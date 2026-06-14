कॉलेज प्रवेश में दस्तावेज़ सत्यापन की नई अंतिम तिथि 19 जून

शिक्षा आयुक्तालय ने ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर के लिए दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि 13 जून से बढ़ाकर 19 जून कर दी है। इसके साथ ही शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई से आरम्भ होगा

लखनऊ, 21 जून- कॉलेज प्रवेश के मौसम में एक अहम बदलाव हुआ है। शिक्षा आयुक्तालय ने ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर के लिए दस्तावेज़ सत्यापन की अंतिम तिथि 13 जून से बढ़ाकर 19 जून कर दी है। यह हटकर कदम इस वर्ष के मानदंडों के अनुसार तैयार किया गया है, ताकि उन छात्रों को भी लाभ मिल सके जो किसी वैध कारण से समय पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा सके थे। 19 जून तक सभी छात्रों को अपने संबंधित कॉलेज में जाकर दस्तावेज़ सत्यापन करवाने का समय मिलेगा। साथ ही, इ‑मित्र (इलेक्ट्रॉनिक मीटर) के माध्यम से ज़बरदस्त सुविधा के साथ एडमिशन फीस जमा की जा सकती है। यह निर्णय कॉलेजों की बढ़ती मांग और छात्रों के बीच उच्च प्रत्याशा को ध्यान में रखकर लिया गया है। हाल ही में, शिक्षा विभाग ने बताया कि नयी तारीख से पहले की पहली मेरिट लिस्ट की घोषणा 22 जून को की जाएगी। उसी दिन के बाद, 23 जून को छात्रों की सत्र-सब्सेक्शन (सेक्शन निर्धारण) और विषय आवंटन का कार्य पूरा किया जाएगा। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि 1 जुलाई को ही नए शैक्षणिक सत्र की कक्षाएँ शुरू हो सकें। 1 जुलाई, सत्र का पहला दिन, छात्रों के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बनता है। इस वर्ष के कॉलेजों के लिए आवेदनों और दस्तावेज़ सत्यापन की प्राप्ति में स्पष्ट अंतर रहा है। उदाहरण के तौर पर, अलवर के आर्ट्स कॉलेज में 2300 सीटों के लिए 3391 आवेदन आए, लेकिन सिर्फ 1167 छात्रों ने ही दस्तावेज़ सत्यापन कराया। इसी तरह, जीडी कॉलेज में बीए के लिए 2421 आवेदन आए, जिनमें से केवल 628 छात्र वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज पहुंचे। कॉमर्स कॉलेज में बीकॉम के लिए 1000 सीटों पर 458 आवेदन आए, और उनमें से केवल 242 ने दस्तावेज़ सत्यापन कराया। इन आँकड़ों ने विभाग को समय सीमा बढ़ाने के लिए प्रेरित किया,{ }जैसे कि कोई भी छात्र अपनी पठन प्रक्रिया से वंचित न रहे। इसके अलावा, जो छात्र पहली लिस्ट में नाम नहीं लिख छै.





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कॉलेज प्रवेश दस्तावेज़ सत्यापन सत्र प्रारंभ मेरिट लिस्ट रिज़्यूम आईडेंटिफिकेशन

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