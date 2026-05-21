कॉकरोच जनता पार्टी: सोशल मीडिया पर चर्चा, चुनाव चिन्ह की चुनौती

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आ गई है। यह पार्टी सिर्फ 5 दिन पहले ऑनलाइन बनाई गई है। इसे अभिजीत दिपके नाम के एक व्यक्ति ने बनाया है, जो अमेरिका के बोस्टान शहर से इसे चला रहा है। यह पार्टी अपने मजेदार और सरकार-विरोधी अंदाज की वजह से सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इसने BJP को पीछे छोड़ दिया, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस के दो सांसद भी इसमें शामिल हो गए हैं, हालांकि यह सब सोशल मीडिया पर ही हुआ है। CJP का X अकाउंट भारत में गुरुवार को बंद कर दिया गया। अब सवाल उठा है कि अगर यह पार्टी कभी सच में चुनाव लड़ना चाहे, तो क्या उसे कॉकरोच का चुनाव चिन्ह मिलेगा? और क्या उसे मोबाइल फोन का चिन्ह मिलेगा, जिसकी उसने मांग की है?

कॉकरोच जनता पार्टी ( CJP ) ने सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आ गई है। यह पार्टी सिर्फ 5 दिन पहले ऑनलाइन बनाई गई है। इसे अभिजीत दिपके नाम के एक व्यक्ति ने बनाया है, जो अमेरिका के बोस्टान शहर से इसे चला रहा है। यह पार्टी अपने मजेदार और सरकार-विरोधी अंदाज की वजह से सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इसने BJP को पीछे छोड़ दिया, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस के दो सांसद भी इसमें शामिल हो गए हैं, हालांकि यह सब सोशल मीडिया पर ही हुआ है। CJP का X अकाउंट भारत में गुरुवार को बंद कर दिया गया। अब सवाल उठा है कि अगर यह पार्टी कभी सच में चुनाव लड़ना चाहे, तो क्या उसे कॉकरोच का चुनाव चिन्ह मिलेगा?

और क्या उसे मोबाइल फोन का चिन्ह मिलेगा, जिसकी उसने मांग की है?





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CJP Cockroach Janata Party Election Symbol ECI India Social Media

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