कॉमेडी शो में आपत्तिजनक टिप्पणी: प्रणीत मोरे और सेजल पवार पर मामला दर्ज

स्टैंड-अप कॉमेडी शो में एमबीबीएस छात्रा सेजल पवार द्वारा शवों पर आपत्तिजनक टिप्पणी और प्रणीत मोरे द्वारा उकसाने के बाद विवाद गहराया। साइबर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

प्रणीत मोरे और एमबीबीएस छात्रा सेजल पवार पर स्टैंड-अप कॉमेडी शो में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। यह विवाद तब और बढ़ गया जब एक वीडियो क्लिप वायरल हुई, जिसमें सेजल पवार शवों पर की गई टिप्पणियों के बारे में बात कर रही थीं। यह मामला हिमांशु जांगड़ा के बिरयानी के बदले यौन एहसान मांगने के विवाद के बाद सामने आया है। सेजल पवार एक मेडिकल कॉलेज की छात्रा हैं, और उन्होंने शो में एनाटॉमी और पोस्टमार्टम पर चर्चा के दौरान कहा कि डॉक्टर मृत पुरुषों के जननांगों पर मजाक करते हैं। होस्ट प्रणीत मोरे ने उन्हें रोकने के बजाय उकसाया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर सेजल की कड़ी आलोचना हुई, और कई यूजर्स ने उन्हें मेडिकल कॉलेज से निकालने की मांग की। अस्पताल की दो सदस्यीय समिति वीडियो की समीक्षा कर रही है। प्रणीत मोरे ने अपने बयान में कहा कि वह पहली बार कॉमेडी शो में गई थीं और उन्होंने गलत बात की, जिसके लिए उन्होंने माफी मांगी। कॉलेज ने उन्हें छुट्टी पर भेज दिया है। वहीं, साइबर पुलिस ने प्रणीत मोरे और सेजल पवार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोप है कि सोशल मीडिया पर वायरल कंटेंट में महिलाओं और मृतकों के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं, ताकि व्यावसायिक लाभ उठाया जा सके। इस घटना ने फिर से सवाल उठा दिए हैं कि कॉमेडी के नाम पर अश्लील सामग्री को किस हद तक अनुमति दी जाए। समाजशास्त्री रीमा भाटिया के अनुसार, हास्य अक्सर पावर प्ले होता है, जहां लोग कमजोर समूहों पर मजाक करते हैं। वहीं, मनोचिकित्सक डॉ.

उज्ज्वल सरदेसाई कहते हैं कि लोग अश्लील मजाक पर हंसते हैं, भले ही वे उससे सहमत न हों, क्योंकि वे कम कूल दिखने से डरते हैं। यह विवाद दर्शाता है कि कॉमेडी की सीमाएं कानून, समाज और व्यक्तिगत नैतिकता से तय होनी चाहिए। इस मामले ने मेडिकल प्रोफेशन में भी बहस छेड़ दी है कि शरीर दान करने वालों की गरिमा का सम्मान कैसे किया जाए। हालांकि, सेजल पवार ने अपनी गलती स्वीकार की है और माफी मांगी है। कॉमेडियन प्रणीत मोरे भी विवादों में घिर चुके हैं। अब यह देखना होगा कि इस मामले में कानून क्या कार्रवाई करता है। इस घटना ने स्टैंड-अप कॉमेडी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नैतिकता के बीच संतुलन पर फिर से चर्चा शुरू कर दी है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि कॉमेडी को संवेदनशील मुद्दों पर सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर जब बात मृतकों और महिलाओं की हो। इस मामले ने यह भी दिखाया कि सोशल मीडिया किसी भी घटना को तेजी से वायरल कर सकता है, और इसके नतीजे बहुत बड़े हो सकते हैं। फिलहाल, सेजल पवार की छात्रवृत्ति पर खतरा मंडरा रहा है, और प्रणीत मोरे के करियर को भी झटका लग सकता है। यह मामला कॉमेडी की सीमाओं को लेकर एक बड़ी बहस का कारण बन गया है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि आपत्तिजनक सामग्री फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी ओर, कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा बता रहे हैं। यह विवाद लंबे समय तक चल सकता है, क्योंकि इसमें कई जटिल पहलू शामिल हैं। इसके अलावा, यह घटना मेडिकल शिक्षा में नैतिकता के पाठों पर भी सवाल उठाती है। कॉलेज प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। कुल मिलाकर, यह एक बहुआयामी विवाद है, जिसमें कानून, समाज, चिकित्सा पेशा और कॉमेडी सभी शामिल हैं। उम्मीद है कि इस मामले से सीख लेकर भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी





BBC News Hindi / 🏆 18. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

कॉमेडी शो आपत्तिजनक टिप्पणी प्रणीत मोरे सेजल पवार विवाद

United States Latest News, United States Headlines