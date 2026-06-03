कॉकरोच जनता पार्टी ने आशुतोष रांका, विजेता दहिया और सौरव दास को अपने अधिकारी प्रवक्ता बनाया है। मुख्य प्रवक्ता सौरव दास जornalist हैं जो कई सामाजिक मुद्दों पर काम कर चुके हैं। पार्टी का कहना है कि यह नई पीढ़ी के नेताओं द्वारा राजनीतिक परिवर्तन की प्रक्रिया है।
कॉकरोच जनता पार्टी ने आशुतोष रांका , विजेता दहिया और सौरव दास को अपने प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया है। पार्टी के अनुसार, ये तीनों नेता जनता और मीडिया से संवाद करेंगे। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सौरव दास को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है, जबकि विजेता दहिया और आशुतोष रांका उनके साथ कार्य करेंगे। सोशल मीडिया पर इस नियुक्ति से संबंधित पोस्ट्स में इनके पृष्ठभूमि और विचारों का जिक्र किया गया है। सौरव दास कई वर्षों से कानूनी और सामाजिक मुद्दों की रिपोर्टिंग में व्यस्त रहे हैं और नोवेंबर 2025 के इंडिया गेट प्रदूषण विरोधी आंदोलन के नेता में से एक थे। विजेता दहिया राजनीति क शोधकर्ता, लेखक और फिल्मmaker हैं, जिन्होंने दो बेस्ट-सेलिंग किताबें लिखी हैं और हरियाणवी फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट लिखी हैं। आशुतोष रांका आईआईटी कानपुर और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पूर्व छात्र हैं और मैकिन्जी एंड कंपनी में कार्य कर चुके हैं। पार्टी का कहना है कि यह नियुक्ति भारतीय राजनीति को नई युवा पीढ़ी द्वारा बदलने का वादा है। एक अन्य समाचार में, लद्दाख की शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने 6 जून को शिक्षा मंत्री के इस्तीफा की मांग के साथ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। वह कॉकरोच इज़ बैक पार्टी के विरोध में बाढ़ और शिक्षा संबंधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगी.
कॉकरोच जनता पार्टी ने आशुतोष रांका, विजेता दहिया और सौरव दास को अपने प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया है। पार्टी के अनुसार, ये तीनों नेता जनता और मीडिया से संवाद करेंगे। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सौरव दास को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है, जबकि विजेता दहिया और आशुतोष रांका उनके साथ कार्य करेंगे। सोशल मीडिया पर इस नियुक्ति से संबंधित पोस्ट्स में इनके पृष्ठभूमि और विचारों का जिक्र किया गया है। सौरव दास कई वर्षों से कानूनी और सामाजिक मुद्दों की रिपोर्टिंग में व्यस्त रहे हैं और नोवेंबर 2025 के इंडिया गेट प्रदूषण विरोधी आंदोलन के नेता में से एक थे। विजेता दहिया राजनीतिक शोधकर्ता, लेखक और फिल्मmaker हैं, जिन्होंने दो बेस्ट-सेलिंग किताबें लिखी हैं और हरियाणवी फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट लिखी हैं। आशुतोष रांका आईआईटी कानपुर और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पूर्व छात्र हैं और मैकिन्जी एंड कंपनी में कार्य कर चुके हैं। पार्टी का कहना है कि यह नियुक्ति भारतीय राजनीति को नई युवा पीढ़ी द्वारा बदलने का वादा है। एक अन्य समाचार में, लद्दाख की शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने 6 जून को शिक्षा मंत्री के इस्तीफा की मांग के साथ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। वह कॉकरोच इज़ बैक पार्टी के विरोध में बाढ़ और शिक्षा संबंधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगी
कॉकरोच जनता पार्टी सौरव दास विजेता दहिया आशुतोष रांका नया प्रवक्ता