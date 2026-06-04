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कोच्चि का ज्यू टाउन: भारत में यहूदी संस्कृति और इतिहास की एक अनोखी दास्तां

इतिहास और संस्कृति News

कोच्चि का ज्यू टाउन: भारत में यहूदी संस्कृति और इतिहास की एक अनोखी दास्तां
ज्यू टाउनकोच्चियहूदी इतिहास
📆04-06-2026 17:07:00
📰BBC News Hindi
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केरल के कोच्चि में स्थित ज्यू टाउन यहूदियों के भारत में बसने, उनके संघर्ष और यहाँ मिली शाही सुरक्षा की कहानी बयां करता है। यह लेख इस ऐतिहासिक बस्ती के उत्थान और वर्तमान स्थिति का विस्तृत विवरण देता है।

केरल के खूबसूरत तटीय शहर कोच्चि में मट्टानचेरी नाम की एक ऐसी बस्ती है जिसे दुनिया ज्यू टाउन के नाम से जानती है। यह स्थान केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि इतिहास का एक जीवित दस्तावेज़ है। इसी मिट्टी पर करीब पांच सौ साल पहले प्रसिद्ध पुर्तगाली खोजी यात्री वास्को डा गामा ने कदम रखा था और इसी कारण कोच्चि भारत में पहली यूरोपीय कॉलोनी के रूप में उभरा। वास्को डा गामा ने अपने जीवन की अंतिम सांसें यहीं लीं और उन्हें यहीं दफनाया गया। इतिहास गवाह है कि जब पुर्तगालियों ने यहूदियों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया, तब कोच्चि के उदार राजा ने उन्हें शरण दी। राजा ने उन्हें अपने महल के पास की भूमि दान में दी और एक ताम्र पत्र के जरिए यह आश्वासन दिया कि जब तक आकाश में सूर्य और चंद्रमा चमकते रहेंगे, यह भूमि यहूदियों की ही रहेगी। यह उदारता दर्शाती है कि उस समय का भारतीय समाज कितना समावेशी और सहिष्णु था, जहाँ धर्म से ऊपर मानवता और सुरक्षा को रखा गया था। भारत में यहूदियों के आगमन की कहानी अत्यंत प्राचीन और रोचक है। माना जाता है कि यहूदियों का पहला समूह लगभग एक हजार साल ईसा पूर्व पैगंबर सुलेमान के काल में समुद्री मार्गों के जरिए दक्षिण भारत के तटों पर उतरा था। उस समय वे वर्तमान कोच्चि के बजाय मुज़िरिस नामक बंदरगाह पर पहुंचे थे, जिसे आज कोडुंगलूर के नाम से जाना जाता है। ये लोग अपने साथ व्यापारिक वस्तुएं लेकर आए और धीरे-धीरे स्थानीय संस्कृति में इस तरह रच-बस गए कि उन्हें मालाबारी यहूदी कहा जाने लगा। इसके बाद इतिहास में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया जब 1492 में स्पेन में यहूदियों पर अत्याचार चरम पर पहुँच गए। वहां से भागकर सेफ़ार्दी यहूदी पुर्तगाल, तुर्की और बग़दाद के रास्ते लंबी यात्रा करते हुए केरल पहुंचे और कोच्चि में आबाद हुए। इन्हें विदेशी या परदेसी यहूदी कहा गया। मालाबारी और परदेसी यहूदियों के मेल से कोचीनी यहूदियों की एक विशिष्ट पहचान बनी। कोच्चि उस समय अरबों, पुर्तगालियों, डच और अंग्रेजों के लिए एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन चुका था, जिससे इन लोगों को आर्थिक समृद्धि और सामाजिक सुरक्षा दोनों प्राप्त हुए। आज के समय में ज्यू टाउन की तस्वीर काफी बदल चुकी है। कभी यहूदियों की चहल-पहल से गुलज़ार रहने वाला यह इलाका अब उनकी यादों का एक संग्रहालय बनकर रह गया है। कीथ हेलोगुआ जैसे इक्का-दुक्का लोगों के अलावा लगभग सभी यहूदी इस स्थान को छोड़कर जा चुके हैं। अब यहाँ की गलियों में मुस्लिम व्यापारियों का वर्चस्व है, जिनमें कश्मीर और कच्छ से आए लोग प्रमुख हैं। कच्छी मेमन बिरादरी के लोग सदियों पहले गुजरात के रेगिस्तानी इलाकों से यहाँ आए थे और अब वे यहाँ के व्यापार का एक अभिन्न हिस्सा हैं। कश्मीर से आए व्यापारियों ने भी यहाँ अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है और उनकी अपनी ट्रेड यूनियन तक है। यद्यपि यहूदी अब यहाँ नहीं रहे, लेकिन उनकी छोड़ी हुई इमारतें आज भी उनकी उपस्थिति का एहसास कराती हैं। सरकार ने इन प्राचीन इमारतों के बाहरी ढांचे को संरक्षित रखा है, जिससे शहर का ऐतिहासिक स्वरूप बना हुआ है और पर्यटक यहाँ आकर उस बीते युग की कल्पना कर सकते हैं। ज्यू टाउन की यात्रा के दौरान वहां के विज़िटिंग रब्बी जोनाथन श्मिट गोल्डस्मिथ से मुलाकात होती है, जो यहूदियों के विद्वान और धर्मगुरु हैं। उन्होंने बताया कि यहूदी समुदाय यहाँ कितनी शांति से रहा। अप्रैल के महीने में यहाँ पासओवर का धार्मिक उत्सव मनाया जाता है, जो मिस्र के फिरौन से मुक्ति की खुशी में मनाया जाता है। हालांकि, अब इस उत्सव की रौनक कम हो गई है क्योंकि समुदाय के सदस्य दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बस गए हैं। ज्यू टाउन की वास्तुकला में इतिहास की गहरी छाप दिखती है। यहाँ की तीन से चार सौ साल पुरानी इमारतों की दीवारों और दरवाजों पर आज भी दाऊद का सितारा यानी स्टार ऑफ़ डेविड अंकित है, जो यहूदियों का पवित्र प्रतीक है। इसके साथ ही कुछ इमारतों पर स्वास्तिक के चिह्न भी मिलते हैं, जो आर्य संस्कृति और प्राचीन विश्वासों का प्रतीक रहे हैं। यह क्षेत्र कभी मसालों के व्यापार का वैश्विक केंद्र था। संकरी गलियों के दूसरी ओर समंदर का किनारा है, जहाँ नावों के जरिए दूर-दराज के देशों से मसाले आते थे। रोमन साम्राज्य से लेकर यूनानियों, अरबों और बाद में यूरोपीय शक्तियों तक, हर कोई यहाँ के मसालों का दीवाना था। यह दिलचस्प है कि कोच्चि के राजा ने यहूदियों को विशेष सुविधाएं इसलिए दीं क्योंकि उस समय के अन्य शासक, जिन्हें ज़मोरिन कहा जाता था, मुख्य रूप से अरबों के समर्थक थे। इस प्रकार ज्यू टाउन केवल एक बस्ती नहीं बल्कि विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और व्यापारिक यात्राओं का एक अद्भुत संगम स्थल रहा है, जो आज भी अपनी खामोशी में बहुत कुछ कहता है.

केरल के खूबसूरत तटीय शहर कोच्चि में मट्टानचेरी नाम की एक ऐसी बस्ती है जिसे दुनिया ज्यू टाउन के नाम से जानती है। यह स्थान केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि इतिहास का एक जीवित दस्तावेज़ है। इसी मिट्टी पर करीब पांच सौ साल पहले प्रसिद्ध पुर्तगाली खोजी यात्री वास्को डा गामा ने कदम रखा था और इसी कारण कोच्चि भारत में पहली यूरोपीय कॉलोनी के रूप में उभरा। वास्को डा गामा ने अपने जीवन की अंतिम सांसें यहीं लीं और उन्हें यहीं दफनाया गया। इतिहास गवाह है कि जब पुर्तगालियों ने यहूदियों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया, तब कोच्चि के उदार राजा ने उन्हें शरण दी। राजा ने उन्हें अपने महल के पास की भूमि दान में दी और एक ताम्र पत्र के जरिए यह आश्वासन दिया कि जब तक आकाश में सूर्य और चंद्रमा चमकते रहेंगे, यह भूमि यहूदियों की ही रहेगी। यह उदारता दर्शाती है कि उस समय का भारतीय समाज कितना समावेशी और सहिष्णु था, जहाँ धर्म से ऊपर मानवता और सुरक्षा को रखा गया था। भारत में यहूदियों के आगमन की कहानी अत्यंत प्राचीन और रोचक है। माना जाता है कि यहूदियों का पहला समूह लगभग एक हजार साल ईसा पूर्व पैगंबर सुलेमान के काल में समुद्री मार्गों के जरिए दक्षिण भारत के तटों पर उतरा था। उस समय वे वर्तमान कोच्चि के बजाय मुज़िरिस नामक बंदरगाह पर पहुंचे थे, जिसे आज कोडुंगलूर के नाम से जाना जाता है। ये लोग अपने साथ व्यापारिक वस्तुएं लेकर आए और धीरे-धीरे स्थानीय संस्कृति में इस तरह रच-बस गए कि उन्हें मालाबारी यहूदी कहा जाने लगा। इसके बाद इतिहास में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया जब 1492 में स्पेन में यहूदियों पर अत्याचार चरम पर पहुँच गए। वहां से भागकर सेफ़ार्दी यहूदी पुर्तगाल, तुर्की और बग़दाद के रास्ते लंबी यात्रा करते हुए केरल पहुंचे और कोच्चि में आबाद हुए। इन्हें विदेशी या परदेसी यहूदी कहा गया। मालाबारी और परदेसी यहूदियों के मेल से कोचीनी यहूदियों की एक विशिष्ट पहचान बनी। कोच्चि उस समय अरबों, पुर्तगालियों, डच और अंग्रेजों के लिए एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन चुका था, जिससे इन लोगों को आर्थिक समृद्धि और सामाजिक सुरक्षा दोनों प्राप्त हुए। आज के समय में ज्यू टाउन की तस्वीर काफी बदल चुकी है। कभी यहूदियों की चहल-पहल से गुलज़ार रहने वाला यह इलाका अब उनकी यादों का एक संग्रहालय बनकर रह गया है। कीथ हेलोगुआ जैसे इक्का-दुक्का लोगों के अलावा लगभग सभी यहूदी इस स्थान को छोड़कर जा चुके हैं। अब यहाँ की गलियों में मुस्लिम व्यापारियों का वर्चस्व है, जिनमें कश्मीर और कच्छ से आए लोग प्रमुख हैं। कच्छी मेमन बिरादरी के लोग सदियों पहले गुजरात के रेगिस्तानी इलाकों से यहाँ आए थे और अब वे यहाँ के व्यापार का एक अभिन्न हिस्सा हैं। कश्मीर से आए व्यापारियों ने भी यहाँ अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है और उनकी अपनी ट्रेड यूनियन तक है। यद्यपि यहूदी अब यहाँ नहीं रहे, लेकिन उनकी छोड़ी हुई इमारतें आज भी उनकी उपस्थिति का एहसास कराती हैं। सरकार ने इन प्राचीन इमारतों के बाहरी ढांचे को संरक्षित रखा है, जिससे शहर का ऐतिहासिक स्वरूप बना हुआ है और पर्यटक यहाँ आकर उस बीते युग की कल्पना कर सकते हैं। ज्यू टाउन की यात्रा के दौरान वहां के विज़िटिंग रब्बी जोनाथन श्मिट गोल्डस्मिथ से मुलाकात होती है, जो यहूदियों के विद्वान और धर्मगुरु हैं। उन्होंने बताया कि यहूदी समुदाय यहाँ कितनी शांति से रहा। अप्रैल के महीने में यहाँ पासओवर का धार्मिक उत्सव मनाया जाता है, जो मिस्र के फिरौन से मुक्ति की खुशी में मनाया जाता है। हालांकि, अब इस उत्सव की रौनक कम हो गई है क्योंकि समुदाय के सदस्य दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बस गए हैं। ज्यू टाउन की वास्तुकला में इतिहास की गहरी छाप दिखती है। यहाँ की तीन से चार सौ साल पुरानी इमारतों की दीवारों और दरवाजों पर आज भी दाऊद का सितारा यानी स्टार ऑफ़ डेविड अंकित है, जो यहूदियों का पवित्र प्रतीक है। इसके साथ ही कुछ इमारतों पर स्वास्तिक के चिह्न भी मिलते हैं, जो आर्य संस्कृति और प्राचीन विश्वासों का प्रतीक रहे हैं। यह क्षेत्र कभी मसालों के व्यापार का वैश्विक केंद्र था। संकरी गलियों के दूसरी ओर समंदर का किनारा है, जहाँ नावों के जरिए दूर-दराज के देशों से मसाले आते थे। रोमन साम्राज्य से लेकर यूनानियों, अरबों और बाद में यूरोपीय शक्तियों तक, हर कोई यहाँ के मसालों का दीवाना था। यह दिलचस्प है कि कोच्चि के राजा ने यहूदियों को विशेष सुविधाएं इसलिए दीं क्योंकि उस समय के अन्य शासक, जिन्हें ज़मोरिन कहा जाता था, मुख्य रूप से अरबों के समर्थक थे। इस प्रकार ज्यू टाउन केवल एक बस्ती नहीं बल्कि विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और व्यापारिक यात्राओं का एक अद्भुत संगम स्थल रहा है, जो आज भी अपनी खामोशी में बहुत कुछ कहता है

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