कैसर अली मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट: पहले दिन सहगल, ज्ञानेंद्र और खान एकादश की विजयी शुरुआत

कैसर अली मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले दिन नवनीत सहगल, ज्ञानेंद्र पांडेय और केएम खान एकादश ने शानदार जीत दर्ज की।

कैसर अली मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले दिन नवनीत सहगल , ज्ञानेंद्र पांडेय और केएम खान एकादश ने शानदार जीत दर्ज की। नवनीत सहगल एकादश ने अभिजीत सिन्हा एकादश को नौ विकेट के बड़े अंतर से मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए अभिजीत एकादश 30 ओवर में नौ विकेट पर मात्र 145 रन ही बना सके, जिसमें यर्शाथ दीप (25 रन) शीर्ष स्कोरर रहे। सहगल एकादश की घातक गेंदबाजी के आगे विरोधी टीम लड़खड़ा गई। शेख अहमद, हर्षित पांडेय, विराज सिंह और शशि प्रकाश ने दो-दो विकेट झटके। जवाब में सहगल एकादश ने रेनित कपूर (नाबाद 48) और हर्ष वर्धन (63) की उम्दा पारियों की बदौलत लक्ष्य को मात्र एक विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। इसी तरह, जसबीर सिंह मेमोरियल अंडर-19 क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत शनिवार को खेले गए लीग मुकाबलों में गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज और यूथ क्रिकेट क्लब ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की और टूर्नामेंट में पूरे अंक हासिल किए। गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के मैदान पर खेले गए मैच में स्पोर्ट्स कॉलेज ने सीएएल रेड को 12 रनों के करीबी अंतर से पराजित किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए स्पोर्ट्स कॉलेज की टीम 31.4 ओवर में 203 रन पर आल आउट हो गई। टीम के लिए सलामी बल्लेबाज हर्ष यादव ने सर्वाधिक 40 रनों का योगदान दिया। सीएएल रेड के गेंदबाज अभय कुमार गुप्ता ने पांच विकेट चटकाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सीएएल रेड की टीम 191 रनों पर सिमट गई। अमन ने 82 रनों की पारी खेलकर जीत की उम्मीद जगाई, लेकिन वे टीम को सफलता तक नहीं पहुंचा सके। ब्लेज विलो गोसाईगंज मैदान पर खेले गए दूसरे मुकाबले में यूथ क्रिकेट क्लब ने इकाना टाइटंस को 93 रनों के बड़े अंतर से मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए यूथ क्लब ने निर्धारित 28 ओवर में सात विकेट खोकर 226 रन बनाए। टीम को मजबूती देने में सलामी जोड़ी कपिल कुमार (55 रन) और एस बिंद (75 रन) की अहम भूमिका रही। इस विशाल लक्ष्य के जवाब में इकाना टाइटंस की टीम लड़खड़ा गई और पूरी टीम 133 रन ही बना सकी। गेंदबाजी में यूथ क्लब के अहमद ने किफायती गेंदबाजी करते हुए तीन महत्वपूर्ण विकेट झटके। क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ (सीएएल) के तत्वावधान में द्वितीय अंडर-14 डॉ.

अंशुल आलोक मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का जल्द शुरू होगा। सीएएल के सचिव केएम खान ने बताया कि इस प्रतियोगिता में केवल वही खिलाड़ी भाग ले सकेंगे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) की सत्र 2026-27 की चयन प्रक्रिया के लिए आवेदन किया है। यूपीसीए चयन प्रक्रिया के लिए आवेदन करने वाले खिलाड़ियों के लिए इस टूर्नामेंट में खेलना अनिवार्य है। खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर आगामी चयन ट्रायल्स में उन्हें वरीयता दी जाएगी। प्रतियोगिता के दौरान प्रत्येक टीम को अपने कौशल दिखाने के लिए न्यूनतम छह मैच खेलने का मौका मिलेगा। आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेज पांच जून को दोपहर तीन बजे तक सीएएल कार्यालय, बीबीडी बैडमिंटन अकादमी गोमतीनगर में जमा करना होगा। रेल यात्री ध्यान दें!

लखनऊ स्टेशन पर दो दिन नहीं आएंगी कई ट्रेनें, घर से निकलने से पहले चेक कर लें लिस्





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

कैसर अली मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट नवनीत सहगल ज्ञानेंद्र पांडेय केएम खान क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ

United States Latest News, United States Headlines