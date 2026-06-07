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कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके ने जंतर-मंतर में विरोध प्रदर्शन किया

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कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके ने जंतर-मंतर में विरोध प्रदर्शन किया
कॉकरोच जनता पार्टीअभिजीत दिपकेविरोध प्रदर्शन
📆07-06-2026 05:57:00
📰Amar Ujala
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कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने 6 जून को जंतर-मंतर में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी मां की कहानी साझा करते हुए कहा कि सरकार के डर में जीवन जीना निष्कrile है। विरोध में लोगों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई।

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने 6 जून को जंतर-मंतर में आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने अपनी मां की कहानी साझा करते हुए कहा कि उनकी मां बहुत डर रही थीं कि सरकार उन्हें जेल में डाल देगी। अभिजीत दिपके ने कहा कि इस देश में हर मां को यही डर सताता है जब उसका बच्चा सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है। उन्होंने एक सवाल खड़ा किया कि हम कब तक इस सरकार के डर में जीते रहेंगे?

ये बयान विरोध प्रदर्शन के दौरान दिया गया जिसमें कई अन्य लोगों ने भी हिस्सा लिया। अभिजीत दिपके ने सरकार पर भ्रष्टाचार और जनहित के खिलाफ कार्यवाहकों के खिलाफ आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार को अब जनता की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। विरोध प्रदर्शन में लोगों ने विभिन्न नारे लगाए और सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। अभिजीत दिपके ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी जनता के हithलय के पक्ष में कार्य कर रही है और सामने आने वाली चुनाव में लोगों का समर्थन करनी चाहिए। विरोध प्रदर्शन के बाद अभिजीत दिपके ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार को अब जनता की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें गु stalls नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम यहाँ शांति से विरोध कर रहे हैं और हमें आरक्षणों की जरूरत नहीं है बल्कि सिर्फ हमें हमारे अधिकार दिए जाने चाहिए। विरोध प्रदर्शन में शामिल अन्य नेता ने भी सरकार के विरुद्ध अपनी राय जताई और जनता के हित के लिए कार्य करने का आह्वान किया

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कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दिपके विरोध प्रदर्शन जंतर-मंतर सरकार के खिलाफ

 

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