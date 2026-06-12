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कॉकरोच जनता पार्टी की राजस्थान में एंट्री

राजनीति News

कॉकरोच जनता पार्टी की राजस्थान में एंट्री
कॉकरोच जनता पार्टीराजस्थाननीट पेपर लीक
📆12-06-2026 01:45:00
📰NBT Hindi News
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कॉकरोच जनता पार्टी राजस्थान में एंट्री कर रही है, नीट पेपर लीक और बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन करेगी।

कॉकरोच जनता पार्टी की राजस्थान में एंट्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका जयपुर में आंदोलन की बताएंगे रूपरेखासोशल मीडिया पर युवाओं के जन आंदोलन के रूप में उभरी ' कॉकरोच जनता पार्टी ' (CJP) अब राजस्थान में एंट्री कर रही है। नीट पेपर लीक और बेरोजगारी के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर चुकी यह पार्टी जल्द ही जयपुर में राज्यस्तरीय आंदोलन करेगी।पिछले दिनों सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म पर धूम मचाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी अब धरातल पर उतरते हुए अलग अलग राज्यों में अपना विस्तार कर रही है। हालांकि अभी तक कॉकरोच जनता पार्टी को राजनैतिक पार्टी का दर्जा नहीं मिला है लेकिन सोशल मीडिया पर एक जन आंदोलन के रूप में पार्टी को जाना जाने लगा है। यह युवाओं का एक बड़ा समूह है जो अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की एंट्री अब राजस्थान में भी हो गई है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका जयपुर आ रहे हैं। शुक्रवार दोपहर दो बजे जयपुर के पिंकसिटी प्रेस क्लब में रांका मीडिया से रूबरू होंगे। इस दौरान राजस्थान में गठित की जा रही टीम के बारे में जानकारी देंगे। राजस्थान में जिन युवाओं को कॉकरोच जनता पार्टी से जोड़ा जा रहा है, उस टीम को भी मीडिया के सामने प्रजेंट किया जाएगा। राजस्थान में मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी अभिषेक जैन बिट्टू को दी गई है जो पूर्व में आम आदमी पार्टी में पदाधिकारी रहे हैं।अभिषेक जैन बिट्टू ने बताया कि युवाओं के मुद्दों को लेकर सीजेपी अब पूरे देश में जन आंदोलन चला रही है। इसकी शुरुआत गुरुवार 11 जून को पुणे ()महाराष्ट्र( से हो चुकी है। आगामी दिनों में राजस्थान में भी आंदोलन किया जाएगा। इसकी रूपरेखा राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठकर तैयार की जा रही है। बिट्टू ने कहा कि सीजेपी की ओर से जल्द ही राजस्थान की राजधानी जयपुर में राज्यस्तरीय आंदोलन किया जाना प्रस्तावित है। इसका खुलासा पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका शुक्रवार को करेंगे।अभिषेक जैन बिट्टी का कहना है कि सीजेपी देश के युवाओं, विद्यार्थियों और बेरोजगारों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ एक जनआवाज है। यह आवाज शोषण और खिलवाड़ के खिलाफ मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ने जा रही है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन किसी राजनीति क लाभ का आंदोलन नहीं है, बल्कि देश के युवाओं, अभिभावकों और समाज के भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बनाने का सामाजिक और पारिवारिक अभियान है। आज शिक्षा व्यवस्था की अव्यवस्थाएं लगातार सामने आ रहे पेपर लीक प्रकरण, रोजगार के सीमित अवसर और भर्ती प्रक्रियाओं में बढ़ती अनिश्चितता युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी हैं। ऐसे समय में समाज के प्रत्येक जागरूक नागरिक को आगे आकर युवाओं के अधिकारों और उनके भविष्य की रक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए।कुछ दिनों पहले अभिजीत दीपके नामक युवक ने सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से पेज बनाए थे। दो दिन में ही देश के लाखों युवाओं ने इन प्लेटफार्म को फॉलो कर दिया था। पेज बनाते समय अभिजीत दीपके विदेश में थे। 6 जून को वे भारत लौटे तब उन्होंने हजारों युवाओं के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सीजेपी से जुड़े युवाओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की थी। शिक्षाविद और समाजसेवी सोनम वांगचुग भी सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल हुए थे।खुशेंद्र तिवारी नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में सीनियर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में राजस्थान के लिए कवर करते हैं। इसके अलावा दूसरे राज्यों की राजनीति की खबरें कवर करते हैं। खुशेंद्र तिवारी पत्रकारिता की शुरुआत समाचार पत्र से की। बीते 6 सालों से डिजिटल मीडिया के लिए काम कर रहे हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में कुल 15 सालों का अनुभव है। समाचार पत्र में पहले रिपोर्टिंग और बाद में डेस्क पर काम किया। साल 2020 से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में कार्यरत । राजस्थान की राजनीति , सामाजिक और अपराध की खबरें कवर करता हैं । डेस्क के साथ-साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है । अभी तक राजनीति , क्राइम, करंट अफेयर, शिक्षा और कला जैसे विषयों पर काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय की है। प्रिंट में काम करने के बाद पिछले छह साल से डिजिटल में नए एक्सपीरियंस के साथ लर्निंग जारी है। विशेषता: ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्ल, आर्ट एंड कल्चर, एजुकेशन और अपराध की खबरों में विशेष दिलचस्पी है। बड़े घटनाक्रमों पर अलग-अलग एंगलों से खबरें लिखना। ओपिनियन लिखना। पत्रकारिता का अनुभव: पत्रकारिता में कुल 15 सालों का अनुभव है। पत्रकारिता में दिलचस्पी और शुरुआत अखबारों में छोटे- छोटे लेख भेजकर की। इसके बाद इसी क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन कर विधिवत रूप से राजस्थान पत्रिका में फील्ड रिपोर्टिंग की। सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर, इसके बाद एजुकेशन की फील्ड में काम किया। रिपोर्टिंग के बाद डेस्क के अनुभव को भी समझा।की ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमं.

कॉकरोच जनता पार्टी की राजस्थान में एंट्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका जयपुर में आंदोलन की बताएंगे रूपरेखासोशल मीडिया पर युवाओं के जन आंदोलन के रूप में उभरी 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) अब राजस्थान में एंट्री कर रही है। नीट पेपर लीक और बेरोजगारी के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर चुकी यह पार्टी जल्द ही जयपुर में राज्यस्तरीय आंदोलन करेगी।पिछले दिनों सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म पर धूम मचाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी अब धरातल पर उतरते हुए अलग अलग राज्यों में अपना विस्तार कर रही है। हालांकि अभी तक कॉकरोच जनता पार्टी को राजनैतिक पार्टी का दर्जा नहीं मिला है लेकिन सोशल मीडिया पर एक जन आंदोलन के रूप में पार्टी को जाना जाने लगा है। यह युवाओं का एक बड़ा समूह है जो अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं।कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की एंट्री अब राजस्थान में भी हो गई है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका जयपुर आ रहे हैं। शुक्रवार दोपहर दो बजे जयपुर के पिंकसिटी प्रेस क्लब में रांका मीडिया से रूबरू होंगे। इस दौरान राजस्थान में गठित की जा रही टीम के बारे में जानकारी देंगे। राजस्थान में जिन युवाओं को कॉकरोच जनता पार्टी से जोड़ा जा रहा है, उस टीम को भी मीडिया के सामने प्रजेंट किया जाएगा। राजस्थान में मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी अभिषेक जैन बिट्टू को दी गई है जो पूर्व में आम आदमी पार्टी में पदाधिकारी रहे हैं।अभिषेक जैन बिट्टू ने बताया कि युवाओं के मुद्दों को लेकर सीजेपी अब पूरे देश में जन आंदोलन चला रही है। इसकी शुरुआत गुरुवार 11 जून को पुणे ()महाराष्ट्र( से हो चुकी है। आगामी दिनों में राजस्थान में भी आंदोलन किया जाएगा। इसकी रूपरेखा राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठकर तैयार की जा रही है। बिट्टू ने कहा कि सीजेपी की ओर से जल्द ही राजस्थान की राजधानी जयपुर में राज्यस्तरीय आंदोलन किया जाना प्रस्तावित है। इसका खुलासा पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका शुक्रवार को करेंगे।अभिषेक जैन बिट्टी का कहना है कि सीजेपी देश के युवाओं, विद्यार्थियों और बेरोजगारों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ एक जनआवाज है। यह आवाज शोषण और खिलवाड़ के खिलाफ मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ने जा रही है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक लाभ का आंदोलन नहीं है, बल्कि देश के युवाओं, अभिभावकों और समाज के भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बनाने का सामाजिक और पारिवारिक अभियान है। आज शिक्षा व्यवस्था की अव्यवस्थाएं लगातार सामने आ रहे पेपर लीक प्रकरण, रोजगार के सीमित अवसर और भर्ती प्रक्रियाओं में बढ़ती अनिश्चितता युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी हैं। ऐसे समय में समाज के प्रत्येक जागरूक नागरिक को आगे आकर युवाओं के अधिकारों और उनके भविष्य की रक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए।कुछ दिनों पहले अभिजीत दीपके नामक युवक ने सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से पेज बनाए थे। दो दिन में ही देश के लाखों युवाओं ने इन प्लेटफार्म को फॉलो कर दिया था। पेज बनाते समय अभिजीत दीपके विदेश में थे। 6 जून को वे भारत लौटे तब उन्होंने हजारों युवाओं के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सीजेपी से जुड़े युवाओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की थी। शिक्षाविद और समाजसेवी सोनम वांगचुग भी सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल हुए थे।खुशेंद्र तिवारी नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में सीनियर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में राजस्थान के लिए कवर करते हैं। इसके अलावा दूसरे राज्यों की राजनीति की खबरें कवर करते हैं। खुशेंद्र तिवारी पत्रकारिता की शुरुआत समाचार पत्र से की। बीते 6 सालों से डिजिटल मीडिया के लिए काम कर रहे हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में कुल 15 सालों का अनुभव है। समाचार पत्र में पहले रिपोर्टिंग और बाद में डेस्क पर काम किया। साल 2020 से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में कार्यरत । राजस्थान की राजनीति, सामाजिक और अपराध की खबरें कवर करता हैं । डेस्क के साथ-साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है । अभी तक राजनीति, क्राइम, करंट अफेयर, शिक्षा और कला जैसे विषयों पर काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय की है। प्रिंट में काम करने के बाद पिछले छह साल से डिजिटल में नए एक्सपीरियंस के साथ लर्निंग जारी है। विशेषता: ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्ल, आर्ट एंड कल्चर, एजुकेशन और अपराध की खबरों में विशेष दिलचस्पी है। बड़े घटनाक्रमों पर अलग-अलग एंगलों से खबरें लिखना। ओपिनियन लिखना। पत्रकारिता का अनुभव: पत्रकारिता में कुल 15 सालों का अनुभव है। पत्रकारिता में दिलचस्पी और शुरुआत अखबारों में छोटे- छोटे लेख भेजकर की। इसके बाद इसी क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन कर विधिवत रूप से राजस्थान पत्रिका में फील्ड रिपोर्टिंग की। सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर, इसके बाद एजुकेशन की फील्ड में काम किया। रिपोर्टिंग के बाद डेस्क के अनुभव को भी समझा।की ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमं

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कॉकरोच जनता पार्टी राजस्थान नीट पेपर लीक बेरोजगारी

 

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