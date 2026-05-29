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कैसे बनाएं नेशनल क्रिकेट टीम में जगह: संपूर्ण गाइड

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कैसे बनाएं नेशनल क्रिकेट टीम में जगह: संपूर्ण गाइड
क्रिकेटराष्ट्रीय टीमचयन प्रक्रिया
📆29-05-2026 13:25:00
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जानिए नेशनल क्रिकेट टीम में जगह बनाने के तरीके, स्कूल स्तर से लेकर आईपीएल और रणजी ट्रॉफी तक की पूरी प्रक्रिया। अपने क्रिकेटर बनने के सपने को कैसे पूरा करें, यहां पढ़ें।

क्रिकेट भारत में सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक धर्म है। हर दूसरा बच्चा बड़ा होकर सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली बनने का सपना देखता है। लेकिन नेशनल क्रिकेट टीम में जगह बनाना आसान नहीं है। इसके लिए एक लंबी और कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जो स्कूल स्तर से शुरू होती है और घरेलू क्रिकेट तक जाती है। इस लेख में हम आपको उन तरीकों के बारे में बताएंगे जिनसे आप अपने क्रिकेट र बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले, आपको अपने स्कूल और कॉलेज के लिए क्रिकेट खेल ना शुरू करना होगा। इससे आप जिला स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं और अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। इसके बाद, आपको किसी अकादमी या स्टेडियम से जुड़ना चाहिए जहाँ आपको अंडर-12, अंडर-14, अंडर-19 और अंडर-23 स्तर पर प्रशिक्षण मिलेगा। यहाँ से आप राज्य स्तर पर खेल ते हुए नेशनल अंडर-19 टीम में जगह बना सकते हैं। अंडर-19 में शानदार प्रदर्शन करने के बाद आपको अपने राज्य के लिए घरेलू क्रिकेट खेल ने का मौका मिलता है, जैसे रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी। यहीं से आप नेशनल टीम के चयनकर्ताओं की नज़रों में आ सकते हैं। आजकल, आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) नेशनल टीम में जगह बनाने की एक बड़ी सीढ़ी बन गया है। कई खिलाड़ी जैसे जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पंड्या ने आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करके टीम इंडिया में जगह पाई है। इसके अलावा, जिला क्रिकेट संघ और राज्य क्रिकेट संघ भी खिलाड़ियों को खोजने का काम करते हैं। आपको घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि चयनकर्ता रणजी ट्रॉफी के प्रदर्शन को बहुत महत्व देते हैं। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे महान खिलाड़ियों ने भी इसी रास्ते से नेशनल टीम में जगह बनाई है। तो अगर आपमें जूनून और मेहनत है, तो ये सपना पूरा करना मुश्किल नहीं है.

क्रिकेट भारत में सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक धर्म है। हर दूसरा बच्चा बड़ा होकर सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली बनने का सपना देखता है। लेकिन नेशनल क्रिकेट टीम में जगह बनाना आसान नहीं है। इसके लिए एक लंबी और कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जो स्कूल स्तर से शुरू होती है और घरेलू क्रिकेट तक जाती है। इस लेख में हम आपको उन तरीकों के बारे में बताएंगे जिनसे आप अपने क्रिकेटर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले, आपको अपने स्कूल और कॉलेज के लिए क्रिकेट खेलना शुरू करना होगा। इससे आप जिला स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं और अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। इसके बाद, आपको किसी अकादमी या स्टेडियम से जुड़ना चाहिए जहाँ आपको अंडर-12, अंडर-14, अंडर-19 और अंडर-23 स्तर पर प्रशिक्षण मिलेगा। यहाँ से आप राज्य स्तर पर खेलते हुए नेशनल अंडर-19 टीम में जगह बना सकते हैं। अंडर-19 में शानदार प्रदर्शन करने के बाद आपको अपने राज्य के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है, जैसे रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी। यहीं से आप नेशनल टीम के चयनकर्ताओं की नज़रों में आ सकते हैं। आजकल, आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) नेशनल टीम में जगह बनाने की एक बड़ी सीढ़ी बन गया है। कई खिलाड़ी जैसे जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पंड्या ने आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करके टीम इंडिया में जगह पाई है। इसके अलावा, जिला क्रिकेट संघ और राज्य क्रिकेट संघ भी खिलाड़ियों को खोजने का काम करते हैं। आपको घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि चयनकर्ता रणजी ट्रॉफी के प्रदर्शन को बहुत महत्व देते हैं। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे महान खिलाड़ियों ने भी इसी रास्ते से नेशनल टीम में जगह बनाई है। तो अगर आपमें जूनून और मेहनत है, तो ये सपना पूरा करना मुश्किल नहीं है

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