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कॉकटेल 2 को मिला A सर्टिफिकेट, कृति की पहली तो शाहिद की 5वीं 'एडल्ट ऑनली' फिल्म

Entertainment News

कॉकटेल 2 को मिला A सर्टिफिकेट, कृति की पहली तो शाहिद की 5वीं 'एडल्ट ऑनली' फिल्म
कॉकटेल 2शाहिद कपूरकृति सेनन
📆14-06-2026 16:45:00
📰AajTak
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शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म कॉकटेल 2 को CBFC ने A सर्टिफिकेट दिया है। यह कृति की पहली ए-रेटेड फिल्म है और शाहिद का पांचवाँ ए-रेटेड प्रोजेक्ट। फिल्म में बेड-किसिंग सीन और डबल मीनिंग जोक्स हैं। होमी अडजानिया द्वारा निर्देशित यह फिल्म 2012 की कॉकटेल की स्पिरिचुअल सीक्वल है। लेस्बियन रोमांस पर अफवाहों पर होमी ने स्पष्ट किया कि यह केवल मजाक है। फिलम एक रोमांटिक ड्रामा है जो एक प्रेम त्रिकोण की कहानी कहती है।

शाहिद कपूर , कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म ' कॉकटेल 2 ' को रिलीज से पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने 'A' (एडल्ट्स ऑनली) सर्टिफिकेट दिया है। यह फिल्म 19 जून को सिनेमाघरों में आ रही है। फिल्म में कई बेड-किसिंग सीन और डबल मीनिंग जोक्स देखने को मिलेंगे, जिससे सर्टिफिकेशन बोर्ड ने यह निदर्श दिया। हॉमी अडजानिया द्वारा दिशा निर्देशित यह फिल्म 2012 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कॉकटेल' की स्पिरिचुअल सीक्वल मानी जाती है, हालांकि यह एक पूरी तरह नई कहानी है। पहली फिल्म में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी मुख्य भूमिकाओं में थे। ' कॉकटेल 2 ' की रनटाइम लगभग 150 मिनट है, जो पहली फिल्म से चार मिनट ज्यादा है। यह फिल्म कृति सेनन की पहली ए-रेटेड फिल्म है, और शाहिद कपूर के लिए यह उनकी पांचवीं ए-रेटेड फिल्म है, पहले कमीने, उड़ता पंजाब, कबीर सिंह और ओ रोमियो जैसी फिल्मों के बाद। शाहिद के साथ यह उनकी लगातार दो A-सर्टिफिकेट वाली फिल्मों में से एक है। ट्रेलर लॉन्च के दौरान दिग्गज निर्देशक होमी अडजानिया न contained the speculation that the film involves a lesbian romance, but they clarified that it was just a joke and there is no such storyline in the film.

वास्तव में यह एक प्रेम त्रिकोण पर आधारित रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें शाहिद कपूर दो महिलाओं के बीच अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेते हुए दिखाई देते हैं

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AajTak /  🏆 5. in İN

कॉकटेल 2 शाहिद कपूर कृति सेनन रश्मिका मंदाना CBFC A सर्टिफिकेट

 

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