कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने दिल्ली पहुंचकर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने की घोषणा की

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है. कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि वह अमेरिका से दिल्ली पहुंचे हैं और जंतर-मंतर पर आयोजित होने वाले विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए राजधानी पहुंचे हैं.
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने शनिवार को दिल्ली पहुंचकर नीट पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर आयोजित विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने की घोषणा की है.
दिपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि वह अमेरिका से दिल्ली पहुंचे हैं और जंतर-मंतर पर आयोजित होने वाले विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए राजधानी पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि किताब और हमारा तिरंगा लाना न भूलें और पुलिसकर्मियों को फूल भेंट करें. उन्होंने कहा कि हमें इस आंदोलन का नेतृत्व प्रेम और शांति के साथ करना है
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