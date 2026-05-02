कोटा में नीट परीक्षा से पहले छात्र की संदिग्ध मौत, मानसिक दबाव पर सवाल

कोटा में नीट-यूजी परीक्षा से एक दिन पहले एक 20 वर्षीय छात्र की हॉस्टल से गिरने से मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह निर्धारित करने की कोशिश कर रही है कि यह दुर्घटना थी या आत्महत्या। इस घटना ने छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव और हॉस्टल सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

कोटा , राजस्थान में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट -यूजी से ठीक पहले, एक 20 वर्षीय छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। यह घटना कोटा शहर के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में स्थित एक हॉस्टल में शनिवार सुबह हुई। छात्र , जिसकी पहचान दीक्षित प्रसाद के रूप में हुई है, हॉस्टल की तीसरी मंजिल की बालकनी से गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। दीक्षित, उत्तराखंड का रहने वाला था और पिछले दो वर्षों से कोटा में नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वह रविवार को होने वाली महत्वपूर्ण परीक्षा में शामिल होने वाला था। इस घटना ने एक बार फिर कोटा में कोचिंग करने वाले छात्र ों पर बढ़ते मानसिक दबाव और हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुन्हाड़ी थाना अधिकारी देवेश भारद्वाज के अनुसार, पुलिस को सुबह लगभग 6:30 बजे सूचना मिली कि हॉस्टल के एक छात्र के गिरने की घटना हुई है। पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और छात्र को लहूलुहान हालत में हॉस्टल के बाहर जमीन पर पाया। तत्काल प्रभाव से छात्र को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह निर्धारित करने की कोशिश कर रही है कि यह दुर्घटना थी या आत्महत्या । प्रारंभिक जांच में, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि छात्र दुर्घटनावश नीचे गिरा या उसने जानबूझकर छलांग लगाई। पुलिस ने दीक्षित के कमरे को सील कर दिया है और गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अब तक, कमरे से कोई सुसाइड नोट या कोई अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि तकनीकी जांच, सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल, शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है और उसके परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। परिजनों के कोटा पहुंचने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। कोटा , भारत में मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक प्रमुख केंद्र है। यहां हर साल हजारों छात्र अपनी भविष्य की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आते हैं। हालांकि, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और शैक्षणिक दबाव के कारण छात्र ों में तनाव और अवसाद की समस्या आम है। हाल के वर्षों में, कोटा में छात्र ों द्वारा आत्महत्या के कई मामले सामने आए हैं, जिससे इस मुद्दे पर चिंता बढ़ गई है। इस घटना ने एक बार फिर हॉस्टल प्रशासन और कोचिंग संस्थानों की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्र ों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। अभिभावकों और शिक्षकों को भी छात्र ों के साथ संवाद बनाए रखने और उनकी समस्याओं को समझने की आवश्यकता है। बालकनी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या बालकनी की ऊंचाई पर्याप्त थी और क्या सुरक्षा उपाय पर्याप्त थे, इस पर जांच चल रही है। पुलिस हॉस्टल के अन्य छात्र ों और दीक्षित के दोस्तों से पूछताछ कर रही है ताकि उसकी मानसिक स्थिति और अंतिम पलों की जानकारी जुटाई जा सके। इस दुखद घटना ने कोटा में छात्र ों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर एक गंभीर बहस छेड़ दी है। यह आवश्यक है कि सभी संबंधित पक्ष मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढें और छात्र ों के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाएं.

कोटा, राजस्थान में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी से ठीक पहले, एक 20 वर्षीय छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। यह घटना कोटा शहर के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में स्थित एक हॉस्टल में शनिवार सुबह हुई। छात्र, जिसकी पहचान दीक्षित प्रसाद के रूप में हुई है, हॉस्टल की तीसरी मंजिल की बालकनी से गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। दीक्षित, उत्तराखंड का रहने वाला था और पिछले दो वर्षों से कोटा में नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वह रविवार को होने वाली महत्वपूर्ण परीक्षा में शामिल होने वाला था। इस घटना ने एक बार फिर कोटा में कोचिंग करने वाले छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव और हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुन्हाड़ी थाना अधिकारी देवेश भारद्वाज के अनुसार, पुलिस को सुबह लगभग 6:30 बजे सूचना मिली कि हॉस्टल के एक छात्र के गिरने की घटना हुई है। पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और छात्र को लहूलुहान हालत में हॉस्टल के बाहर जमीन पर पाया। तत्काल प्रभाव से छात्र को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह निर्धारित करने की कोशिश कर रही है कि यह दुर्घटना थी या आत्महत्या। प्रारंभिक जांच में, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि छात्र दुर्घटनावश नीचे गिरा या उसने जानबूझकर छलांग लगाई। पुलिस ने दीक्षित के कमरे को सील कर दिया है और गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अब तक, कमरे से कोई सुसाइड नोट या कोई अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि तकनीकी जांच, सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल, शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है और उसके परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। परिजनों के कोटा पहुंचने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। कोटा, भारत में मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक प्रमुख केंद्र है। यहां हर साल हजारों छात्र अपनी भविष्य की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आते हैं। हालांकि, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और शैक्षणिक दबाव के कारण छात्रों में तनाव और अवसाद की समस्या आम है। हाल के वर्षों में, कोटा में छात्रों द्वारा आत्महत्या के कई मामले सामने आए हैं, जिससे इस मुद्दे पर चिंता बढ़ गई है। इस घटना ने एक बार फिर हॉस्टल प्रशासन और कोचिंग संस्थानों की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। अभिभावकों और शिक्षकों को भी छात्रों के साथ संवाद बनाए रखने और उनकी समस्याओं को समझने की आवश्यकता है। बालकनी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या बालकनी की ऊंचाई पर्याप्त थी और क्या सुरक्षा उपाय पर्याप्त थे, इस पर जांच चल रही है। पुलिस हॉस्टल के अन्य छात्रों और दीक्षित के दोस्तों से पूछताछ कर रही है ताकि उसकी मानसिक स्थिति और अंतिम पलों की जानकारी जुटाई जा सके। इस दुखद घटना ने कोटा में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर एक गंभीर बहस छेड़ दी है। यह आवश्यक है कि सभी संबंधित पक्ष मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढें और छात्रों के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाएं





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