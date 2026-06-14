कॉकरोच जनता पार्टी का जयपुर प्रदर्शन रोकने पर पुलिस का इनकार

जयपुर में 15 जून को प्रदर्शन करने की योजना बनाए रही कॉकरोच जनता पार्टी को राजस्थान पुलिस ने परमिशन न देने का घोषणा करatia है। पुलिस ने शहीद स्मारक पर प्रदर्शन की अनुमति से इनकार करते हुए कानूनी कारणों का उल्लेख किया है। पार्टी की ओर से नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों पर जनजागरण का लक्ष्य रखा गया था।

जयपुर में प्रदर्शन का एलान करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी को राजस्थान पुलिस द्वारा परमिशन न मिलने का झटका लगा है। पुलिस ने कानून व्यवस्था की दृष्टि से शहीद स्मारक पर प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पार्टी ने 15 जून को शहीद स्मारक पर नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों पर जनजागरण के लिए प्रदर्शन का एलान किया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका और समन्वयक शशि मीणा ने कहा कि प्रदर्शन में छात्र, बेरोजगार युवा और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर आंदोलन जारी रखने का दावा किया गया। पुलिस उपायुक्त राजर्षि राज ने बयान जारी कर कहा कि शहीद स्मारक पर धरना-प्रदर्शन की अनुमति देना संभव नहीं है। इससे पहले 12 जून को पार्टी ने पिंकसिटी प्रेस क्लब में प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया था जहां प्रदर्शन का एलान किया गया था.

जयपुर में प्रदर्शन का एलान करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी को राजस्थान पुलिस द्वारा परमिशन न मिलने का झटका लगा है। पुलिस ने कानून व्यवस्था की दृष्टि से शहीद स्मारक पर प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पार्टी ने 15 जून को शहीद स्मारक पर नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों पर जनजागरण के लिए प्रदर्शन का एलान किया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका और समन्वयक शशि मीणा ने कहा कि प्रदर्शन में छात्र, बेरोजगार युवा और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर आंदोलन जारी रखने का दावा किया गया। पुलिस उपायुक्त राजर्षि राज ने बयान जारी कर कहा कि शहीद स्मारक पर धरना-प्रदर्शन की अनुमति देना संभव नहीं है। इससे पहले 12 जून को पार्टी ने पिंकसिटी प्रेस क्लब में प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया था जहां प्रदर्शन का एलान किया गया था





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