्रे से यात्रा मार्ग को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। नेपाल का दावा है कि यह क्षेत्र उसका है और भारत का दावा संप्रभुता का उल्लंघन है।

काठमांडू: भारत सरकार द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा की घोषणा के बाद नेपाल ने कड़ी आपत्ति जताई है। यह आपत्ति यात्रा के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से गुजरने के कारण है। नेपाल ने न केवल भारत , बल्कि चीन के समक्ष भी विरोध दर्ज कराया है, क्योंकि यह यात्रा बीजिंग के सहयोग से आयोजित की जा रही है। यह यात्रा इस वर्ष जून से अगस्त के बीच प्रस्तावित है। भारत द्वारा यात्रा की घोषणा और इसमें चीन के सहयोग ने नेपाल को गहरा आक्रोशित किया है। नेपाल का दावा है कि लिपुलेख क्षेत्र उसका अभिन्न अंग है, और इस क्षेत्र पर भारत का दावा तथा यहां से यात्रा का आयोजन करना अनुचित है। नेपाल की वर्तमान सरकार, बालेन शाह के नेतृत्व में, भारत के लिपुलेख मार्ग से चीन के साथ व्यापार शुरू करने के फैसले पर भी अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुकी है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने रविवार को इस मुद्दे पर आधिकारिक प्रतिक्रिया दी। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर मीडिया में उठ रहे सवालों पर ध्यान दिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा भारत ीय और चीन ी क्षेत्रों के बीच नेपाल ी क्षेत्र लिपुलेख से होकर गुजरती है, और इस संबंध में चिंताएं व्यक्त की गई हैं। नेपाल सरकार इस बात पर दृढ़ता से कायम है कि महाकाली नदी के पूर्व में स्थित लिम्पियाधुरा , लिपुलेख और कालापानी क्षेत्र 1816 की सुगौली संधि के बाद से ही नेपाल का हिस्सा रहे हैं। नेपाल सरकार ने कूटनीतिक माध्यमों से भारत और चीन दोनों को अपना स्पष्ट रुख और चिंताओं से अवगत करा दिया है, क्योंकि यह यात्रा नेपाल ी क्षेत्र लिपुलेख से होकर गुजरने वाली है। अतीत में भी, नेपाल सरकार ने लगातार भारत से इस क्षेत्र में सड़क निर्माण, सीमा पर व्यापार और तीर्थयात्रा जैसी किसी भी गतिविधि से परहेज करने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त, नेपाल सरकार ने भारत और मित्र राष्ट्र चीन दोनों को आधिकारिक तौर पर सूचित किया है कि लिपुलेख नेपाल का क्षेत्र है। नेपाल सरकार ऐतिहासिक संधियों, समझौतों, तथ्यों, मानचित्रों और साक्ष्यों के आधार पर भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की भावना के अनुरूप कूटनीतिक तरीकों से सीमा विवाद को हल करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है। लिपुलेख दर्रा भारत , चीन (तिब्बत) और नेपाल के बीच एक महत्वपूर्ण त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित एक रणनीतिक हिमालयी दर्रा है। यह क्षेत्र दशकों से भारत के नियंत्रण में है, लेकिन नेपाल इस पर अपना दावा करता है। नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली की सरकार ने भी भारत के साथ इस मुद्दे पर तनावपूर्ण स्थिति पैदा की थी। वर्तमान बालेन शाह सरकार ने भी इस क्षेत्र को नेपाल का घोषित किया है। नेपाल सरकार ने पिछले वर्ष भी लिपुलेख दर्रे से भारत - चीन व्यापार को फिर से शुरू करने पर आपत्ति जताई थी। इससे पहले, नेपाल के केंद्रीय बैंक ने अपने 100 रुपये के नए करेंसी नोट पर भारत के कालापानी , लिपुलेख और लिंपियाधुरा को नेपाल के नक्शे में दर्शाया था, जिस पर भारत ने आधिकारिक तौर पर आपत्ति दर्ज कराई थी। 1816 की सुगौली संधि इस विवाद की जड़ है। इस संधि में काली नदी को दोनों देशों के बीच सीमा के रूप में मान्यता दी गई थी। नेपाल का दावा है कि काली नदी लिम्पियाधुरा से निकलती है, जो लिपुलेख दर्रे के उत्तर-पश्चिम में स्थित है, इसलिए कालापानी और लिपुलेख नेपाल का हिस्सा हैं। नेपाल का तर्क है कि इस क्षेत्र में भारत की गतिविधियां उसकी संप्रभुता का उल्लंघन हैं। दूसरी ओर, भारत ने नेपाल के इस दावे को खारिज कर दिया है, और यह तर्क दिया है कि नदी का स्रोत कालापानी गांव के पास स्थित झरने हैं। भारत ने कई बार स्पष्ट रूप से कहा है कि लिपुलेख उसका हिस्सा है और भविष्य में भी बना रहेगा। यह मुद्दा दोनों देशों के बीच लंबे समय से चला आ रहा है और कूटनीतिक समाधान की आवश्यकता है। नेपाल का मानना है कि भारत को ऐतिहासिक तथ्यों और संधियों का सम्मान करना चाहिए, जबकि भारत अपने प्रशासनिक नियंत्रण और सुरक्षा चिंताओं को प्राथमिकता देता है.

काठमांडू: भारत सरकार द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा की घोषणा के बाद नेपाल ने कड़ी आपत्ति जताई है। यह आपत्ति यात्रा के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से गुजरने के कारण है। नेपाल ने न केवल भारत, बल्कि चीन के समक्ष भी विरोध दर्ज कराया है, क्योंकि यह यात्रा बीजिंग के सहयोग से आयोजित की जा रही है। यह यात्रा इस वर्ष जून से अगस्त के बीच प्रस्तावित है। भारत द्वारा यात्रा की घोषणा और इसमें चीन के सहयोग ने नेपाल को गहरा आक्रोशित किया है। नेपाल का दावा है कि लिपुलेख क्षेत्र उसका अभिन्न अंग है, और इस क्षेत्र पर भारत का दावा तथा यहां से यात्रा का आयोजन करना अनुचित है। नेपाल की वर्तमान सरकार, बालेन शाह के नेतृत्व में, भारत के लिपुलेख मार्ग से चीन के साथ व्यापार शुरू करने के फैसले पर भी अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुकी है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने रविवार को इस मुद्दे पर आधिकारिक प्रतिक्रिया दी। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर मीडिया में उठ रहे सवालों पर ध्यान दिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा भारतीय और चीनी क्षेत्रों के बीच नेपाली क्षेत्र लिपुलेख से होकर गुजरती है, और इस संबंध में चिंताएं व्यक्त की गई हैं। नेपाल सरकार इस बात पर दृढ़ता से कायम है कि महाकाली नदी के पूर्व में स्थित लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी क्षेत्र 1816 की सुगौली संधि के बाद से ही नेपाल का हिस्सा रहे हैं। नेपाल सरकार ने कूटनीतिक माध्यमों से भारत और चीन दोनों को अपना स्पष्ट रुख और चिंताओं से अवगत करा दिया है, क्योंकि यह यात्रा नेपाली क्षेत्र लिपुलेख से होकर गुजरने वाली है। अतीत में भी, नेपाल सरकार ने लगातार भारत से इस क्षेत्र में सड़क निर्माण, सीमा पर व्यापार और तीर्थयात्रा जैसी किसी भी गतिविधि से परहेज करने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त, नेपाल सरकार ने भारत और मित्र राष्ट्र चीन दोनों को आधिकारिक तौर पर सूचित किया है कि लिपुलेख नेपाल का क्षेत्र है। नेपाल सरकार ऐतिहासिक संधियों, समझौतों, तथ्यों, मानचित्रों और साक्ष्यों के आधार पर भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की भावना के अनुरूप कूटनीतिक तरीकों से सीमा विवाद को हल करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है। लिपुलेख दर्रा भारत, चीन (तिब्बत) और नेपाल के बीच एक महत्वपूर्ण त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित एक रणनीतिक हिमालयी दर्रा है। यह क्षेत्र दशकों से भारत के नियंत्रण में है, लेकिन नेपाल इस पर अपना दावा करता है। नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली की सरकार ने भी भारत के साथ इस मुद्दे पर तनावपूर्ण स्थिति पैदा की थी। वर्तमान बालेन शाह सरकार ने भी इस क्षेत्र को नेपाल का घोषित किया है। नेपाल सरकार ने पिछले वर्ष भी लिपुलेख दर्रे से भारत-चीन व्यापार को फिर से शुरू करने पर आपत्ति जताई थी। इससे पहले, नेपाल के केंद्रीय बैंक ने अपने 100 रुपये के नए करेंसी नोट पर भारत के कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा को नेपाल के नक्शे में दर्शाया था, जिस पर भारत ने आधिकारिक तौर पर आपत्ति दर्ज कराई थी। 1816 की सुगौली संधि इस विवाद की जड़ है। इस संधि में काली नदी को दोनों देशों के बीच सीमा के रूप में मान्यता दी गई थी। नेपाल का दावा है कि काली नदी लिम्पियाधुरा से निकलती है, जो लिपुलेख दर्रे के उत्तर-पश्चिम में स्थित है, इसलिए कालापानी और लिपुलेख नेपाल का हिस्सा हैं। नेपाल का तर्क है कि इस क्षेत्र में भारत की गतिविधियां उसकी संप्रभुता का उल्लंघन हैं। दूसरी ओर, भारत ने नेपाल के इस दावे को खारिज कर दिया है, और यह तर्क दिया है कि नदी का स्रोत कालापानी गांव के पास स्थित झरने हैं। भारत ने कई बार स्पष्ट रूप से कहा है कि लिपुलेख उसका हिस्सा है और भविष्य में भी बना रहेगा। यह मुद्दा दोनों देशों के बीच लंबे समय से चला आ रहा है और कूटनीतिक समाधान की आवश्यकता है। नेपाल का मानना है कि भारत को ऐतिहासिक तथ्यों और संधियों का सम्मान करना चाहिए, जबकि भारत अपने प्रशासनिक नियंत्रण और सुरक्षा चिंताओं को प्राथमिकता देता है





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

नेपाल भारत कैलाश मानसरोवर यात्रा लिपुलेख दर्रा सीमा विवाद चीन सुगौली संधि कालापानी लिम्पियाधुरा

United States Latest News, United States Headlines