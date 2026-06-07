कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में पहुंचा युवक, गर्लफ्रेंड का समर्थन करने के लिए

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान एक युवक ने बताया कि वह NEET पेपर लीक विवाद के बाद परेशान अपनी गर्लफ्रेंड का समर्थन करने के लिए वहां आया है. उसका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां लोग उसकी 'ग्रीन फ्लैग' सोच और साथी के प्रति उसके समर्थन की जमकर तारीफ कर रहे ह.
दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान एक युवक ने बताया कि वह NEET पेपर लीक विवाद के बाद परेशान अपनी गर्लफ्रेंड का समर्थन करने के लिए वहां आया है.
उसका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां लोग उसकी 'ग्रीन फ्लैग' सोच और साथी के प्रति उसके समर्थन की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में पहुंचा युवक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया (Photo: bajarbattu/Instagram)कल दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ, जिसकी सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा रही. कई वीडियो में प्रदर्शनकारी सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जताते और विभिन्न मांगें रखते नजर आए.
लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान एक युवक सोशल मीडिया का नया पसंदीदा चेहरा बन गया. जब उससे प्रदर्शन में शामिल होने की वजह पूछी गई, तो उसने न कोई राजनीतिक बयान दिया और न ही सरकार से कोई शिकायत जताई. उसने बस इतना कहा कि वह अपनी गर्लफ्रेंड का समर्थन करने के लिए वहां आया है. युवक ने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड NEET पेपर लीक विवाद के बाद से मानसिक रूप से काफी परेशान है.
पिछले एक महीने से डिप्रेशन से जूझ रही है. इसी वजह से वह खुद प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकी. ऐसे में उसने उसकी ओर से प्रदर्शन में पहुंचने का फैसला किया. यह बातचीत इंस्टाग्राम पर शेयर किए गया ये वीडियो वायरल है.
अपनी गर्लफ्रेंड के लिए उसका यह अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है. टॉर्च लगाकर दिखाया ताजमहल का 'सीक्रेट', कितनी सच है यह बातभारत अमेरिका से बेहतर क्यों? कैलिफोर्निया में रहने वाली भारतीय महिला ने बताईं वजहें कमेंट सेक्शन में लोगों ने युवक की जमकर तारीफ की. कई यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में पूछा कि ऐसे बॉयफ्रेंड आखिर मिलते कहां हैं.
वहीं कुछ लोगों ने उसे इंटरनेट का 'ग्रीनेस्ट फ्लैग' बताया. कई यूजर्स का कहना था कि मुश्किल समय में भावनात्मक सहारा देना किसी बड़े रोमांटिक सरप्राइज से कहीं ज्यादा मायने रखता है. लोगों को यह बात पसंद आई कि युवक अपनी गर्लफ्रेंड के संघर्ष को समझते हुए उसके लिए वहां पहुंचा. (CJP) ने किया था.
इसमें छात्रों और नौकरी के अभ्यर्थियों ने कथित पेपर लीक और भर्ती घोटालों के खिलाफ आवाज उठाई. प्रदर्शनकारियों ने कॉकरोच मास्क पहनकर जवाबदेही की मांग की और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर विरोध जताया. सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में पहुंचे कई लोग अपनी-अपनी मांगों को लेकर चर्चा में रहे, लेकिन गर्लफ्रेंड का साथ देने पहुंचा यह युवक लोगों का फेवरेट बन गया. स्टारडम के पीछे का संघर्ष, प्यार और विवाद...
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