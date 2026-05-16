कॉमेडी स्टार्स अक्षय कुमार और अजय देवगन की ‘वेलकम टू द जंगल’ और ‘धमाल 4’ फिल्मों को बॉक्स ऑफिस नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने में भूमिका

अक्षय कुमार और अजय देवगन की दोस्ती और फरवरी से शुरू हुआ विवाद इस साल उतरने तक और और जता हुआ है। 26 जून और 17 जुलाई 2026 को रिलीज होने वाली दोनों फिल्मों को बॉक्स ऑफिस नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने के लिए उन्हें मल्टीस्टारर कॉमेडी फिल्में तैयार की जा रही हैं। इससे पहले दोनों की कई फिल्मों के रिलीज डेट बदली जा चुकी हैं। इसके अलावा ‘धमाल 4’ की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है, ताकि ‘वेलकम टू द जंगल’ को बॉक्स ऑफिस पर क्लीन विंडो मिल सके।

अक्षय कुमार की फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ को क्लीन विंडो, अजय देवगन ने निभाई दोस्तीअजय देवगन और अक्षय कुमार की दोस्ती फिर चर्चा में है। खबर है कि अजय ने ‘धमाल 4’ की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी है, ताकि ‘वेलकम टू द जंगल’ को बॉक्स ऑफिस पर क्लीन विंडो मिल सके। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक, पहले ‘धमाल 4’ 4 जुलाई 2026 को रिलीज होने वाली थी। अब फिल्म 17 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में आएगी। वहीं ‘वेलकम टू द जंगल’ 26 जून 2026 को रिलीज होगी। दोनों बड़ी मल्टीस्टारर कॉमेडी फिल्में हैं। मेकर्स नहीं चाहते थे कि दोनों फिल्मों के बिजनेस पर असर पड़े।सूत्रों के अनुसार, अजय देवगन और अक्षय कुमार ने बातचीत के बाद यह फैसला लिया। दोनों लंबे समय से दोस्त हैं और बॉक्स ऑफिस क्लैश का असर समझते हैं। इंडस्ट्री में इस फैसले को पॉजिटिव कदम माना जा रहा है। ‘धमाल 4’ की रिलीज डेट इससे पहले भी कई बार बदली जा चुकी है। शुरुआत में फिल्म को ईद 2026 वीकेंड पर रिलीज करने की तैयारी थी। उस समय इसकी टक्कर यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ और ‘धुरंधर 2’ से होने की चर्चा थी। क्लैश से बचने के लिए मेकर्स ने फिल्म को ईद स्लॉट से हटाकर 12 जून 2026 कर दिया था। इसके बाद ट्रेड रिपोर्ट्स में सामने आया कि मेकर्स जून स्लॉट से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। बड़ी फिल्मों की भीड़ और बॉक्स ऑफिस विंडो को देखते हुए फिल्म की रिलीज 12 जून से बढ़ाकर 4 जुलाई 2026 कर दी गई थी।अब चौथी बार फिल्म की रिलीज डेट बदली गई है। इस बार वजह ‘वेलकम टू द जंगल’ बनी। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि लगातार दो बड़ी कॉमेडी फिल्मों की रिलीज से दोनों के कलेक्शन पर असर पड़ सकता था। इसी वजह से ‘धमाल 4’ को 17 जुलाई 2026 तक आगे बढ़ाया गया। वहीं, यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ की रिलीज डेट भी आगे बढ़ाई गई है। पहले यह फिल्म ईद 2026 के आसपास रिलीज होने वाली थी। बाद में इसकी नई रिलीज डेट 4 जून 2026 तय की गई। इससे कई बड़ी फिल्मों का संभावित क्लैश टल गया।अजय देवगन और अक्षय कुमार जल्द ही ‘गोलमाल 5’ में साथ नजर आएंगे। दोनों स्टार्स की बॉन्डिंग इंडस्ट्री में चर्चा में है। इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी ‘धमाल 4’ में अजय देवगन के अलावा रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी और संजय मिश्रा नजर आएंगे। वहीं ‘वेलकम टू द जंगल’ में अक्षय कुमार के साथ बड़ी स्टारकास्ट दिखाई देगी।बारिश से पहले होगी शहर के सभी नालों की सफाईहल्द्वानी में कांग्रेस का हल्लाबोलश्रीगंगानगर में दो दिन आंधी-बारिश का अलर्.

अक्षय कुमार की फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ को क्लीन विंडो, अजय देवगन ने निभाई दोस्तीअजय देवगन और अक्षय कुमार की दोस्ती फिर चर्चा में है। खबर है कि अजय ने ‘धमाल 4’ की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी है, ताकि ‘वेलकम टू द जंगल’ को बॉक्स ऑफिस पर क्लीन विंडो मिल सके। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक, पहले ‘धमाल 4’ 4 जुलाई 2026 को रिलीज होने वाली थी। अब फिल्म 17 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में आएगी। वहीं ‘वेलकम टू द जंगल’ 26 जून 2026 को रिलीज होगी। दोनों बड़ी मल्टीस्टारर कॉमेडी फिल्में हैं। मेकर्स नहीं चाहते थे कि दोनों फिल्मों के बिजनेस पर असर पड़े।सूत्रों के अनुसार, अजय देवगन और अक्षय कुमार ने बातचीत के बाद यह फैसला लिया। दोनों लंबे समय से दोस्त हैं और बॉक्स ऑफिस क्लैश का असर समझते हैं। इंडस्ट्री में इस फैसले को पॉजिटिव कदम माना जा रहा है। ‘धमाल 4’ की रिलीज डेट इससे पहले भी कई बार बदली जा चुकी है। शुरुआत में फिल्म को ईद 2026 वीकेंड पर रिलीज करने की तैयारी थी। उस समय इसकी टक्कर यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ और ‘धुरंधर 2’ से होने की चर्चा थी। क्लैश से बचने के लिए मेकर्स ने फिल्म को ईद स्लॉट से हटाकर 12 जून 2026 कर दिया था। इसके बाद ट्रेड रिपोर्ट्स में सामने आया कि मेकर्स जून स्लॉट से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। बड़ी फिल्मों की भीड़ और बॉक्स ऑफिस विंडो को देखते हुए फिल्म की रिलीज 12 जून से बढ़ाकर 4 जुलाई 2026 कर दी गई थी।अब चौथी बार फिल्म की रिलीज डेट बदली गई है। इस बार वजह ‘वेलकम टू द जंगल’ बनी। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि लगातार दो बड़ी कॉमेडी फिल्मों की रिलीज से दोनों के कलेक्शन पर असर पड़ सकता था। इसी वजह से ‘धमाल 4’ को 17 जुलाई 2026 तक आगे बढ़ाया गया। वहीं, यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ की रिलीज डेट भी आगे बढ़ाई गई है। पहले यह फिल्म ईद 2026 के आसपास रिलीज होने वाली थी। बाद में इसकी नई रिलीज डेट 4 जून 2026 तय की गई। इससे कई बड़ी फिल्मों का संभावित क्लैश टल गया।अजय देवगन और अक्षय कुमार जल्द ही ‘गोलमाल 5’ में साथ नजर आएंगे। दोनों स्टार्स की बॉन्डिंग इंडस्ट्री में चर्चा में है। इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी ‘धमाल 4’ में अजय देवगन के अलावा रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी और संजय मिश्रा नजर आएंगे। वहीं ‘वेलकम टू द जंगल’ में अक्षय कुमार के साथ बड़ी स्टारकास्ट दिखाई देगी।बारिश से पहले होगी शहर के सभी नालों की सफाईहल्द्वानी में कांग्रेस का हल्लाबोलश्रीगंगानगर में दो दिन आंधी-बारिश का अलर्





Dainik Bhaskar / 🏆 19. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IPL 2026 से होगी PSL 11 की टक्कर, जानिए मोहसिन नकवी ने चली है क्या गंदी चाल2026 में हमको भारत की इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान की पाकिस्तान सुपर लीग के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। पीएसएल 2026 26 मार्च से शुरू होने वाला है।

Read more »

IPL 2026 26 मार्च से, फाइनल 31 मई को: उद्घाटन मैच को लेकर चिन्नास्वामी स्टेडियम पर संशय; लगातार दूसरे साल I...IPL Vs PSL League 2026 Schedule Dates Update; इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की शुरुआत गुरुवार, 26 मार्च से होगी, जबकि टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला रविवार, 31 मई को खेला जाएगा।

Read more »

2026ல் உலகின் பெஸ்ட் சுற்றுலா தலங்கள்! டாப்-ல் இருக்கும் ஒரே ஒரு இந்திய மாநிலம்.. இதுவா?World Top 26 Destination For 2026: உலகில் சுற்றிப் பார்க்க உகந்த 26 இடங்களின் பட்டியலில் கேரளா 16வது இடம் பெற்றுள்ளது. இப்பட்டியலில் இந்தியாவில் கேரளா மட்டுமே இடம்பெற்றுள்ளது.

Read more »

International Kite Festival 2026: साबरमती के आसमान में रंगों का उत्सव, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 का आगाजInternational Kite Festival 2026: साबरमती के आसमान में रंगों का उत्सव, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 का आगाज International Kite Festival 2026 Extends to 17 January राज्य | गुजरात

Read more »

Ram Navami 2026: राम नवमी के दिन राशि अनुसार करें ये उपाय, जागेगा सोया हुआ भाग्यराम नवमी Ram Navami 2026 का पर्व 26 मार्च को मनाया जाएगा।

Read more »

आज का आईपीएल मैच, 26 अप्रैल 2026: कोलकाता नाइटराइडर्स का आज मुकाबला, लगातार दूसरी जीत दर्ज करना चाहेगी किंग खान की टीमAaj Ka IPL 2026 Match, 26 April: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 38वां मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है।

Read more »